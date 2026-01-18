快訊／陽明山火燒車！緊鄰美國渡假村　女駕駛與乘客及時逃生

▲北市陽明山18日中午發生火燒車意外，所幸車上兩人及時逃出並未受傷 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市士林區光華路18日上午發生自小客車行駛中起火意外。蘇女（51歲）駕車行經陽明山區該路段時，引擎室突然冒出濃煙並迅速竄火，她立即將車輛停靠路邊，與同車1名乘客緊急下車逃生，由於火燒車地點緊鄰知名飯店「陽明山美國渡假村」，北市消防局獲報後，立即出動多輛消防車及救災人員趕赴現場，所幸火勢快速被撲滅，未造成人員傷亡。

士林分局表示，警方於11時29分接獲通報，迅速趕抵現場，當時車輛已陷入火海，員警立即拉起封鎖線實施警戒，並在周邊路口進行交通疏導與人車管制，避免波及路過民眾。北市消防人員到場後持水線灌救，順利將火勢撲滅，初步未發現有人受傷，起火原因仍待鑑定釐清。

警方表示，蘇女車輛行駛中突然聞到異味，接著看到引擎蓋冒煙，隨即將車停靠路旁並與乘客下車避難，不久後愛車即全面燃燒，所幸處置得宜才未釀成更大災害。

士林分局呼籲，駕駛人上路前應確實做好車輛保養與檢查，行駛途中若發現異味、異音或冒煙等異狀，應立即停靠安全處所下車避難，並撥打110或119求助，以維護自身及他人行車安全。

