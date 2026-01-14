不僅虐童！台中私立雙語幼兒園違規聘4名無證師　遭重罰30萬

▲台中市太平區私立「哈佛雙語幼兒園」遭爆虐童挨罰，現又查出違規聘用未具教保服務資格人員進班教學與照顧幼兒。（示意圖，非本案件，資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市太平區私立「哈佛雙語幼兒園」遭爆虐童挨罰，現又查出違規聘用未具教保服務資格人員進班教學與照顧幼兒。台中市教育局表示，園方聘任4名不符資格人員，包括1名本國籍英文教師、2名外籍教師及1名職員，已嚴重違反《幼兒教育及照顧法》，依法對幼兒園重罰30萬元。

教育局去年10月中旬接獲檢舉後立即調閱監視器追查，發現該園1位教保員、1位外師的確對幼童有拉扯手臂等不當管教行為，經外聘委員調查及認定委員會審議，依違反教保服務人員條例及幼兒教育及照顧法重罰該名教保員最高6萬元，並對外師開罰6000元，同時針對該園負有連帶責任開罰最重6萬元，並在全國教保資訊網公告行為人姓名及園所名稱，其中該名教保員已於去年12月離職。

教育局指出，相關違規情事是在調查幼兒園不當管教案件期間，主動擴大清查人員聘任情況時發現。經比對資格與實際進班情形，確認該4人均未具教保服務人員資格卻實際照顧與教學幼童，已明顯影響幼兒受教與安全權益。

對此，教育局除立即勒令該4人停止入園進班外，並分別依規定裁處每人3萬元罰鍰；另就幼兒園非法聘用未具資格人員部分，加重裁罰30萬元，屬同類案件中的重罰。