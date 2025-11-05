笑著走出來！太子集團「CEO爆乳特助」被起底　自爆處理特殊任務

網搜小組／劉維榛報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣太子集團資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中最為亮眼的「爆乳特助」劉純妤則是以15萬交保。有網友也挖出她的學經歷，就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，以及曾擔任卡達航空空服員。

天旭總經理特助劉純妤結束偵訊後，以15萬交保，畫面中，她穿著寬鬆格子襯衫現身，不過低胸爆乳畫面卻意外成焦點，最後劉純妤神情輕鬆，並露出甜美笑容離開地檢署。

畫面曝光後，網友紛紛開罵，「交保怎笑的這開心，害了多少人」、「特助果真有實力，不是隨便人可當」、「還不忘露出事業線」、「45億的獲利只需要交保15萬元？難怪她笑得這麼燦爛」、「笑著走出來，代表有鬼啊」、「第一次看到詐欺犯的笑容連馬賽克都藏不住」、「看她笑得如此開心？感覺好像沒事一樣？」「這種會笑到地獄去」。

事實上，劉純妤在LinkedIn打造出亮麗經歷，自2018年擔任CEO特助到現在，自述擁有豐富的經歷，通常遠距辦公向老闆報告日常工作，會替老闆做英文翻譯，也會隨對方出差，更透露一句「由於行業原因，我處理過許多特殊且新穎的任務」，她同時也負責管理和採購奢侈品，例如陳年烈酒、葡萄酒和藝術品。

過去學歷與工作經歷部分，劉純妤就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，曾任職卡達航空、紐西蘭店鋪經理。

專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

另根據《自由時報》報導，太子集團還在台北101大樓設置私人招待所，分別將15樓、49樓整層租下，警檢還因為台北101門禁森嚴一度無法進入搜索，還是遇到收拾善後的員工才得以一窺究竟。不過當檢警到場時，已經全被清空，只剩近百台電腦在現場，目前正在檢視有無未刪除的資料。

在全案蒐證告一段落後，4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案。北檢4日晚間複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保，人資主管辜淑雯赴訊後聲押。

