　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

笑著走出來！太子集團「CEO爆乳特助」被起底　自爆處理特殊任務

網搜小組／劉維榛報導

由柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢等重罪，台北地檢署4日查扣太子集團資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中最為亮眼的「爆乳特助」劉純妤則是以15萬交保。有網友也挖出她的學經歷，就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，以及曾擔任卡達航空空服員。

天旭總經理特助劉純妤結束偵訊後，以15萬交保，畫面中，她穿著寬鬆格子襯衫現身，不過低胸爆乳畫面卻意外成焦點，最後劉純妤神情輕鬆，並露出甜美笑容離開地檢署。

畫面曝光後，網友紛紛開罵，「交保怎笑的這開心，害了多少人」、「特助果真有實力，不是隨便人可當」、「還不忘露出事業線」、「45億的獲利只需要交保15萬元？難怪她笑得這麼燦爛」、「笑著走出來，代表有鬼啊」、「第一次看到詐欺犯的笑容連馬賽克都藏不住」、「看她笑得如此開心？感覺好像沒事一樣？」「這種會笑到地獄去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝LinkedIn）

▲劉純妤學經歷曝光。（圖／翻攝LinkedIn）

事實上，劉純妤在LinkedIn打造出亮麗經歷，自2018年擔任CEO特助到現在，自述擁有豐富的經歷，通常遠距辦公向老闆報告日常工作，會替老闆做英文翻譯，也會隨對方出差，更透露一句「由於行業原因，我處理過許多特殊且新穎的任務」，她同時也負責管理和採購奢侈品，例如陳年烈酒、葡萄酒和藝術品。

過去學歷與工作經歷部分，劉純妤就讀紐西蘭奧克蘭理工大學，曾任職卡達航空、紐西蘭店鋪經理。

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼陳志太子集團洗錢案，天旭總經理李添特助劉純妤。（圖／記者劉昌松攝）

▲特助劉純妤笑著離開地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

專案小組調查，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產，另外還在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，另外以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地。

另根據《自由時報》報導，太子集團還在台北101大樓設置私人招待所，分別將15樓、49樓整層租下，警檢還因為台北101門禁森嚴一度無法進入搜索，還是遇到收拾善後的員工才得以一窺究竟。不過當檢警到場時，已經全被清空，只剩近百台電腦在現場，目前正在檢視有無未刪除的資料。

在全案蒐證告一段落後，4日指揮調查局台北市調處、刑事局、台北市警多個分局分47路搜索相關公司及被告住處，拘提王昱棠等25名被告、通知10名證人到案。北檢4日晚間複訊後，諭知天旭工程師張芷寧20萬、天旭總經理特助劉純妤15萬元，其餘7名被告5萬元至70萬元交保，人資主管辜淑雯赴訊後聲押。

▼太子集團跨國詐騙洗錢案被告王昱棠。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 太子集團跨國詐騙洗錢案被告王昱棠。（圖／記者劉昌松攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
488 3 0141 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台籃振奮！NBA灌籃王之子取得我國護照　中文名曝光
醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況
太子集團「爆乳特助」起底　自爆處理特殊任務
快訊／夏于喬父親判刑2年4月定讞！　將入獄
快訊／民進黨選對會拍板　提名蘇巧慧參選新北市長
快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明
鶯歌死亡車禍！　行人「上半身血肉模糊」亡
黃明志弟弟發聲！　怒揭「他遭抹黑恐嚇」內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況：當住院醫師了

笑著走出來！太子集團「CEO爆乳特助」被起底　自爆處理特殊任務

薪水沒漲、壓力沒少但你還在撐？專家揭「抱緊工作症候群」背後的心理陷阱

快訊／應變中心：明天中午解禁活豬運輸　後天凌晨恢復屠宰

曖昧拖太久卻沒結果？心理師教你「3-3-3檢視法」三階段看清真相

黃明志昔談台灣、大馬女生「床戰反應差很多」曝經驗：爽會跟你說

非洲豬瘟解禁倒數！中央昨送菱角盼清零　盧秀燕今回贈檸檬餅

王子、粿粿「為何不付1200萬」藏真相？網曝原因：只是沒現在難看

台鐵新自強號撞土石流出軌　運安會：沒告知員工監視器無AI告警

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

曾莞婷曝初印象「討厭周曉涵」　以為很跩：一定是心機女

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

醫科女神「小馮」回鍋台大醫院！　學長曝近況：當住院醫師了

笑著走出來！太子集團「CEO爆乳特助」被起底　自爆處理特殊任務

薪水沒漲、壓力沒少但你還在撐？專家揭「抱緊工作症候群」背後的心理陷阱

快訊／應變中心：明天中午解禁活豬運輸　後天凌晨恢復屠宰

曖昧拖太久卻沒結果？心理師教你「3-3-3檢視法」三階段看清真相

黃明志昔談台灣、大馬女生「床戰反應差很多」曝經驗：爽會跟你說

非洲豬瘟解禁倒數！中央昨送菱角盼清零　盧秀燕今回贈檸檬餅

王子、粿粿「為何不付1200萬」藏真相？網曝原因：只是沒現在難看

台鐵新自強號撞土石流出軌　運安會：沒告知員工監視器無AI告警

60坪大空間每天只接待一組旅客！埔里灰調風包棟民宿

害小貨車斷成兩截司機慘死　超劣駕駛二度毒駕！慘遭法官收押

網瘋傳樹林發現「野生獅出沒」引恐慌　警調查揭「野獸真相」

籃協努力9個月！NBA灌籃王之子小萊德取得我國護照　中文名曝光

【廣編】艾絲樂小兔必收周邊再+1　超萌美体機全台限量100組

張惠妹領軍！台東跨年卡司公布　A-Lin、玖壹壹陣容堅強

讓「做遊戲」就像進台積電！台灣遊戲基金啟動...好作品不怕燒錢

粿粿偷吃「昔遭警告會變成可怕的人」　4年前預言片段被挖出

雙11餐飲優惠！豬排定食現省66元　飯店肋眼牛排外帶特價1111元

大立光10月營收62.61億元近1年來最佳　估11月動能下滑

【不是他的婚禮卻哭最真】伴郎感動落淚全桌笑翻

生活熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

王子粿粿親密照怎流出？過來人「爆1原因」害慘她

家長錯愕！普發1萬「幫孩子登記失敗」　1規定曝光

準鳳凰大爆發　各國看好挑戰超級颱風

黃明志投案　謝薇安聲明控：還想掩蓋

好市多開賣「無羊枕頭」　哈日族直呼划算

王子道歉聲明「1句話」惹怒網：是要公開交往嗎？

黃明志逃2天投案秒發文　超反常行為被酸

國中生聊天話題超意外　網：時代不同了

更多熱門

相關新聞

太子集團操盤手現身　涉洗錢45億移送北檢

太子集團操盤手現身　涉洗錢45億移送北檢

台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺洗錢案，4日指揮警調單位搜索拘提25名在台被告，能與首腦陳志直接聯繫的天旭公司實際負責人王昱棠，不僅負責調度工程師與客服處理集團博弈事業，更規劃海外犯罪金匯來台投資置產，是集團在台重要操盤手，經調查局初步訊問後，5日下午被依詐欺、洗錢罪嫌移送台北地檢署，接受檢察官複訊。

差點信了「假檢警」演戲　婦準備寄提款卡遭攔阻

差點信了「假檢警」演戲　婦準備寄提款卡遭攔阻

投資加密貨幣加碼40萬才能贖回　警阻詐

投資加密貨幣加碼40萬才能贖回　警阻詐

買點數換滾床單2次　彰化阿伯險遭詐

買點數換滾床單2次　彰化阿伯險遭詐

他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

他譏笑「龍山寺1千元賣個資慘了」　網傻：才領不了

關鍵字：

爆乳特助CEO詐騙交保身分起底太子集團控股洗錢

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬「一票人不選擇上網登記」！原因超怕

王子遭喜鵲娛樂切割！插足粿粿婚姻犯2錯公司封殺

范姜彥豐解約凱渥「全因粿粿1句話」

黃明志約砲「台灣最強女優」對話曝！　性感照直接誘惑

太子集團詐騙洗錢　9名被告70至5萬交保　

快訊／黃明志深夜現身到案：我不會逃

網紅驚爆手握「粿粿王子親密照」！預告公布獨家大瓜

最新AI路徑！　準鳳凰可能強又大「大家辛苦了」

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

即／閃兵藝人再+1！LULU前男友「阿達」自首

普發1萬倒數！全台18家銀行加碼活動一次看　

雪碧深夜再發影片　曝謝侑芯生前最後對話

普發1萬今開跑！　身分證尾數「0、1」先登記

王子二度道歉！律師讚5細節蠻有誠意

更多

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面