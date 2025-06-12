霸軒「雷雷男友MV」炎上後下架　女友小美：我很喜歡這首歌

▲霸軒「雷雷男友MV」被部分網友出征，隨後下架。（圖／翻攝霸軒日常短片YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

知名插畫家霸軒近日以「雷雷男友全紀錄」為題，發布了一支紀念與女友小美交往14周年的動畫MV。然而，影片上傳後不久便在社群平台引發大量負面評論，迫使霸軒將影片下架。

這支MV是霸軒為小美生日特別製作的禮物，內容涵蓋兩人13年的交往故事，從高中時期的青澀互動到創業階段的艱辛，細膩地呈現了兩人一路走來的點滴。霸軒團隊寫下事件，交由AI製成歌曲後，讓小美非常開心，因此決定製作成MV，作為小美的生日禮物。

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影片中提及，霸軒曾在雨中一起摔車、睡過頭而放鳥約會、創業初期要求小美辭職陪伴、以及忘記結婚紀念日等情節，雖然真實反映了兩人生活中的起伏，但部分網友認為影片中的霸軒形象過於「不成熟」，引發了許多女網友批評，認為女友小美很可憐。

霸軒與小美12日直播時表示，影片上傳後，因忙於工作未能即時察覺網絡風向。直到小美結束郵輪旅行回國，他才發現影片在社群平台Threads上「燒起來」。霸軒擔心小美會因此自責，與團隊成員討論後，決定將影片從主頻道下架，並考慮未來將其作為副頻道的會員專屬影片。

小美在得知爭議後，除了表達對MV的喜愛，還說在郵輪上特地下載影片以便反覆觀看，「我覺得…反正我很喜歡這首歌，因為我覺得我很喜歡有趣的靈魂」。

小美認為，這份禮物充滿心意，並未因外界批評而感到不安。霸軒則感謝小美一路以來的支持，坦言自己從創業初期的「小智障」逐漸成長，並承諾會繼續努力，「這個禮物是屬於小美的，這樣就好」。

儘管影片遭到部分網友批評，但許多聽眾透過抖內留言表達支持，認為只要小美喜歡便足夠，不必在意他人言論。這場風波也讓霸軒重新思考創作的初衷。

目前，影片已從主頻道下架，未來是否重新上架仍待觀察。霸軒表示，無論外界如何評價，他都希望能以真誠的創作回饋支持者與小美的愛情故事。