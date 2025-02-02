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員警破門攻堅「妞妞」！他們想跑被堵哀號：警察過年都不放假嗎？

▲台南警方查獲「妞妞」職業賭場，賭客哀號「警察過年都不放假嗎？」（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南警方查獲「妞妞」職業賭場，賭客哀號「警察過年都不放假嗎？」（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市政府警察局第三分局1月31日深夜前往安南區一處俗稱「妞妞」的職業賭場，當場查扣賭資6萬4700元、抽頭金2千元等物，帶回賭場林姓負責人及賭客共31人，詢後依刑法賭博罪將林姓負責人移送南檢偵辦，其餘賭客則依社維法裁罰。

警方為防制流動性職業賭場趁春節期間流竄，各派出所針對轄內鐵皮屋、工寮、廢棄廠房等處加強巡邏，果然發現一處位於安和路四段上的鐵皮屋，平時無人出入，過年期間晚上至深夜時段，卻有人車異常進出的狀況，研判該處有不法情事，隨即進行蒐證，並向台南地方法院聲請搜索票。

台南市政府警察局第三分局1月31日（大年初三）深夜10時許，與保安警察大隊特殊任務編組警力，持搜索票前往該鐵皮屋攻堅。警方破門時，數名賭客見狀想落跑，卻被守在門口的警力困住，忍不住直呼「警察過年都不放假嗎？」

▲台南警方查獲「妞妞」職業賭場，賭客哀號「警察過年都不放假嗎？」（圖／記者林東良翻攝，下同）

根據警方初步調查，該處鐵皮屋為俗稱「妞妞」的職業賭場，當場查扣賭資6萬4700元、抽頭金2千元、撲克牌5副及骰子等證物，並帶回賭場林姓負責人及賭客共計31人，警詢後林姓負責人依刑法賭博罪移送台南地檢署偵辦，其餘賭客則依社會秩序維護法裁罰。

台南市政府警察局第三分局呼籲，春節期間民眾多想試試手氣，但應選擇合法管道，如至投注站購買彩券或刮刮樂等；而流動性職業賭場易衍生幫派、槍械及暴力討債等重大犯罪，引發負面問題，助長犯罪孳生，影響社會治安甚鉅，警方將秉持「春節期間法律無假期」原則，持續對轄內流動性職業賭場展現取締之決心，以淨化社會治安。

▲台南警方查獲「妞妞」職業賭場，賭客哀號「警察過年都不放假嗎？」（圖／記者林東良翻攝，下同）

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