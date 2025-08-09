遊北海道爽嗑哈密瓜！「吃法慘被罵」插畫家彎彎道歉了

▲彎彎PO出孩子和哈密瓜皮塔的照片。（圖／翻攝自FB／彎彎）

插畫家彎彎（胡家瑋）一家人近日到日本北海道旅遊，她在臉書分享一張在餐廳狂嗑哈密瓜的照片，笑呼「每個團客都在驚嘆我們的哈密瓜皮塔，還來拍照，變成景點了。」沒想到卻有網友攻擊一家人浪費食物，只因「沒啃乾淨」。為此，彎彎今（9）日特地發文道歉，貼文引發討論。

彎彎近日打卡在北海道富良野，文中貼出小孩和哈密瓜皮塔的合照，笑說一家人剛好坐在餐廳入口第一桌，「結果進來的每個團客都在驚嘆我們的哈密瓜皮塔，還來拍照，變成景點了。」從照片可見，一家人將吃剩的瓜皮疊在一起，目測至少吃了30～40個哈密瓜切片。

沒想到看到照片後，就有網友因為瓜皮上還有果肉留言開罵浪費食物，「不是驚訝你們浪費食物嗎？咬沒幾口就不吃了」、「啃沒幾口再馬上吃下一個，日本人拍你們應該不是讚賞的意味」、「啃不乾淨就不要拿那麼多。」

對此，彎彎今日在臉書發文表示，「關於先前在哈密瓜吃到飽餐廳用餐，剩下很多哈密瓜可食用部分沒吃乾淨，造成餐廳浪費及觀感不佳，在此反省並與店家及社會大眾道歉。」

就有不少網友看到貼文後傻眼，「這樣也能被出征？」「要怎樣才算乾淨？」「這也要道歉？」「我覺得看起來很乾淨的說，小朋友力氣有限，相信他們也是盡力挖哈密瓜了」、「店家都沒說話了，其他人是干卿底事呀？」