　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊北海道爽嗑哈密瓜！「吃法慘被罵」插畫家彎彎道歉了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／彎彎）

▲彎彎PO出孩子和哈密瓜皮塔的照片。（圖／翻攝自FB／彎彎）

記者鄺郁庭／綜合報導

插畫家彎彎（胡家瑋）一家人近日到日本北海道旅遊，她在臉書分享一張在餐廳狂嗑哈密瓜的照片，笑呼「每個團客都在驚嘆我們的哈密瓜皮塔，還來拍照，變成景點了。」沒想到卻有網友攻擊一家人浪費食物，只因「沒啃乾淨」。為此，彎彎今（9）日特地發文道歉，貼文引發討論。

彎彎近日打卡在北海道富良野，文中貼出小孩和哈密瓜皮塔的合照，笑說一家人剛好坐在餐廳入口第一桌，「結果進來的每個團客都在驚嘆我們的哈密瓜皮塔，還來拍照，變成景點了。」從照片可見，一家人將吃剩的瓜皮疊在一起，目測至少吃了30～40個哈密瓜切片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到看到照片後，就有網友因為瓜皮上還有果肉留言開罵浪費食物，「不是驚訝你們浪費食物嗎？咬沒幾口就不吃了」、「啃沒幾口再馬上吃下一個，日本人拍你們應該不是讚賞的意味」、「啃不乾淨就不要拿那麼多。」

對此，彎彎今日在臉書發文表示，「關於先前在哈密瓜吃到飽餐廳用餐，剩下很多哈密瓜可食用部分沒吃乾淨，造成餐廳浪費及觀感不佳，在此反省並與店家及社會大眾道歉。」

就有不少網友看到貼文後傻眼，「這樣也能被出征？」「要怎樣才算乾淨？」「這也要道歉？」「我覺得看起來很乾淨的說，小朋友力氣有限，相信他們也是盡力挖哈密瓜了」、「店家都沒說話了，其他人是干卿底事呀？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
認出錯了！　美方證實「不疊加」日本15%關稅
女星遊大阪買章魚燒「一盒竟1250元」　4日客連吼店家幫討公
鄧愷威享受啤酒浴笑喊「超臭的」　教頭揭好投關鍵
高雄一早看到「血流成河」！　源頭抓到了
鬼滅金門首映爆人潮！　陸粉絲跨海搶先看
浩子去年身體出狀況今露面說明　阿翔母得腦膜瘤現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超有味道！全台首創「榴槤市集」集40店挑戰味蕾　週末愛河登場

日本逆轉不疊加15%！他大嘆「台灣保密到炸鍋」：對內攻擊一樣快

遊北海道爽嗑哈密瓜！「吃法慘被罵」插畫家彎彎道歉了

關稅超狠疊加「沒人治得了川普？」　PTT曝原因：妥妥的真命天子

阿里山眠月線2號隧道坍方！廢止自然保留區申請　300遊客受影響

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

中橫新白楊至洛韶路面刨鋪施工　8／11～31整點放行

關稅算法早講過！他轟不做功課「以為撿到槍」：不懂說成黑箱

東部海域6.2地震後！澎湖漁民捕獲「罕見地震魚」　專家解釋了

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

超有味道！全台首創「榴槤市集」集40店挑戰味蕾　週末愛河登場

日本逆轉不疊加15%！他大嘆「台灣保密到炸鍋」：對內攻擊一樣快

遊北海道爽嗑哈密瓜！「吃法慘被罵」插畫家彎彎道歉了

關稅超狠疊加「沒人治得了川普？」　PTT曝原因：妥妥的真命天子

阿里山眠月線2號隧道坍方！廢止自然保留區申請　300遊客受影響

關稅算法早就講過！「一堆人嚇到」他嘆：4月記者會投影片都在

快訊／高雄自來水管爆管！6500戶無預警停水　影響區域曝光

中橫新白楊至洛韶路面刨鋪施工　8／11～31整點放行

關稅算法早講過！他轟不做功課「以為撿到槍」：不懂說成黑箱

東部海域6.2地震後！澎湖漁民捕獲「罕見地震魚」　專家解釋了

台南南區濱海路橋驚傳有人溺水　男子卡消波塊警消合力打撈

泰國火車出軌「暴衝撞月台」恐怖畫面曝！車廂歪斜　至少9傷

柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

人夫當主人嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎抓姦

超有味道！全台首創「榴槤市集」集40店挑戰味蕾　週末愛河登場

認出錯了！　共同社：美方證實「不疊加」日本15%關稅

日本逆轉不疊加15%！他大嘆「台灣保密到炸鍋」：對內攻擊一樣快

陸龜「超慢速爬行」險被車輾　潮州警當快遞助牠過馬路

高雄巨蛋周邊宵夜清單！爆汁火腿蛋吐司　還有港式點心鴨血吃到飽

曾智希備孕中心疼前搭檔　透露沈玉琳暴瘦仍錄影

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

生活熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

關稅算法早講過！他轟一票不做功課說黑箱

即／高雄自來水管突爆管！6500戶無預警停水

韓啦啦隊台語互嗆　南珉貞甩巴掌影片曝

3280和牛都是油花　屋馬燒肉回應了

男友當兵「突提1要求」　網一面倒狂勸

「楊柳」路徑往北！恐掃過台灣北部海域　下周二可能海警

SOD「台灣專屬女優」被挖是青鳥　本人反擊了

楊柳變胖恐升中颱！最新路徑估貫穿台灣

沈玉琳罹血癌　三大警訊「有1項」就要注意

楊柳颱風將入「大垂直風切」區　2下場曝光

更多熱門

相關新聞

櫻花妹深夜「全裸怪叫」！遭警壓制突暴斃

櫻花妹深夜「全裸怪叫」！遭警壓制突暴斃

日本北海道十勝地區近日發生一起離奇死亡事件。一名32歲女子2日凌晨全裸在路上遊蕩尖叫，警方獲報趕往現場，然而準備將女子帶離時，她突然倒地失去意識，送醫搶救後不治身亡。警方表示，初步判斷可能是飲酒過量或是涉及毒品，不過詳細死亡原因仍待調查。

日17歲少女仙人跳！敲詐3男得手30萬

日17歲少女仙人跳！敲詐3男得手30萬

北海道海嘯襲擊畫面曝　海面「異常波動」

北海道海嘯襲擊畫面曝　海面「異常波動」

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

北海道棕熊「國道上」襲擊活鹿　影片曝光

北海道棕熊「國道上」襲擊活鹿　影片曝光

關鍵字：

插畫家北海道哈密瓜彎彎

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

關稅算法早講過！他轟一票不做功課說黑箱

即／高雄自來水管突爆管！6500戶無預警停水

Joeman徵才給5萬掀熱議　他曾開價9萬

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面