「怎麼看都不放心」81歲老婦無助站街頭　屏東警護送返家

▲屏東警分局員警送郭姓老嫗平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局員警日前巡邏行經屏東縣立圖書館總館周邊時，發現一名老嫗獨自佇立路旁，頻頻張望車流，神情焦急無助。員警憑直覺主動上前關懷，發現其無法清楚說明住處方向，經耐心交談拼湊線索，確認81歲郭姓老嫗身分後，警方親自護送返家，讓家屬很感動。

屏東警分局民和派出所副所長林和憲及警員伍啟銘日前執行巡邏勤務，行經屏東縣立圖書館總館一帶時，發現有一名老嫗獨自站在路旁，反覆張望來往車輛與街景，神情焦急又無助。

「看他站在那裡很久，怎麼看都不放心。」員警憑著這份直覺，主動停車上前關懷。發現老嫗無法清楚說明返家方向，也記不請楚自己為什麼會在這裡，經耐心交談而拼湊出81歲郭姓老嫗的居住地，當時自屏東基督教醫院附近外出後因不熟悉路線而迷失方向。

在警方細心協助下，順利確認她身分並護送返家，確保其獲得妥善照顧。看著她露出安心神情，員警才放心返回崗位，這份短暫卻真誠的守護，也為民眾留下溫暖一幕。

分局長林明波呼籲，家中如有年長者，請隨身攜帶聯絡資訊或配戴識別物品；若民眾發現疑似迷途長者，請立即撥打報案專線向警方求助，讓關懷成為守護長者最溫柔的力量。