社會 社會焦點 保障人權

「怎麼看都不放心」81歲老婦無助站街頭　屏東警護送返家

▲屏東警分局員警送郭姓老嫗平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局員警送郭姓老嫗平安返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局員警日前巡邏行經屏東縣立圖書館總館周邊時，發現一名老嫗獨自佇立路旁，頻頻張望車流，神情焦急無助。員警憑直覺主動上前關懷，發現其無法清楚說明住處方向，經耐心交談拼湊線索，確認81歲郭姓老嫗身分後，警方親自護送返家，讓家屬很感動。

屏東警分局民和派出所副所長林和憲及警員伍啟銘日前執行巡邏勤務，行經屏東縣立圖書館總館一帶時，發現有一名老嫗獨自站在路旁，反覆張望來往車輛與街景，神情焦急又無助。

「看他站在那裡很久，怎麼看都不放心。」員警憑著這份直覺，主動停車上前關懷。發現老嫗無法清楚說明返家方向，也記不請楚自己為什麼會在這裡，經耐心交談而拼湊出81歲郭姓老嫗的居住地，當時自屏東基督教醫院附近外出後因不熟悉路線而迷失方向。

在警方細心協助下，順利確認她身分並護送返家，確保其獲得妥善照顧。看著她露出安心神情，員警才放心返回崗位，這份短暫卻真誠的守護，也為民眾留下溫暖一幕。

分局長林明波呼籲，家中如有年長者，請隨身攜帶聯絡資訊或配戴識別物品；若民眾發現疑似迷途長者，請立即撥打報案專線向警方求助，讓關懷成為守護長者最溫柔的力量。

搭車南下忘帶錢引糾紛　內埔警即時化解

搭車南下忘帶錢引糾紛　內埔警即時化解

一名計程車司機從台中載張姓女子南下屏東縣內埔鄉，因張女無法支付車資請求內埔警方協助。員警到場了解，發現張女因疏忽未帶錢包，情緒焦慮不安。葉員耐心安撫並聯繫家屬協助匯款，順利化解糾紛，溫馨處置獲司機與家屬一致肯定。

百工百業齊心傳愛　屏東警政助攻寒冬送暖行動

百工百業齊心傳愛　屏東警政助攻寒冬送暖行動

兒進病房母苦等計程車　屏東警出手協助

兒進病房母苦等計程車　屏東警出手協助

當警察不再只在黑夜裡　警聖誕點燈照亮人心

當警察不再只在黑夜裡　警聖誕點燈照亮人心

73歲阿北夜騎電動車載70歲女友　警護送返家

73歲阿北夜騎電動車載70歲女友　警護送返家

