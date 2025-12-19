　
大陸 大陸焦點 特派現場

周杰倫代言中國外送　4分身玩哏「倫家來送」笑翻網友

在 Threads 查看

記者黃翊婷／綜合報導

中國外送平台美團外賣邀請天王周杰倫擔任代言人，不僅引發粉絲熱議，就連全網「分身」也出動玩哏，其中雍杰倫、卷倫、魔都杰倫、粥餅倫合體拍攝影片宣傳，成功引發話題。網友們看完影片都忍不住笑稱，「周杰倫在周杰倫模仿大賽獲得第二名」、「4個周杰倫送外賣，直接臉盲」。

周杰倫新代言，全網分身出動玩哏。（圖／翻攝自微博）

▲美團外賣邀請周杰倫擔任代言人。（圖／翻攝自微博／美團外賣）

在4名分身的宣傳影片中，只見雍杰倫、卷倫、魔都杰倫、粥餅倫依序出場，面對鏡頭說出台詞，神情、姿勢、語氣都努力模仿到位，最後還拿出紅布條高喊，「你的外賣，倫家來送」。

周杰倫新代言，全網分身出動玩哏。（圖／翻攝自微博）

▼▲4名分身模仿玩哏。（圖／翻攝自微博，下同。）

周杰倫新代言，全網分身出動玩哏。（圖／翻攝自微博）

影片在網路上公開之後，掀起網友們熱烈討論，大家紛紛留言笑稱，「我已經開始臉盲，分不清哪個是原版了」、「4個周杰倫送外賣，直接臉盲」、「真的有點分不清了呀」、「這波太會玩」、「周杰倫在周杰倫模仿大賽獲得第二名」。

周杰倫新代言，全網分身出動玩哏。（圖／翻攝自微博）

▲不少網友覺得分身的宣傳影片很幽默。

就連Threads上也有台灣網友轉發影片進行討論，「4個周杰倫等於1個月杰倫」、「差1個周杰倫就可以告五人」、「超好笑，真的請了周杰倫本人當代言人，再叫上杰倫村民們玩哏」。不過，也有熱心網友提醒，大家開開玩笑就好，請保持理性與尊重，別過度玩哏。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

