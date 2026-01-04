北一女國文老師班級群組傳蔣萬安演講片「讚技巧」　網吵翻

▲北一女。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在Threads貼出截圖，指控北一女中國文老師在班級LINE群組中轉傳台北市長蔣萬安的演講影片，大讚蔣的演講技巧。原PO認為，這已經不是單純教學，而是將個人政治立場帶進校園，與「政治不入校園」的原則背道而馳，貼文曝光引發討論。

該名網友貼出截圖，誇讚「八分鐘，適合吃個點心時聆聽。聽聽市長的演講技巧，其文稿寫得真好」，大讚蔣利用對比、排比、隱喻，將嚴肅的、緊張的兩岸關係與不同政治立場，拉高到政府應為民服務的高度，是場很精彩的演講。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，轉傳的網友就質疑，「原來北一女中的國文老師可以在班群內宣揚自己的政治立場喔？說好的政治不入校園，結果國文老師自己聽不懂。」他也強調，若只是讓學生學演講技巧，但他質疑，為何不選其他政治人物或非政治人物的演說，偏偏挑選蔣萬安赴上海的演講影片，擔心老師將個人偏好帶入教學現場。

「學演講技巧？」兩派吵翻

貼文引發議論，「國文老師：大家可以學一下演講技巧並欣賞文稿的寫作。threads用戶：政治不入校園啦」、「北一女在台北市啊拿市長舉例不行嗎？又不是拿其他縣市的人來當作範本」、「所以一個人只要被貼上了黨派的標籤，不管他做什麼，就只能代表該派系的立場和觀點這樣嗎？我以為台風和演講的手勢、抑揚頓挫等public speaking 技巧是中性的東西。」

也有人表示，「不知道欸！感覺是有些不適，雖然是要學習技巧，但高中這個階段，是否有自主意識能知道只吸收技巧，而不被立場影響嗎？」「如果是論寫作技巧我倒是覺得還好，找一篇對立立場的講稿跟老師交流一下啊！」「全世界八百萬個演講、3000萬種講話技巧學這個？屁勒跟我說沒立場放這個給學生學？」