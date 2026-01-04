　
北一女國文老師班級群組傳蔣萬安演講片「讚技巧」　網吵翻

▲▼今天是全國古蹟日，北一女舉行光復樓紀念活動，並宣布一卡通立體卡開賣。（圖／記者許敏溶攝）

▲北一女。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友在Threads貼出截圖，指控北一女中國文老師在班級LINE群組中轉傳台北市長蔣萬安的演講影片，大讚蔣的演講技巧。原PO認為，這已經不是單純教學，而是將個人政治立場帶進校園，與「政治不入校園」的原則背道而馳，貼文曝光引發討論。

該名網友貼出截圖，誇讚「八分鐘，適合吃個點心時聆聽。聽聽市長的演講技巧，其文稿寫得真好」，大讚蔣利用對比、排比、隱喻，將嚴肅的、緊張的兩岸關係與不同政治立場，拉高到政府應為民服務的高度，是場很精彩的演講。

不過，轉傳的網友就質疑，「原來北一女中的國文老師可以在班群內宣揚自己的政治立場喔？說好的政治不入校園，結果國文老師自己聽不懂。」他也強調，若只是讓學生學演講技巧，但他質疑，為何不選其他政治人物或非政治人物的演說，偏偏挑選蔣萬安赴上海的演講影片，擔心老師將個人偏好帶入教學現場。

「學演講技巧？」兩派吵翻

貼文引發議論，「國文老師：大家可以學一下演講技巧並欣賞文稿的寫作。threads用戶：政治不入校園啦」、「北一女在台北市啊拿市長舉例不行嗎？又不是拿其他縣市的人來當作範本」、「所以一個人只要被貼上了黨派的標籤，不管他做什麼，就只能代表該派系的立場和觀點這樣嗎？我以為台風和演講的手勢、抑揚頓挫等public speaking 技巧是中性的東西。」

也有人表示，「不知道欸！感覺是有些不適，雖然是要學習技巧，但高中這個階段，是否有自主意識能知道只吸收技巧，而不被立場影響嗎？」「如果是論寫作技巧我倒是覺得還好，找一篇對立立場的講稿跟老師交流一下啊！」「全世界八百萬個演講、3000萬種講話技巧學這個？屁勒跟我說沒立場放這個給學生學？」

不是深蹲！醫認證「翹臀3動作」一定要練　第1名屁股痠爆了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

涉共諜案藍委助理差點進北市府？　蔣萬安：完全沒有這件事情

涉共諜案藍委助理差點進北市府？　蔣萬安：完全沒有這件事情

今（2日）為2026年第1天，台北市長蔣萬安首個行程就來到中山區舉行里長座談。曾任立委王鴻薇、北市議員王欣儀等多名國民黨民代助理的林岳龍，被檢調查出疑似在擔任立委助理期間，涉嫌違反《國安法》被檢調約談，傳出林過去曾有機會擔任北市府局處機要，但遭否決。對此，蔣萬安駁，「完全沒有這件事情。發言團隊已經鄭重的對外清楚說明跟駁斥」。

台北6項元旦新制出爐！　北捷掃碼支付、敬老卡扣抵聯醫門診掛號費

台北6項元旦新制出爐！　北捷掃碼支付、敬老卡扣抵聯醫門診掛號費

元旦第一跑！蔣萬安替路跑鳴槍還揭輝達驚喜

元旦第一跑！蔣萬安替路跑鳴槍還揭輝達驚喜

元旦致詞　蔣：與台北隊攜手陪市民向前

元旦致詞　蔣：與台北隊攜手陪市民向前

體力超好！蔣萬安昨跨年、今路跑　笑曝二寶、三寶還在被窩睡覺

體力超好！蔣萬安昨跨年、今路跑　笑曝二寶、三寶還在被窩睡覺

關鍵字：

北一女政治學校蔣萬安演講教學老師

