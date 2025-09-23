114年度廉政會報登場　台西公所喊「零弊端」

▲台西鄉公所召開廉政會報現場，秘書林彥志主持並逐項檢視工作進度。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林台西鄉公所昨（23）日召開114年度廉政會報，由秘書林彥志主持，邀集各單位主管齊聚，針對上半年廉政工作進度逐條檢視，也敲定下半年推動方向。林強調「清清楚楚、乾乾淨淨」是公所最高原則，絕不能讓少數人害整體蒙羞。

林彥志會中指出，台西公所近年致力提升行政效能，核心信念就是「以鄉民為本」。老人照護、小孩教育、治安維護、經濟提升到環境保護，全部都是重點。他特別舉例，過去2年，公所只補助學童一半營養午餐費；但從114學年度起，公所直接加碼，全額買單，家長不用再掏腰包。此舉讓全鄉逾1,100名學生天天都能吃到安心、熱騰騰的營養午餐，家長們也直呼「超有感」。

林彥志並強調，清廉是團隊根本。只要有民眾關心的大小事，公所都會「不用送禮，也不能送禮」，用同理心積極解決。他提醒，近期詐騙集團猖獗，若有人冒用公所名義，要求提供個資或帳戶，民眾務必小心，切勿點擊可疑連結，更不要隨意填表，一旦發現應立即通報公所，避免受害。

林彥志說，廉政不是口號，而是公所行政效能的保障。唯有全體團隊持續「用心」服務、保持「熱心」態度，鄉民才能真正「安心」，甚至「貼心」。他也要求與會主管，把清廉與效率視為標準配備，帶領台西鄉持續往「零弊端」的目標邁進。