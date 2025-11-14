普發1萬成詐騙目標　台西鄉公所走入社區教民眾「看懂真假」

▲台西鄉公所結合永豐社區舞蹈課程，向民眾宣導最新詐騙手法。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

普發現金1萬元自11月5日開放登記後，各式詐騙訊息隨之湧現。詐騙集團趁勢透過簡訊、假網站、偽造官網圖像等手法混淆視聽，讓不少民眾差點受騙。為強化地方識詐能力，台西鄉公所政風室走進永豐社區，結合居民固定參與的健康促進舞蹈課，以最貼近生活的方式提醒社區居民提高警覺。

根據165打詐儀表板最新統計，今年10月全台受理詐騙案件超過1萬3673件，財損金額突破60億4400萬元，網路購物詐騙仍居首位，共4141件，其次是假投資、假交友、色情應召及徵婚詐騙，手法層出不窮，令人防不勝防。

在永豐社區活動現場，政風室主任陳大中一一拆解「普發現金詐騙」的常見伎倆。他指出，詐騙集團常以相似的偽冒網址或仿製官網LOGO混淆視覺，讓民眾以為是政府正式網站，例如偽裝成「10000.gov.tw」頁面，誘導民眾輸入個人資料與帳戶資訊。陳大中提醒，「真正的官網網址務必再三確認，若網頁跳出要求輸入個資或信用卡資料，幾乎都是詐騙。」

陳大中也引用法務部反詐宣導海報，向民眾說明最實用的防詐原則「三多三不」。他強調：「三多，就是多問、多查、多確定；三不，就是不信、不理、不轉帳。」他舉例，有長者平日習慣獨自在家，若突然收到「貨到付款」包裹，只要多問一句、多查一下，就能避免落入網購詐騙的陷阱。

除了識詐宣導外，陳大中也趁活動向居民介紹今年7月22日正式上路的《公益揭弊者保護法》。他說，該法提供吹哨者身分保密、工作權保障與人身安全等多項保護，是政府推動廉能的重要里程碑；透過加強法制教育，也能讓更多民眾願意站出來揭露不法行為。

有居民表示，平時很少接觸網路資訊，容易被真假難辨的訊息搞混，「有人願意到社區來講解，真的比較能聽得懂、記得住。」活動結束後，仍有人留下詢問生活中遇到的訊息是否為詐騙，顯示宣導確實提升了警覺。