地方 地方焦點

普發1萬成詐騙目標　台西鄉公所走入社區教民眾「看懂真假」

▲台西鄉公所結合永豐社區舞蹈課程，向民眾宣導最新詐騙手法。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台西鄉公所結合永豐社區舞蹈課程，向民眾宣導最新詐騙手法。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

普發現金1萬元自11月5日開放登記後，各式詐騙訊息隨之湧現。詐騙集團趁勢透過簡訊、假網站、偽造官網圖像等手法混淆視聽，讓不少民眾差點受騙。為強化地方識詐能力，台西鄉公所政風室走進永豐社區，結合居民固定參與的健康促進舞蹈課，以最貼近生活的方式提醒社區居民提高警覺。

根據165打詐儀表板最新統計，今年10月全台受理詐騙案件超過1萬3673件，財損金額突破60億4400萬元，網路購物詐騙仍居首位，共4141件，其次是假投資、假交友、色情應召及徵婚詐騙，手法層出不窮，令人防不勝防。

在永豐社區活動現場，政風室主任陳大中一一拆解「普發現金詐騙」的常見伎倆。他指出，詐騙集團常以相似的偽冒網址或仿製官網LOGO混淆視覺，讓民眾以為是政府正式網站，例如偽裝成「10000.gov.tw」頁面，誘導民眾輸入個人資料與帳戶資訊。陳大中提醒，「真正的官網網址務必再三確認，若網頁跳出要求輸入個資或信用卡資料，幾乎都是詐騙。」

陳大中也引用法務部反詐宣導海報，向民眾說明最實用的防詐原則「三多三不」。他強調：「三多，就是多問、多查、多確定；三不，就是不信、不理、不轉帳。」他舉例，有長者平日習慣獨自在家，若突然收到「貨到付款」包裹，只要多問一句、多查一下，就能避免落入網購詐騙的陷阱。

除了識詐宣導外，陳大中也趁活動向居民介紹今年7月22日正式上路的《公益揭弊者保護法》。他說，該法提供吹哨者身分保密、工作權保障與人身安全等多項保護，是政府推動廉能的重要里程碑；透過加強法制教育，也能讓更多民眾願意站出來揭露不法行為。

有居民表示，平時很少接觸網路資訊，容易被真假難辨的訊息搞混，「有人願意到社區來講解，真的比較能聽得懂、記得住。」活動結束後，仍有人留下詢問生活中遇到的訊息是否為詐騙，顯示宣導確實提升了警覺。

 


11/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義縣推廣野生動物教育　強化學生野生動物保育意識

嘉義朴子警結合社區敬老活動　強化防詐意識

普發1萬成詐騙目標　台西鄉公所走入社區教民眾「看懂真假」

嘉義市警局資安再升級　AI挑戰下獲國際認證

嘉義市警局創新防詐手作課程　微森林生態缸療癒又實用

等了12年！雲林跨年重量級卡司登場　7千發煙火照亮新年夜空

以藝術為媒介　瑪利亞基金會助心智障礙青年展現價值

嘉義翁騎自行車摔傷迷路拒就醫　布袋警方積極訪查助返家

2025臺灣國際茶業博覽會　番路鄉農會參展亮點揭秘

嘉義縣首奪全國機採茶菁冠軍　展現機械採茶新技術與團隊實力

土地稅、契稅年減收斂　房市回溫？觀望氣氛微解凍

直擊／SJ終於站上大巨蛋！金希澈出道神顏再現　3場9萬人創韓團紀錄

快訊／首發台美聯合匯率聲明來了！　央行完整揭露中英文版

幫Miley Cyrus、Lizzo伴奏！全才製作人cool nel d新作　靈感來自落日飛車

宏都拉斯嫌對中關係「像宿醉」！兩大候選人喊話恢復與台灣邦交

陸配村長遭解職打贏訴願撤銷原處分　內政部重申：依法應解職

尹昭德拜了《西米樂》激瘦3公斤！　曝「告別台詞」親手改：睡一半爬起來寫

財劃法再次修惡！　卓榮泰痛批在野黨：讓福國利民政策難以執行

專訪／《泥娃娃》票房破億倒數！蔡思韵從小學芭蕾　「沒想到用在拍鬼片」

曾靠1首歌創600萬點擊　神秘女歌手背景曝光...是哥大高材生

吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花

