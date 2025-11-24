《島嶼篇》水彩大展亮相！52位藝術家Ｘ88件作品　描繪臺灣的光影與情感

▲由臺北市藝文推廣處主辦、中華亞太水彩藝術協會策展執行的「臺灣水彩專題精選系列—『島嶼篇』水彩大展」，自即日起至2026年1月4日於藝文大樓一樓特展室展出。（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在冬日暖陽下，走進畫作裡旅行吧！本次「島嶼篇」水彩大展以海島風景為題，展出各地藝術家的細膩創作，將海風、潮聲、晨光、山影一筆筆收進紙上。無論是大朋友熱愛的藝術觀察，或是小朋友充滿想像力的探索視角，都能在這裡找到屬於自己的島嶼故事。展覽免費參觀，是週末親子共遊、文青小旅行的最佳選擇。走進藝文推廣處，一起讓色彩帶你看見臺灣的溫度！

由臺北市藝文推廣處主辦、中華亞太水彩藝術協會策展執行的「臺灣水彩專題精選系列—『島嶼篇』水彩大展」，於 11 月 22 日（六）下午在藝文推廣處一樓演藝廳盛大開幕。展覽自即日起至2026年1月4日於藝文大樓一樓特展室展出，集結全臺52位藝術家、共88件水彩佳作，以水彩獨特的透明堆疊與流動筆觸，呈現臺灣島嶼的自然風光、人文意象與心靈風景。

開幕典禮邀請多位藝壇貴賓蒞臨，包括中華亞太水彩藝術協會理事長郭宗正、創會理事長洪東標、臺灣美術院院長蘇憲法及知名水彩畫家謝明錩等人。現場除藝術家分享創作，引導觀眾走入作品背後的視覺語言外，也安排音樂演出、藝術家歌唱與簽書會，為展覽增添豐富亮點。

▲開幕式合影，右起為謝明錩藝術家、洪東標創會理事長、蘇憲法院長、郭宗正理事長、詹素貞處長、范祐晟策展人、王秉五副處長。

本展為「臺灣水彩專題精選系列」的第9個專題，承續過往〈女性人物〉、〈春華〉、〈秋色〉、〈河海〉、〈懷舊〉、〈幻影〉、〈異域〉與〈山林〉等主題，今年聚焦於「島嶼」意象。從澎湖海潮、蘭嶼晨光，到金門、馬祖聚落與南方島嶼的海濤，作品橫跨風景、人物、抽象與意象表現，勾勒出屬於臺灣群島的多層次美學景觀。

▲洪東標，〈島嶼的山羊〉，2024。

▲張綺舫，〈逐夢之航：迷霧中的旋律〉，2024。

展覽特別邀請藝術家洪東標、黃進龍、謝明錩展出代表作，每位帶來兩件作品；另有10位薦選藝術家與39位徵選藝術家共同參展，呈現多元技巧、個人風格與創作實驗精神，完整展現臺灣水彩藝術的當代面貌。

藝文推廣處處長詹素貞表示，本展是藝文推廣處114年度重點大型特展之一，也是與中華亞太水彩藝術協會合作推出的第九個主題展。今年以「島嶼」為名，旨在回應藝術家對土地的細緻觀察與情感連結。她指出，藝術家透過生活中累積的感受，將人、物、景與建築轉化為作品中的內在風景，讓觀眾在欣賞之餘，也能重新觸及對家鄉的想像。

中華亞太水彩藝術協會理事長郭宗正表示，「臺灣水彩專題精選系列」自推出以來已涵蓋從人物到山林等多重面向，未來仍將規劃〈都會〉、〈夜色〉、〈愛〉等主題，持續推動臺灣水彩的多元創作能量。他提到，「島嶼」象徵著我們共同生活的臺灣，也象徵著情感的起點，值得以水彩這樣的媒材細細描繪。

臺灣美術院院長蘇憲法也分享，今年協會有兩檔重要展覽於藝文推廣處展出，包含「水彩經典雙年展」與本次「島嶼篇」。他感謝藝文推廣處長期提供優質平台，讓更多優秀作品得以被看見，也促進臺灣水彩藝術的深化與傳播。

創會理事長洪東標則表示，當初規劃此系列展覽，是希望透過不同主題讓藝術家擴展題材與創作可能性，並透過徵件機制讓全臺創作者都有展現的機會。系列同步出版專書，也讓水彩藝術的理念與解析得以長期保存，成為未來美術史的重要資料。

知名水彩藝術家謝明錩則以「觀念、形式、意念、內容、技巧」五大面向談論創作。他表示，這五項構築了創作自由度，而「島嶼」只是起點，藝術家能以生活感受為基礎，自由詮釋海島的光影與情感，創造出兼具深度與個人風格的作品。

本次與會貴賓尚包括中華亞太水彩藝術協會副理事長張家榮、劉佳琪、監事林毓修、理事張宏彬、吳冠德、李招治、李曉寧榮譽理事、陳品華理事及監事陳俊男等人。

藝文推廣處表示，期望透過此系列展覽建立臺灣水彩文化品牌，讓大眾更貼近本土藝術的生命力，同時促進藝術教育與文化交流，讓「島嶼」成為連結創作與生活的靈感源泉。

此外，主辦單位也推出推廣活動，包括「羅宇成現場水彩技法示範」將於12月27日登場，邀請民眾以更親近的方式走進水彩創作現場。