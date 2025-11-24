　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《島嶼篇》水彩大展亮相！52位藝術家Ｘ88件作品　描繪臺灣的光影與情感

▲▼ 臺灣,水彩,藝術,島嶼,海島,創作,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲由臺北市藝文推廣處主辦、中華亞太水彩藝術協會策展執行的「臺灣水彩專題精選系列—『島嶼篇』水彩大展」，自即日起至2026年1月4日於藝文大樓一樓特展室展出。（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在冬日暖陽下，走進畫作裡旅行吧！本次「島嶼篇」水彩大展以海島風景為題，展出各地藝術家的細膩創作，將海風、潮聲、晨光、山影一筆筆收進紙上。無論是大朋友熱愛的藝術觀察，或是小朋友充滿想像力的探索視角，都能在這裡找到屬於自己的島嶼故事。展覽免費參觀，是週末親子共遊、文青小旅行的最佳選擇。走進藝文推廣處，一起讓色彩帶你看見臺灣的溫度！

由臺北市藝文推廣處主辦、中華亞太水彩藝術協會策展執行的「臺灣水彩專題精選系列—『島嶼篇』水彩大展」，於 11 月 22 日（六）下午在藝文推廣處一樓演藝廳盛大開幕。展覽自即日起至2026年1月4日於藝文大樓一樓特展室展出，集結全臺52位藝術家、共88件水彩佳作，以水彩獨特的透明堆疊與流動筆觸，呈現臺灣島嶼的自然風光、人文意象與心靈風景。

[廣告]請繼續往下閱讀...

開幕典禮邀請多位藝壇貴賓蒞臨，包括中華亞太水彩藝術協會理事長郭宗正、創會理事長洪東標、臺灣美術院院長蘇憲法及知名水彩畫家謝明錩等人。現場除藝術家分享創作，引導觀眾走入作品背後的視覺語言外，也安排音樂演出、藝術家歌唱與簽書會，為展覽增添豐富亮點。

▲▼ 臺灣,水彩,藝術,島嶼,海島,創作,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲開幕式合影，右起為謝明錩藝術家、洪東標創會理事長、蘇憲法院長、郭宗正理事長、詹素貞處長、范祐晟策展人、王秉五副處長。

本展為「臺灣水彩專題精選系列」的第9個專題，承續過往〈女性人物〉、〈春華〉、〈秋色〉、〈河海〉、〈懷舊〉、〈幻影〉、〈異域〉與〈山林〉等主題，今年聚焦於「島嶼」意象。從澎湖海潮、蘭嶼晨光，到金門、馬祖聚落與南方島嶼的海濤，作品橫跨風景、人物、抽象與意象表現，勾勒出屬於臺灣群島的多層次美學景觀。

▲▼ 臺灣,水彩,藝術,島嶼,海島,創作,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲洪東標，〈島嶼的山羊〉，2024。

▲▼ 臺灣,水彩,藝術,島嶼,海島,創作,臺北市藝文推廣處。（圖／臺北市藝文推廣處提供）

▲張綺舫，〈逐夢之航：迷霧中的旋律〉，2024。

展覽特別邀請藝術家洪東標、黃進龍、謝明錩展出代表作，每位帶來兩件作品；另有10位薦選藝術家與39位徵選藝術家共同參展，呈現多元技巧、個人風格與創作實驗精神，完整展現臺灣水彩藝術的當代面貌。

藝文推廣處處長詹素貞表示，本展是藝文推廣處114年度重點大型特展之一，也是與中華亞太水彩藝術協會合作推出的第九個主題展。今年以「島嶼」為名，旨在回應藝術家對土地的細緻觀察與情感連結。她指出，藝術家透過生活中累積的感受，將人、物、景與建築轉化為作品中的內在風景，讓觀眾在欣賞之餘，也能重新觸及對家鄉的想像。

中華亞太水彩藝術協會理事長郭宗正表示，「臺灣水彩專題精選系列」自推出以來已涵蓋從人物到山林等多重面向，未來仍將規劃〈都會〉、〈夜色〉、〈愛〉等主題，持續推動臺灣水彩的多元創作能量。他提到，「島嶼」象徵著我們共同生活的臺灣，也象徵著情感的起點，值得以水彩這樣的媒材細細描繪。

臺灣美術院院長蘇憲法也分享，今年協會有兩檔重要展覽於藝文推廣處展出，包含「水彩經典雙年展」與本次「島嶼篇」。他感謝藝文推廣處長期提供優質平台，讓更多優秀作品得以被看見，也促進臺灣水彩藝術的深化與傳播。

創會理事長洪東標則表示，當初規劃此系列展覽，是希望透過不同主題讓藝術家擴展題材與創作可能性，並透過徵件機制讓全臺創作者都有展現的機會。系列同步出版專書，也讓水彩藝術的理念與解析得以長期保存，成為未來美術史的重要資料。

知名水彩藝術家謝明錩則以「觀念、形式、意念、內容、技巧」五大面向談論創作。他表示，這五項構築了創作自由度，而「島嶼」只是起點，藝術家能以生活感受為基礎，自由詮釋海島的光影與情感，創造出兼具深度與個人風格的作品。
本次與會貴賓尚包括中華亞太水彩藝術協會副理事長張家榮、劉佳琪、監事林毓修、理事張宏彬、吳冠德、李招治、李曉寧榮譽理事、陳品華理事及監事陳俊男等人。

藝文推廣處表示，期望透過此系列展覽建立臺灣水彩文化品牌，讓大眾更貼近本土藝術的生命力，同時促進藝術教育與文化交流，讓「島嶼」成為連結創作與生活的靈感源泉。

此外，主辦單位也推出推廣活動，包括「羅宇成現場水彩技法示範」將於12月27日登場，邀請民眾以更親近的方式走進水彩創作現場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
419 1 5747 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合
50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1　正解曝光
抓到「草仔粿」了！她回台被罰20萬喊：不知有豬肉
啦啦隊「短髮女神」低胸簽書！超兇上圍包不住 下半身透視被看光
快訊／八點檔女星出車禍！緊急送醫手術
快訊／逢甲球鞋店大火！「整片火海」延燒
快訊／19歲女大生意外死亡　校方將發畢業證書
週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰
服務生送錯餐！哭喊「薪水不夠賠」謝金燕回答超霸氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

週末免費看！火舞、兒童劇、歌仔戲輪番上陣　吸引數千觀眾捨不得離場

今晚來看戲吧！臺北市歌仔戲觀摩匯演　14天免費好戲2地輪番登場

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦

暨大附設珠仔山日照中心獲核定　埔里鎮公所提供場館創全國首例

LOPIA感謝祭「日本和牛買1送1」搶爆！總經理三度道歉　海巡回留言

「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了

客人瘋問ATM怎領普發1萬　超商店員被嗆「你們要學！」超無奈

快訊／女大生武嶺墜溝亡　校方將製作畢業證書撫慰家屬

50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1：驗證失敗　正解曝光

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜嗨喊：終於帶成員來高雄了　TWICE首度在台開唱超感動！

最暖繼父！ 李千娜曝黃尚禾「成21歲愛女橋樑」　兒女支持再婚：不是要成為他們爸爸

經典賽生力軍！徐若熙參戰意願很高　吉力吉撈願披國家隊戰袍

台中居酒屋陷火海「5桶瓦斯猛燒」！1員工燙傷　2人受困

朱育賢力挺黃子鵬加盟台鋼：他值得這合約！盼FA流動讓中職更強

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

韓國TWICE鐵粉「來台追子瑜」　運將突關跳表！結局驚呆她：太瘋啦

暨大附設珠仔山日照中心獲核定　埔里鎮公所提供場館創全國首例

LOPIA感謝祭「日本和牛買1送1」搶爆！總經理三度道歉　海巡回留言

「好心人」幫代領普發1萬！　他到郵局才知慘了

客人瘋問ATM怎領普發1萬　超商店員被嗆「你們要學！」超無奈

快訊／女大生武嶺墜溝亡　校方將製作畢業證書撫慰家屬

50嵐「神秘符號」他喝20年沒看懂！網喊+1：驗證失敗　正解曝光

日本隨便都屌打！Cheap揪台灣公園「亂亂的」元凶：堆出來的

週休三日連署過關！　他點名「1行業」行不通：看跳腳的是誰

學者：2026藍白合「非常樂觀」　提未來整合將遇2大問題

23年失聯父猝逝廈門！兒拒認屍　遺體卡關已冰存16天

台新新光金投信子公司完成合併　吳東亮：資產規模挑戰兆元、躋身前十大

寶可夢樂園森林區「5歲以下孩童」不得入惹議　官方強調安全考量

潤娥寵台粉停車場跳〈GEE〉！10級中文暖叮嚀：我一直想著你們

舒緩壓力最佳解方！100%天然精油的「療癒系保養」打造水潤美肌

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

「挺陳為民！」見測速照相密度轟國恥　他喊：藝人比民代為國為民

假帳號現形！X新功能「強制公開所在地」　用戶3方法自保

女旅客裙子藏「229條活魚」想過關　海關一掀開傻眼了

【伍佰跳TWICE？！】不遞麥改遞試喝杯　還大跳TT超違和XD

生活熱門新聞

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

「冷冬」機會增大！　最新預測曝

公車一次來2台怎麼攔？手勢這樣比秒懂

快訊／熱帶低壓生成！估明早增強為「天琴」颱風　最新路徑曝

天琴颱風最快明生成　預估路徑曝

2026馬年！　3生肖走大運

夜市「1攤販超暴利」　網驚爆：鄰居有5棟房

5年後重訪日本見「4景象」感覺變了　他：越來越像台灣

更多熱門

相關新聞

AI背後隱藏的「剝削黑暗面」！

AI背後隱藏的「剝削黑暗面」！

生成式AI近年來迅速滲透創作產業，從寫企劃、寫劇本到生成腳本大綱都難不倒它，然而這也讓不少創作者開始憂心，自己的作品在未被告之下被拿去訓練AI，甚至擔心未來的讀者是否還願意花時間閱閱讀人類創作的長篇作品。

從校園到城市的美學力　新北藝術教育7連霸再奪全國第一

從校園到城市的美學力　新北藝術教育7連霸再奪全國第一

牛奶驚喜現身　為年輕舞者打氣！

牛奶驚喜現身　為年輕舞者打氣！

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

郭宗正水彩創作展開幕醫術與藝術溫度兼具撫慰病友

郭宗正水彩創作展開幕醫術與藝術溫度兼具撫慰病友

關鍵字：

臺灣水彩藝術島嶼海島創作臺北市藝文推廣處

讀者迴響

熱門新聞

梁朝偉夫婦、邱淑貞都在台北婚宴　李明依曝新人身分

週休三日連署過關！勞動部12／7前須回應

天琴颱風估將生成！再一波變天14℃最冷

「我還是很緊」　學生媽狂追男師挨告跟騷

大改版倒數！LINE Pay Money5重點一次看

返美上課被拒載！台生槓上星宇航空

快訊／8級強風來了　今變天雨擴大

周休三日連署過關　他點名「這些產業」受惠

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

中使館引聯合國憲章嗆「有權直接對日動武」　日本外務省回應了

直擊／子瑜隨TWICE返韓！點頭「回家唱得很開心」　200歌迷暖送機

「一堆32K工作都誰做？」　釣出一堆中南部人：請跟我道歉

哪個國家「去一次就不想再去」？網點名它

好市多黑五首日破200人排隊　優惠品曝光

更多

最夯影音

更多
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL
桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

基隆宮廟傳爆炸！老翁「天公爐前仰倒」　臟器外露搶救中

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

李安賀范冰冰封后..她：好喜歡你電影　「收650條祝賀訊息」導演曝：6天前拿到簽證

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

子瑜唸中文信：心中火苗快熄滅...　吐心聲「很多次想要放棄，也很想家」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面