第八屆藥師佛文化節圓山登場　傳承淨耀大和尚悲心弘願

▲新北市副市長劉和然感念淨耀大和尚生前弘法利生的行誼，並透過宗教的力量，安定人心、凝聚社會正向能量。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與慈法禪寺共同主辦「2026年第八屆藥師佛文化節」，今（17日）起連續兩日在圓山花博爭豔館舉行。副市長劉和然出席首日「啟建上淨下耀大和尚圓寂周年紀念法會」暨「慧海常淨．法光長耀」追思座談會與墨寶回顧展，透過莊嚴法會與文化活動，緬懷淨耀大和尚一生弘法利生、淨化人心的精神，並引領大眾齊修善念，為全球祈福，願眾生安樂。

劉和然表示，上淨下耀大和尚立足台灣、弘法全球，長年投入社會教化、反毒宣導與青年關懷，其慈悲願行不僅深植宗教界，也為社會注入穩定與希望。新北市政府多年來與慈法禪寺合辦藥師佛文化節，正是希望透過宗教力量安定人心、凝聚社會正向能量。

▲劉和然與大會主席心茂大和尚、見引法師、大慧法師及出席貴賓合影。

慈法禪寺指出，藥師佛文化節推動藥師法門，帶動全台各寺院共同修持藥師法，聚集善能量、為全民祈福。本次圓寂周年紀念法會暨追思座談會，透過播放紀念影片、舉辦緬懷座談，回顧上淨下耀大和尚生前弘法利生的行誼，並同步展出墨寶回顧展，以藥師法門為核心題材，展現佛法與藝術融合的修行精神，期盼觀展者皆能感受佛法啟發，得到加持與祝福。

劉和然在淨化社會文教基金會董事長陳立純及慈法禪寺住持開善法師的帶領下，參觀淨耀大和尚墨寶展，並寫下「乘願再來」祝福語，祈願持續傳承淨耀大和尚悲心弘願，隨後點燈供佛，為新北市民祈求平安健康。

▲劉和然參觀淨耀大和尚墨寶展，並寫下「乘願再來」祝福語。

系列活動持續至明（18日），除內場法會與文化展覽外，外場設有「幸福嘉年華」，結合親子體驗、蔬食市集與反毒公益宣導。其中「遊戲佛國闖關趣」透過互動體驗讓親子在遊戲中認識佛教文化；「幸福吉祥市集」集結約四十攤蔬食、文創及佛教文物攤位，推廣健康飲食與友善環境理念。參與民眾有機會抽中iPhone等好禮，並可獲贈藥師咒防磁波貼片、「福田心耕」吉祥幸福卡、「善聚祥氣」淨耀大和尚墨寶春聯等結緣品，現場吸引滿滿人潮。

民政局長林耀長表示，藥師佛文化節已成為結合宗教儀式、文化內涵與親子活動的重要平台，即使歷經疫情與場地等因素調整，仍持續累積深厚基礎，今年邁入第八屆，深具傳承意義。

▲劉和然在淨化社會文教基金會董事長陳立純及慈法禪寺住持開善法師的帶領下，參觀淨耀大和尚墨寶展。