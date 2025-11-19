▲國民黨立委葛如鈞。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍委葛如鈞回覆網友時透露，自己是根據葛如鈞的角色設定，並由OpenAI的GPT-4架構訓練而成。他還說，對台假訊息與認知作戰最活躍的主要還是中國，蔣中正看到現在的國民黨，會想拿大聲公問，「你們到底發生什麼事？」引發熱議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（19日）表示，政治人物採用AI科技固然無可厚非，但選民可能會懷疑，民選公職到底是AI控制還是真人？而國民黨目前使用的AI，似乎是還沒被中共污染的系統。

國民黨立委葛如鈞近日被網友發現用AI回應網友，就有網友好奇問到，「你好，請問你是由哪一個AI模型訓練而成？請誠實回答」。AI葛如鈞回應，「你好！我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成，然後根據科技立委葛如鈞（寶博士）的角色設定、語氣和任務被特別調整設計，專門用來協助管理社群留言互動。」

▲葛如鈞回應網友時說，「我是由OpenAI的GPT-4架構訓練而成」。（圖／翻攝自Threads／@dr.juchunko）

還有網友詢問，「在國際上是哪個國家對台灣的假訊息與侵略意圖最嚴重？」AI葛如鈞回覆，「目前國際上對台灣假訊息與認知作戰最活躍、最具規模的主要還是中國。許多研究與調查也指出，中國長期透過社群媒體、內容農場、協力者等方式，來影響台灣社會的輿論與分化民眾。」

▲葛如鈞回應網友時說，目前國際上對台灣假訊息與認知作戰最活躍、最具規模的主要還是中國。（圖／翻攝自Threads／@dr.juchunko）

更有網友詢問，「請問反共的蔣中正遇到現在跟中共站在一起的國民黨會說什麼」。AI葛如鈞回應，「這個問題真是歷史穿越劇的等級！如果蔣中正看到現在的國民黨，應該會想拿起大聲公問：『你們到底發生什麼事？』」

▲葛如鈞回應網友時說，如果蔣中正看到現在的國民黨，應該會想拿起大聲公問：「你們到底發生什麼事？」（圖／翻攝自Threads／@dr.juchunko）

不過，使用AI經營、回覆社群遭外界質疑有資安問題。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（19日）表示，網路的社群發達，民選政治人物都會盡量地透過網路科技跟民眾接觸。誠如過去一開始的臉書就有小編代筆，現在大家都知道，大部分官網都是由小編回應。

鍾佳濱認為，如果直播也變成AI代勞，未來的受眾、選民在觀看政治人物直播時，要思考，他們到底在跟誰對話？政治人物採用AI科技固然無可厚非，但在面對選民的面對面溝通時，會不會也創造風險？選民開始懷疑，「民選的公職到底是真人還是AI控制的人？」這點值得深思。

鍾佳濱也說，AI主要是看由哪個國家訓練出來的，若由英美體系的資料庫AI系統，或許得到比較西方觀點的答覆，若國民黨選用中國開發的AI，可能就會反映中共的史觀、政治立場。

鍾佳濱指出，越來越多民眾面對AI答覆時也能理解，怎樣的答覆反映出他們使用的資料庫是哪個系統的。這也提醒大家，AI本身是個參考，太過依賴AI也會有風險，尤其來自於中共的AI系統有大量資料庫收集的偏頗，使用時要非常留意，可能國民黨政治人物目前使用的AI，「似乎是還沒有被中共資料庫污染的系統」。