宋少卿幽默開講！「酷老樂活」講座花蓮登場　縣府禮堂座無虛席

▲宋少卿二十多年舞台經驗，展現說學逗唱功力，現場座無虛席，氣氛熱烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府社會處主辦、花蓮市婦女會承辦的「酷老樂活」名人講座25日在花蓮縣政府大禮堂熱鬧舉行。本次特別邀請相聲瓦舍人氣王宋少卿蒞臨，帶來主題為《卿聲戲語》的精采分享。宋少卿以其二十多年舞台經驗，展現說學逗唱功力，現場座無虛席，氣氛熱烈。

宋少卿以詼諧幽默的方式，打破大家對相聲的既定印象，並以「表演即生活、生活即表演」為主軸，強調魅力來自於聽力、想像力、創造力、專注力與投射力等五大核心素養。及透過現場互動與生動示範，引導觀眾練習如何在說話中表現情緒、善用肢體姿態與語氣節奏，讓溝通更具力量。講座過程中，宋少卿以表演為橋樑，傳達「用戲的眼光看生活、用聲音表達真實」的生命哲學，讓現場充滿笑聲，也引發觀眾深刻共鳴與反思。

花蓮縣長徐榛蔚出席活動並於致詞時表示，感謝婦女姐妹們每年熱情參與這樣的專題講座，現場座無虛席，氣氛熱烈，令人十分感動。

徐榛蔚提到，人生每個階段都有不同的體悟，每個人對「慈悲」二字也有各自的詮釋。正如佛法所強調的「慈悲為懷」，修行就是將慈悲落實於日常生活，幸福與知足惜福亦源自於平日的用心。近期花蓮舉辦青年黑客松活動，吸引來自全國各地的青年組隊參與，展現創新能量，並從外部視角提出花蓮發展的寶貴建議。去年0403地震後，花蓮觀光人次一度減半，面臨交通等嚴峻挑戰，但縣府團隊持續努力，將危機化為轉機，推動花蓮不斷向前邁進。

徐榛蔚也以「仁人治國」的理念回應，強調領導者需廣納意見、包容多元，並以慈悲心面對不同聲音。並勉勵大家守護家人與心靈，保持開心、知足惜福，也要多關心身邊的人，共同營造溫暖和諧的社會。

縣府社會處表示，舉辦本次講座的初衷，是支持婦女團體辦理婦女權益及福利服務，鼓勵中高齡婦女走出家庭、參與社區，透過講座交流，進一步投入社區與公共事務。期盼藉由本次活動，陪伴更多熟齡民眾思考與迎接人生新階段，讓老年生活不只是延續，更是一段嶄新的黃金年代。透過學習、參與和交流，讓生活更加豐富多元，也讓老年歲月活出自信與優雅。

