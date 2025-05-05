《骨刺人生》開講！　骨科醫師助消防弟兄強筋健骨預防職業傷害

▲陳建宏醫師分享常見骨科問題、正確姿勢與預防運動傷害，協助打火兄弟預防潛在職業傷害。（醫師陳建宏提供，下同）

記者林東良／台南報導

消防人員長期負重執勤、出入高風險現場，骨骼與關節健康往往面臨極大挑戰，台南市消防局特邀骨科醫師陳建宏，以「漫談骨刺人生」為題舉辦健康講座，從骨刺迷思、關節退化到3C世代頸腰傷害全面剖析，協助打火兄弟建立正確姿勢與運動觀念，強化體能保養觀念，有效預防潛在職業傷害。

陳建宏醫師指出，消防工作經常需長時間配戴裝備、搬運重物及高強度體力活動，肩膀、腰部、膝蓋等部位長期承受壓力，容易產生慢性疼痛與骨骼傷害。若缺乏保健觀念，可能引發骨刺、關節退化或骨質疏鬆等職業病症。

講座中，他以活潑方式講解「骨刺≠骨癌」的常見迷思，並分析頸椎與腰椎因長時間低頭、姿勢不良造成的慢性損傷，提醒現代人尤其是長時間接觸3C產品的族群，更要關注骨科疾病的預防與日常照護。

他建議，預防勝於治療，日常應養成抬頭挺胸、不駝背的好姿勢，並適度進行核心肌群阻力訓練；消防人員亦可善用局處設定的健身設備，利用下班空檔進行漸進式肌力訓練，強化筋骨、穩定體態，並在疼痛初期即早就醫，避免惡化成傷害。

消防局強調，職場安全不僅止於裝備與作業流程，健康教育與身體保養更是基礎工程。本次講座實用性高，深受與會人員評價很好，未來也將持續推動類似訓練計畫，守護消防弟兄姊妹的長遠健康。

市長黃偉哲則表示，消防人員是城市安全的守護者，他們的身心健康更是保護市民的第一道防線。市府將持續透過專業講座與訓練，提升職場健康教育，打造更安全的執勤環境。