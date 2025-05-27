無聲的力量有多強？　混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

▲廣播金鐘獎得主劉銘與女星李淑楨攜混障綜藝團走入中華醫大，中華醫大校長孫逸民迎接混障綜藝團，鼓勵學生從真實生命故事中學習逆境中的力量。。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由視覺、肢體及聽語障礙者組成的混障綜藝團，27日開進中華醫事科技大學，帶來一場「沒有課本的生命教育課」，11位團員用肢體舞蹈、鋼琴演奏及幽默默劇，訴說與命運對抗的歷程，也傳遞「珍愛生命、遠離毒品」的反毒理念，演出中歡笑與淚水交織，現場近400位師生報以最熱烈的掌聲，場面溫馨而震撼。

這場生命教育巡演列車由救國團台南市團委會及混障綜藝團共同主辦，於中華醫大演藝廳登場。校長孫逸民帶領五專部學生與導師一同觀賞。他表示，團員們雖各有障礙，卻以超越常人的意志與創作力，活出精採人生，這份生命的韌性與正向價值，比任何課本都來得震撼，是送給青年學子的最佳人生教材。

現場演出由團長、廣播金鐘獎得主劉銘與女演員李淑楨共同主持。李淑楨曾以《望月》一劇榮獲韓國首爾國際電視節評審團特別獎；她與團員們一登台便贏得熱烈掌聲。其中，曾獲十大傑出青年與全球熱愛生命獎的劉麗紅，與黃千芸、郭韋齊、陳濂僑等人以生命歷程轉化為藝術語言。沒有雙腿的郭韋齊，用手臂流暢地彈奏鋼琴；聽語障的陳濂僑更以默劇與學生互動，妙語如珠、逗得全場笑聲連連，展現十年主持《聽聽看》的表演功力。

中華醫大學務處指出，此活動針對五專部未滿18歲學生設計，透過音樂、戲劇及真實生命故事，引導青少年在面對誘惑時，懂得拒絕毒品、建立正向信念與人生方向。表演雖短，餘韻深長，團員們的堅持與熱情，已悄悄在學生心中種下改變的種子。