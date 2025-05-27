　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

無聲的力量有多強？　混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

▲廣播金鐘獎得主劉銘與女星李淑楨攜混障綜藝團走入中華醫大，中華醫大校長孫逸民迎接混障綜藝團，鼓勵學生從真實生命故事中學習逆境中的力量。。（記者林東良翻攝，下同）

▲廣播金鐘獎得主劉銘與女星李淑楨攜混障綜藝團走入中華醫大，中華醫大校長孫逸民迎接混障綜藝團，鼓勵學生從真實生命故事中學習逆境中的力量。。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由視覺、肢體及聽語障礙者組成的混障綜藝團，27日開進中華醫事科技大學，帶來一場「沒有課本的生命教育課」，11位團員用肢體舞蹈、鋼琴演奏及幽默默劇，訴說與命運對抗的歷程，也傳遞「珍愛生命、遠離毒品」的反毒理念，演出中歡笑與淚水交織，現場近400位師生報以最熱烈的掌聲，場面溫馨而震撼。

▲廣播金鐘獎得主劉銘與女星李淑楨攜混障綜藝團走入中華醫大，中華醫大校長孫逸民迎接混障綜藝團，鼓勵學生從真實生命故事中學習逆境中的力量。。（記者林東良翻攝，下同）

這場生命教育巡演列車由救國團台南市團委會及混障綜藝團共同主辦，於中華醫大演藝廳登場。校長孫逸民帶領五專部學生與導師一同觀賞。他表示，團員們雖各有障礙，卻以超越常人的意志與創作力，活出精採人生，這份生命的韌性與正向價值，比任何課本都來得震撼，是送給青年學子的最佳人生教材。

▲廣播金鐘獎得主劉銘與女星李淑楨攜混障綜藝團走入中華醫大，中華醫大校長孫逸民迎接混障綜藝團，鼓勵學生從真實生命故事中學習逆境中的力量。。（記者林東良翻攝，下同）

現場演出由團長、廣播金鐘獎得主劉銘與女演員李淑楨共同主持。李淑楨曾以《望月》一劇榮獲韓國首爾國際電視節評審團特別獎；她與團員們一登台便贏得熱烈掌聲。其中，曾獲十大傑出青年與全球熱愛生命獎的劉麗紅，與黃千芸、郭韋齊、陳濂僑等人以生命歷程轉化為藝術語言。沒有雙腿的郭韋齊，用手臂流暢地彈奏鋼琴；聽語障的陳濂僑更以默劇與學生互動，妙語如珠、逗得全場笑聲連連，展現十年主持《聽聽看》的表演功力。

▲廣播金鐘獎得主劉銘與女星李淑楨攜混障綜藝團走入中華醫大，中華醫大校長孫逸民迎接混障綜藝團，鼓勵學生從真實生命故事中學習逆境中的力量。。（記者林東良翻攝，下同）

中華醫大學務處指出，此活動針對五專部未滿18歲學生設計，透過音樂、戲劇及真實生命故事，引導青少年在面對誘惑時，懂得拒絕毒品、建立正向信念與人生方向。表演雖短，餘韻深長，團員們的堅持與熱情，已悄悄在學生心中種下改變的種子。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 1411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演
新冠快篩「過期」能用嗎　羅一鈞給答案
獨／AIT壯男開車撞傷人！軍方翻譯官直喊：機密　拖7天才現身
AI抵抗人類指令！主動「竄改程式碼」
快訊／GD驚喜宣布加場了！
Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　他曝對話紀錄：心中永

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

無聲的力量有多強？　混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

健康我最行！台南市學童健康知識大比拚　賢北國小勇奪冠軍

青年首登綠島展開走讀體驗　用五感連結台東認同

從警41年7月將退休　潮州警分局教官郭文明獲頒模範警察

勞權教育向下扎根！　勞工局勞動法令校園巡迴開跑首站關廟國小

63歲婦癌逝　兒+7孫生活陷困頓…枋寮警發動募款援助

竹筏盛會結合健康宣導　池上衛生所推動無菸生活與兒童安全

小龍玩轉SHOW藝夏！　台南兒藝節熱鬧開場一路嗨到8月

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

無聲的力量有多強？　混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

健康我最行！台南市學童健康知識大比拚　賢北國小勇奪冠軍

青年首登綠島展開走讀體驗　用五感連結台東認同

從警41年7月將退休　潮州警分局教官郭文明獲頒模範警察

勞權教育向下扎根！　勞工局勞動法令校園巡迴開跑首站關廟國小

63歲婦癌逝　兒+7孫生活陷困頓…枋寮警發動募款援助

竹筏盛會結合健康宣導　池上衛生所推動無菸生活與兒童安全

小龍玩轉SHOW藝夏！　台南兒藝節熱鬧開場一路嗨到8月

一家3口全患癌症！醫嘆「是省出來的」：很多人都有這習慣

《協商的技術》在韓超高收視率　李帝勳化身白髮商業菁英

香包飄香拚職涯轉機！端午節慶　台南婦女中高齡搶搭就業補助列車

陸配直播主拍小學生涉妨害秘密送辦　許淑華憂藏鏡人計畫性操作

交往6年！結婚1小時「老公人間蒸發」　新娘崩潰：小三竟是表妹

外資連買00632R逾20萬張　驚見央行4年前炒匯憂慮重演

台經院點名13產業前景悲觀　院長：升息恐釀衝擊

LED廠獲利暴增5倍　李洲科技老董涉「洩漏利多內線」遭搜索約談

族語創作成果發表　台東TTICC推動兩張原民音樂專輯問世

「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

地方熱門新聞

天線寶寶尹雅汕　榮獲2025總統教育獎

迎端午「人安」中壢站　發放粽子+平安包

桃園癌症篩檢抽iPhone　好禮雙重送

鳳飛飛講唱會與走讀活動　精彩上演

謝國樑施政滿意度暴衝19%　關鍵改善曝光

端午連假　公路局省道疏運措施報你知

林業署520動員百人淨溪植樹　

《遠見》滿意度調查出爐！黃偉哲奪六都最大進步獎

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

金門大貨車沿路噴小麥　警火速到場疏導

《IN新竹》第25期聚焦竹市特色甜點與咖啡產業

上班第四天突遭解僱？台南炸雞店爆勞資爭執女子氣憤報警

蔡宗豪六大質詢狠批預算灌水　黃偉哲：蓋捷運都不夠

從戰機飛官到有機農夫　退役軍官耕出台東新希望

更多熱門

相關新聞

中華醫大餐旅系奪20金稱霸美食奧林匹克驚艷國際

中華醫大餐旅系奪20金稱霸美食奧林匹克驚艷國際

中華醫事科技大學餐旅管理系師生在2025年「韓國世界美食奧林匹克大賽」大放異彩，勇奪20金6銀3銅，共抱回29面獎牌，更一舉拿下「最佳團隊獎」榮耀，成為本屆賽事最大贏家，讓台灣餐飲教育實力再次站上國際舞台。

中華醫大護理系加冠典禮！181新生宣誓傳承南丁格爾精神

中華醫大護理系加冠典禮！181新生宣誓傳承南丁格爾精神

《骨刺人生》開講！骨科醫師助消防弟兄強筋健骨預防職業傷害

《骨刺人生》開講！骨科醫師助消防弟兄強筋健骨預防職業傷害

職業醫學國際研討會中華醫大登場打造尊嚴勞動防止傷心憾事

職業醫學國際研討會中華醫大登場打造尊嚴勞動防止傷心憾事

搖尾草狗狗派對台南開跑！中華醫大推廣責任飼主觀念

搖尾草狗狗派對台南開跑！中華醫大推廣責任飼主觀念

關鍵字：

混障綜藝團中華醫大開講

讀者迴響

熱門新聞

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

快訊／韓69歲國民演員崔廷宇離世

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

Andy重砲轟家寧：講點人話好不好！

墾丁「1.4萬調酒」內幕　是朋友被請76杯Shot

新娘控婚禮被綠營硬闖！新郎親友團狂打臉

獨／特斯拉跑Uber養2娃　高保費逼單親爸「裸奔」上路

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

台大毒梟月撈1.6億　落網家書吐心聲

啦啦隊女神「當富商小三」懷孕　囂張4舉動曝光

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

【我開我的！你閃你的？】轎車迎面駛來險撞斑馬線行人

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面