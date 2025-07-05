民眾黨台南開講核三延役　批綠電亂象害產業籲重啟核三補缺口

▲民眾黨台南市黨部舉辦「核三延役」講座，由IT專業人士江明宗主講，批評賴政府對缺電問題視而不見，盲目推行非核家園政策，導致台灣面臨國安風險、產業受創。（圖／民眾黨台南市黨部提供，下同）

記者林東良／台南報導

民眾黨立法院黨團提出「核三廠重啟公投」案，確定完成成案程序後，民眾黨台南市黨部隨即啟動宣講行動，5日在台南舉辦「核三延役」講座，由IT專業人士江明宗主講，批評賴政府對缺電問題視而不見，盲目推行非核家園政策，導致台灣面臨國安風險、產業受創。

江明宗指出，台灣電力供應早已捉襟見肘，興達電廠除役或無照機組仍被迫運轉應急，證明總統賴清德「不會缺電」的承諾早已跳票。他痛批，民進黨堅持發展綠能卻缺乏監管，讓如「雲豹能源」等光電廠商賺得盆滿缽滿，卻要全民買單填補台電虧損。他呼籲民眾覺醒，支持核三延役公投，讓能源政策回歸務實路線。

「2025非核家園只是喊口號！」江明宗強調，再生能源與天然氣都無法如期補位，能源缺口日益擴大，以核養綠才是台灣目前的可行方案。重啟核三，才能為政府爭取轉型時間，也有助剷除亂象叢生的光電業者。他特別點出台南為光電設施密集區，養殖產業首當其衝，政策缺乏配套已造成基層反感，甚至產生社會動盪風險，呼籲政府正視民怨，別讓「88槍事件」再度重演。

民眾黨台南市黨部主委顏耀星也指出，核三若延役成功，估計可補足全台約6%的電力需求，為再生能源不足時提供穩定備援。全黨將全力推動核三公投案，除安排系列講座外，後續也將展開街頭宣講、舉牌行動及大型戶外集會，凝聚社會共識，力促公投過關，還給人民一個穩定、合理的用電未來。