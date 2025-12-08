　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！林岱樺讚女童媽不卑不亢：感動人心

記者賴文萱／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆家人疑涉校園霸凌，引發社會關注，昨日他再度致歉，與女童媽媽見面取得諒解，將協助彼此孩子的成長。對此，初選對手立委林岱樺今日讚許女童媽媽不卑不亢的態度令人感動，也稱「真正感動人心的，往往不是政治的權力，是保護孩子的決心。」

▲▼賴瑞隆兒涉霸凌獲原諒！林岱樺讚女童媽有高度。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！林岱樺讚女童媽追求事實真相，不亢不卑的態度，以及包容的同理心令人感動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼賴瑞隆。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆與女童媽媽見面道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於對手賴瑞隆因家人捲入校園霸凌爭議，林岱樺今日被問及此事回應，「孩子的媽媽，追求事實真相，不亢不卑的態度，寬恕包容的同理心，令人感動。」她並稱，真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護孩子的毅力與決心。

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲許智傑幫緩頰，大家給小朋友一點空間。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

另外，立委許智傑今也對此事發表看法指出，「瑞隆已經展現誠意致歉，也已和家長和解，我認為這件事就不需要再過度延伸。現在最重要的是輔導小朋友的身心健康，也請大家給小朋友一點空間。」

事實上，賴瑞隆昨日下午召開記者會再度致歉後，也與受害女童家長會面，當面再次致歉。女童媽媽說，她看到記者會的內容，其實心裡蠻感觸的，因為她也是兩個小朋友的家長，這樣的決策跟後面一系列彌補傷害的過程，「我們家是接受了這個誠意」。

女童媽媽強調，希望大家的小孩都可以好好成長，一起加油，人生很漫長，做人這件事情是終生學習的一件事情。

▲▼立委賴瑞隆哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼賴瑞隆。（圖／記者賴文萱攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世界盃倒數！比賽球場挖出「456袋人體遺骸」　死亡不到1年
新北衛生局妙齡女控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞
快訊／台中29歲男墜樓當場亡　女騎士路過被砸傷
快訊／102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒重傷搶救
麥當勞宣布多款新商品！　「旅日必吃」後天開賣
快訊／納豆當爸！　依依宣布懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

搶毒品走私地盤釀殺機！左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

快訊／台中29歲男墜樓當場死亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

快訊／彰化102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒一旁照顧嚴重嗆傷搶救中

台中義警執勤猝逝死因曝　兒相驗啜泣...「在我心中您就是英雄」

夜衝武嶺看日出放煙火！2對情侶挨罰　還要回現場清理廢棄物

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

「SF ONLINE」鬧雙胞　前代理商、負責人涉《著作權法》被起訴

曾吹哨揪出高虹安貪污　前民眾黨員林冠年酒駕遭判3月定讞

搶毒品走私地盤釀殺機！左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

快訊／台中29歲男墜樓當場死亡　女騎士路過「被砸傷」嚴重驚嚇

新北市衛生局妙齡女千字文控性侵墜樓亡　前老闆遭判2年定讞

快訊／彰化102歲人瑞嬤命喪火警　孝兒一旁照顧嚴重嗆傷搶救中

台中義警執勤猝逝死因曝　兒相驗啜泣...「在我心中您就是英雄」

夜衝武嶺看日出放煙火！2對情侶挨罰　還要回現場清理廢棄物

捕手成補強熱門！前悍將姚冠瑋傳味全龍積極網羅

國道標誌「箭頭往上、往下」差別是什麼？交通部解答：涵義大不同

騎士自摔骨折、警車碰撞重機　苗栗獅潭台3線1hr同處兩事故

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

傳逾60士官兵「每月3至5千代價」賣帳戶給詐團　馬防部：依法究辦

控俄軍性侵、斬首平民還摘器官！　馬利村民痛訴：比瓦格納更殘忍

以為他喜歡你？3大「無感暗示」秒看懂他其實沒那意思

71歲男國道肇逃又進市區連撞！少年隊長機警攔車...拘捕駕駛送辦

超流行1穿搭「容易尿到褲子」　一票人爆共鳴：有夠克難

虛擬互動世界成新戰場　Google DeepMind點名2026年AI三大關鍵發展

AAA／李浚赫被CUE跳舞　惠利.金裕貞超對比XD

社會熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

車手詐1800萬沒羈押　交保後再騙285萬

板橋定食8「氣爆瞬間曝光」！招牌、玻璃炸飛如雨下

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

板橋定食8凌晨氣爆　疑瓦斯外洩釀禍

快訊／板橋定食8凌晨氣爆！消防局長說明

板橋定食8凌晨氣爆！民驚醒：家裡大晃

台2線大貨車「自撞分隔島」對撞貨櫃車！駕駛當場慘死

台中20歲女墜樓亡　事發前友人接到訊息

台東祖孫車禍亡　鎮公所同事悲痛

更多熱門

相關新聞

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，綠委賴瑞隆家人涉校園霸凌引發關注，他也已與對方家長達成協議共識，讓霸凌事件落幕。對此。初選對手綠委林岱樺今（8日）表示，真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護家人的毅力跟決心；綠委邱議瑩則稱讚，這件事情賴瑞隆展現充分誠意，親自與對方家長見面，這點必須對他予以肯定；綠委許智傑也說，賴瑞隆已與對方家長和解，這件事就不需要再過度延伸。

一票護航賴瑞隆　Cheap：毛骨悚然

一票護航賴瑞隆　Cheap：毛骨悚然

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

賴瑞隆與受害童父母當面道歉　取得諒解

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

賴瑞隆淚灑記者會！徐巧芯：越講只會越傷

賴瑞隆被問初選：先處理孩子問題

賴瑞隆被問初選：先處理孩子問題

關鍵字：

標籤:賴瑞隆校園霸凌高雄市長道歉聲明家長和解

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

入冬最強冷空氣要來了　挑戰跌破10℃

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

入冬最強冷空氣襲台！北部急凍探10℃

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

表面佛系、私下算得很精三大星座

那對夫妻Nico曝「家人昔做惡夢哭醒」　心疼揭住院內幕

「它」比豬油還兇！　醫：殺死血管兇手

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

賴瑞隆與受害女童家長當面道歉　取得諒解協助孩子成長

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面