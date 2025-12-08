賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！林岱樺讚女童媽不卑不亢：感動人心

記者賴文萱／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆家人疑涉校園霸凌，引發社會關注，昨日他再度致歉，與女童媽媽見面取得諒解，將協助彼此孩子的成長。對此，初選對手立委林岱樺今日讚許女童媽媽不卑不亢的態度令人感動，也稱「真正感動人心的，往往不是政治的權力，是保護孩子的決心。」

▲賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！林岱樺讚女童媽追求事實真相，不亢不卑的態度，以及包容的同理心令人感動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆與女童媽媽見面道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於對手賴瑞隆因家人捲入校園霸凌爭議，林岱樺今日被問及此事回應，「孩子的媽媽，追求事實真相，不亢不卑的態度，寬恕包容的同理心，令人感動。」她並稱，真正可以感動人心的，往往不是政治的權力，也不是階級的高低，而是保護孩子的毅力與決心。

▲許智傑幫緩頰，大家給小朋友一點空間。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

另外，立委許智傑今也對此事發表看法指出，「瑞隆已經展現誠意致歉，也已和家長和解，我認為這件事就不需要再過度延伸。現在最重要的是輔導小朋友的身心健康，也請大家給小朋友一點空間。」

事實上，賴瑞隆昨日下午召開記者會再度致歉後，也與受害女童家長會面，當面再次致歉。女童媽媽說，她看到記者會的內容，其實心裡蠻感觸的，因為她也是兩個小朋友的家長，這樣的決策跟後面一系列彌補傷害的過程，「我們家是接受了這個誠意」。

女童媽媽強調，希望大家的小孩都可以好好成長，一起加油，人生很漫長，做人這件事情是終生學習的一件事情。