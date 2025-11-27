宏福苑大火釀災　台網友戲稱「像無限城」惹怒香港人！急刪文道歉

▲宏福苑大火27日一早狀況。（圖／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

香港宏福苑日前發生嚴重火警，造成至少44人罹難、近300人失聯，救援持續進行中。然而，就在全城哀悼、全力救援之際，有台灣網友竟留言「無限城？」引起大批網友圍攻，甚至有香港人不滿，要求道歉。事後原PO緊急刪文道歉，「我不應該開這種玩笑，這真的超白目。」

香港大火的影片、災情在Threads掀起討論，擁有9千名粉絲追蹤的帳號發文「無限城？」並貼上動漫《鬼滅之刃》中的無限城場景圖。這番話掀起大批香港人反彈，痛批「我們香港人有笑你們花蓮嗎？地震多次有笑嗎？沒有香港人到花蓮幫忙嗎？請你不要自己一個人黑心把台灣人熱情拖低質素」、「絕對不會再去台灣了」、「這讓我們看到台灣人的真面目」、「絕對不會原諒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有香港人發文痛罵，「我第一次那麼討厭一個地方！不好意思，台灣人，我發誓我以後不會去台灣，即使避免不了一定要去，也會維持低消，天災人禍面前冷血！拿別人生命開玩笑的都該有報應！」

▲原PO道歉。（圖／翻攝自Threads）



就連台灣人也看不下去，直呼「多少人死掉，現在是開玩笑的時候嗎？」「建議你不會講話就閉嘴」、「多少家庭家破人亡，你卻在這邊講幹話」、「這件事情真的很沉重，拿出你的素養來不要開這種玩笑」、「我是台灣人，我覺得你極度丟台灣人的臉」。

面對各界的罵聲，原PO緊急刪掉貼文，並發布道歉聲明，坦承自己「真的超白目」，身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉，向香港所有民眾致歉，「那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑」。不過，許多網友並不買帳，認為他在道歉聲明中又貼出原始截圖，等於是「二次傷害」。底下有香港人留言，「收到道歉了，但不會原諒，請自重。」