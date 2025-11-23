　
地方 地方焦點

30多歲男腦死器捐！宜蘭警「生命接力」國道護送救護車

▲▼救護車,急診,送醫,119,急救,緊急醫療,傷患,病患,轉院。（圖／記者李毓康攝）

▲宜蘭男子腦死，器捐遺愛人間。（示意圖／記者李毓康攝）

記者游芳男、柯振中／宜蘭報導

宜蘭一名30多歲男子日前因意外造成腦出血，經國立陽明交通大學附設醫院搶救仍不幸進入腦死。家屬在巨大哀痛中展現大愛，決定捐出心臟、肝臟與兩顆腎臟，挽救數名重症患者生命。由於器官需在最短時間內送抵北部醫院，今（23日）交通尖峰時段，宜蘭縣警與國道警合作接力開道，讓多輛救護車順利穿越國五壅塞路段，完成這場跨區生命接力。

男子於19日意外腦出血，經陽明交大醫院治療後腦死，家屬決定遵循捐贈意願，讓親人的器官延續他人生命。醫院與檢察官相驗確認腦死後，器捐流程隨即啟動，由器官捐贈移植登錄中心完成配對，陽明交大醫院、振興醫院、台大醫院及台北榮總迅速整合資源共同投入。

在醫療團隊規劃下，兩顆腎臟留在宜蘭，由陽明交大醫院立即展開移植手術，讓生命禮物在原地延續；心臟與肝臟則分別交由振興醫院及台北榮民總醫院執行移植。其中心臟保存黃金時間僅兩小時，運送必須與時間賽跑。

適逢週日尖峰，國5北上交通壅塞，宜蘭縣警交通隊與國道警立即啟動跨區接力開道，以最快速度護送多家醫院救護車穿越縣道與國道，確保心臟與肝臟在最短時間、安全抵達指定醫療中心，成功協助受贈者爭取重生機會。

陽明交大醫院向捐贈者家屬表達深切感謝，也肯定警方與各醫學中心的協作。院方表示，捐贈男子以沉默的方式回饋社會，他的器官已成為多位病患生命中的希望光芒，這份善行將長存人心，延續永不熄滅的溫暖力量。

11/21 全台詐欺最新數據

