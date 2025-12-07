　
社會焦點

賴瑞隆被問初選「先處理兒子問題」　喊話：不該把8歲孩子妖魔化

 ▲▼立委賴瑞隆哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲立委賴瑞隆今天在記者會上落淚。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園霸凌，他今（7）日下午再度召開記者會，對於網傳兒子霸凌轉學前科，他澄清不是事實，喊話「不要妖魔化8歲孩子」。被問及是否會繼續競選行程，他強調，現在最重要的工作，還是先處理孩子的問題，做一個公眾人物，會繼續努力為人民服務，也會誠實的去面對，並檢討改進。

這起疑似校園霸凌事件發生在今年10月，賴瑞隆8歲兒疑跟女同學在跑道發生肢體衝突，雙方互相攻擊，學校10月底得知後啟動通報，女童家長也在11月底正式提出霸凌調查。

事件爆發後，網路上也傳出其他霸凌前科，賴瑞隆今日澄清，網路上很多訊息都不正確，已經對孩子造成相當大的一個傷害，台灣社會不應該把一個8歲的孩子妖魔化。他做為一個孩子的父親，他有責任要去教養他，做錯的地方也有責任要去教養他，但不實的消息傷害他的部分，也必須站出來去保護他。

賴瑞隆強調，孩子在上一個學校並沒有霸凌的事件，也沒有所謂的集團孫子受害，沒有這個人，當時會轉學是個人因素考量。至於被問及是否會繼續競選行程，他說，現在最重要的工作，還是先處理孩子的問題，讓所有的孩子們都能回到正常的生活，回到一個健康快樂的學習環境。

另外，對於兒子事發後的狀況，賴瑞隆說，兒子在一夜之間長大了許多，他知道他有很多必須要繼續再學習的，犯了錯要勇敢的認錯，做得不好的就繼續來改進，他會繼續陪伴兒子一起來成長。

賴瑞隆說，8歲確實是對兒子來說是一個成長的階段，如果還有另外的狀況，現在也在看心理醫師，透過更專業的醫療，更專業的判斷，來瞭解兒子是否遇到什麼樣的問題。如果確實需要有更長遠的一個治療，他會陪伴兒子一起度過。

▲▼立委賴瑞隆哭了。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼賴瑞隆。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆也再次跟受害女同學還有她的爸爸媽媽道歉，也喊話希望有機會能夠當面跟他們說聲對不起，表達他的歉意。他最後說，想做一個公眾人物，他會繼續努力的為人民來服務，也會誠實的去面對檢討改進，他會繼續努力。

12/05 全台詐欺最新數據

