M4 vs M5：AI時代的晶片對決　該換機還是再等等？

▲MacBook 及 iPad。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果最新的 M5 晶片已正式登場，主打效能全面升級，特別針對 AI 應用加強。不少人好奇：「那我現在要不要等 M5？M4 會不會太快被淘汰？」

M5 採用台積電第三代 3 奈米製程（N3P），CPU 效能比 M4 快約 15%，GPU 提升約 30%，光線追蹤渲染也快了 45%。不過這些提升主要發揮在專業應用上，一般打開文件、看影片、上網滑社群，體感差距其實不大。

最大不同在於 AI 能力。M5 是蘋果第一款在每個 GPU 核心都放進「神經加速器」的晶片，讓它在 AI 任務上快非常多。實測顯示，M5 處理生成式 AI、影片強化或語音修復的速度，都比 M4 快上兩到三倍。對有在用影片後製、3D 繪圖或 AI 工具的人來說，這是相當明顯的升級。

M5 的記憶體頻寬也比 M4 多了約 27%，支援的最大儲存空間從 2TB 提升到 4TB。整體來看，它更像是「為 AI 時代準備」的晶片，效率更高、運算更聰明。

若只是上網、寫文書或剪一般影片，M4 依然非常夠用。對多數人來說，不需要急著升級。目前 M5 已經應用在 14 吋 MacBook Pro、最新 iPad Pro 和 Apple Vision Pro，未來還會推出更高階的 M5 Pro 與 M5 Max。

M5 的升級重點在於 AI 應用與專業運算，而非日常速度的提升。需要長期使用、常跑 AI 模型或影像處理的用戶，升級能節省大量時間；但一般使用者維持 M4 依舊能享有流暢體驗。真正能發揮 M5 價值的，是那些懂得運用 AI 的人。