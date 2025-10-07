庫存異常！iPad Pro、MacBook Pro雙雙缺貨　新機傳月底將登場

▲iPad Pro、MacBook Pro齊缺貨，傳新機將登場 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果 10 月新品動態再度掀起市場關注。近期多款主力產品在美國官網出現供應延遲現象，包括 iPad Pro 與 MacBook Pro 的交貨期均明顯拉長，引發外界猜測是否意味著新一輪產品更新即將登場。不過截至目前，蘋果仍未發布任何十月發表會預告，讓「是否舉辦發表會」成為本月最大懸念。

《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）指出，蘋果美國線上商店的多款產品庫存正持續收緊，特別是 M4 iPad Pro 部分型號的出貨期已延後至三週，而 MacBook Pro 的 14 吋基本款也出現延遲現象。相較之下，外界預期僅會小幅升級的 Apple Vision Pro 供應仍穩定，顯示其更新優先順序可能較低。

根據《MacRumors》整理，蘋果過去四年僅有 2021 年與 2023 年舉辦十月發表會，其餘年份則直接以新聞稿形式公布新品。市場推測，若蘋果維持近年節奏，本月可能會以線上發表或新聞稿方式推出新機。

目前綜合各界預期，蘋果年底前有望發表五款新品，包括搭載 M5 晶片、採雙前鏡頭設計的 iPad Pro、升級頭帶的 Vision Pro、內建 A17 Pro 晶片與新版 Siri 的 Apple TV、支援第二代超寬頻的 HomePod mini 2，以及追蹤範圍提升的 AirTag 2。

此外，蘋果將於 30 日召開第 4 季財報電話會議，外界預料若有新品消息，最晚將於會前公布。屆時，除了硬體動向外，市場也將關注蘋果在 AI 服務與裝置整合上的最新布局。