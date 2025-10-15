蘋果釋出神秘預告　M5 MacBook Pro即將亮相？

▲蘋果高層釋出神秘預告。（圖／X@Greg Joswiak）

記者吳立言／綜合報導

蘋果再度以神秘預告引爆網路討論，新一代 M5 晶片的 MacBook Pro 似乎呼之欲出。 蘋果行銷主管喬斯維亞克（Greg Joswiak）今（15日）在社群平台上預告新品登場，並以一句「Something powerful is coming（強大的力量即將到來）」掀起話題。

貼文中附上的短動畫短暫出現了一台 MacBook Pro 的剪影，畫面中的「V」形輪廓被外界解讀為羅馬數字「5」，暗示新機將搭載 M5 晶片。喬斯維亞克還在貼文中寫下「Mmmmm」，正好是五個 M，也被視為另一層暗示。 根據傳聞，蘋果預計本周推出新一代 M5 晶片，首款採用該晶片的將是 14 吋 MacBook Pro。除了處理器升級外，整體設計預料不會有明顯變動。

至於搭載 M5 Pro 與 M5 Max 的高階版本，可能要等到 2026 年才會登場。 此外，蘋果本週也被認為會同步發表搭載 M5 晶片的新款 iPad Pro 與 Vision Pro，甚至有機會看到更新的 Apple TV 與 HomePod mini。

從「V」形剪影到五個 M 的暗示，蘋果顯然在為下一波 M5 裝置暖身。距離發表僅一步之遙，外界也正密切關注這款「強大力量」究竟能帶來多少驚喜。