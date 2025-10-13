不開發表會！蘋果傳本周直接公布三款新品　M5晶片正式接棒

▲蘋果傳出本周將以新聞稿形式發布新品 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出將於本周透過新聞稿形式發表多款新品，預計包括 iPad Pro、Vision Pro 與入門版 14 吋 MacBook Pro，三款產品皆可能搭載全新 M5 晶片。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》專欄中指出，蘋果本次不會舉辦線上發表會，而是將透過官網 Newsroom 公告與 YouTube 短影片宣傳。由於美國 10 月 13 日逢哥倫布日、加拿大則為感恩節，外界預期新品發表時間可能落在周二（台灣時間周三）以後。預計登場的將有以下產品：

新一代 iPad Pro：已於俄羅斯流出開箱影片，顯示裝置搭載 M5 晶片、最低配備 12GB 記憶體，外觀變化不大，但背面已移除「iPad Pro」字樣。Geekbench 6 測試結果顯示，M5 晶片採 9 核心 CPU（3 大核、6 小核），多核心效能較 M4 提升約 12%，GPU 效能提升可達 36%。先前傳聞新款 iPad Pro 將配置雙前鏡頭，以利直橫向視訊切換，但開箱影片中尚未發現第二鏡頭。

Vision Pro：也預計更新為 M5 晶片版本，並改採更舒適的 「Dual Knit Band」雙層織布頭帶，同時新增 「太空黑」配色。不過根據 FCC 文件，裝置仍僅支援 Wi-Fi 6，未升級至 Wi-Fi 6E 或 Wi-Fi 7。雖有傳聞指出新版本可能內建輔助輸入晶片 R2，但該晶片預計採 台積電 2 奈米製程，最快也要明年下半年才會量產，因此這次更新仍屬「小改款」。

MacBook Pro：古爾曼指出，14 吋入門款 MacBook Pro 已準備好上市，主打 M5 晶片升級，其餘規格維持不變。高階 M5 Pro、M5 Max 機型 將延後至 2026 年初推出。未來兩代後的機種則有望導入 OLED 螢幕、觸控操作、內建行動網路模組 與 2 奈米製程 M6 晶片。

此外，古爾曼也提到，新款 Apple TV、HomePod mini 與 AirTag 仍在開發中；入門版 iPad、iPad Air、Studio Display 及 MacBook Air 則預期在明年上半年登場。下一代 iPhone 17e 也列入明年計畫中。