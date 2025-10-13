　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

不開發表會！蘋果傳本周直接公布三款新品　M5晶片正式接棒

▲▼ iPhone17 ProMax 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲蘋果傳出本周將以新聞稿形式發布新品 。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

蘋果傳出將於本周透過新聞稿形式發表多款新品，預計包括 iPad Pro、Vision Pro 與入門版 14 吋 MacBook Pro，三款產品皆可能搭載全新 M5 晶片。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在最新一期《Power On》專欄中指出，蘋果本次不會舉辦線上發表會，而是將透過官網 Newsroom 公告與 YouTube 短影片宣傳。由於美國 10 月 13 日逢哥倫布日、加拿大則為感恩節，外界預期新品發表時間可能落在周二（台灣時間周三）以後。預計登場的將有以下產品：

新一代 iPad Pro：已於俄羅斯流出開箱影片，顯示裝置搭載 M5 晶片、最低配備 12GB 記憶體，外觀變化不大，但背面已移除「iPad Pro」字樣。Geekbench 6 測試結果顯示，M5 晶片採 9 核心 CPU（3 大核、6 小核），多核心效能較 M4 提升約 12%，GPU 效能提升可達 36%。先前傳聞新款 iPad Pro 將配置雙前鏡頭，以利直橫向視訊切換，但開箱影片中尚未發現第二鏡頭。

Vision Pro：也預計更新為 M5 晶片版本，並改採更舒適的 「Dual Knit Band」雙層織布頭帶，同時新增 「太空黑」配色。不過根據 FCC 文件，裝置仍僅支援 Wi-Fi 6，未升級至 Wi-Fi 6E 或 Wi-Fi 7。雖有傳聞指出新版本可能內建輔助輸入晶片 R2，但該晶片預計採 台積電 2 奈米製程，最快也要明年下半年才會量產，因此這次更新仍屬「小改款」。

MacBook Pro：古爾曼指出，14 吋入門款 MacBook Pro 已準備好上市，主打 M5 晶片升級，其餘規格維持不變。高階 M5 Pro、M5 Max 機型 將延後至 2026 年初推出。未來兩代後的機種則有望導入 OLED 螢幕、觸控操作、內建行動網路模組 與 2 奈米製程 M6 晶片。

此外，古爾曼也提到，新款 Apple TV、HomePod mini 與 AirTag 仍在開發中；入門版 iPad、iPad Air、Studio Display 及 MacBook Air 則預期在明年上半年登場。下一代 iPhone 17e 也列入明年計畫中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 0 8033 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史上最大崩盤逼近！　《富爸爸》作者示警
「神秘阿伯指路」2女大生愈走愈毛...竟是真實案例
過世空服「平常有在健身、衝浪」！學妹難過：應該是很健康的
快訊／獅姐在總統面前昏倒！賴清德蹲地緊急診斷
鄉代前主席娶第4任妻出事！亮槍恐嚇、冥紙撒滿地
被座艙長叫去送飲料！空服「扛病體送兩段餐」走不回座位　返台過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

不開發表會！蘋果傳本周直接公布三款新品　M5晶片正式接棒

蘋果要讓眼鏡變小型Vision Pro？新款傳同時支援Mac與iPhone操作

充電器「這樣插」恐引發火災！專家示警2情況釀爆炸

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

輝達北士科卡關　李四川宣布：明發函新壽提共同合意解約

不開發表會！蘋果傳本周直接公布三款新品　M5晶片正式接棒

蘋果要讓眼鏡變小型Vision Pro？新款傳同時支援Mac與iPhone操作

充電器「這樣插」恐引發火災！專家示警2情況釀爆炸

北韓飢荒獵食瀕危物種常態化　「任何比刺蝟大的都被抓」

7-11冰咖啡買1送1、全家10元多1杯　超商開工提神優惠一次看

年度教練Chawy談冠軍之路「CFO是家人」　享受世界賽盼拿回失去東西

499元調酒喝到飽！嘗鮮剝皮辣椒比司吉　八德夜市旁不限時咖啡吧

金宇彬抗癌心態超強：疼痛指數太高，忘記多痛了　罹癌這點改變他

【廣編】台中南屯黑馬新案「亞昕織御」　逆勢突圍單月吸客600組

鄭麗文陣營嗆拿「中共介選」證據　趙少康曝數據：國安局必須查

民進黨團質疑黃國昌養狗仔金流不明　要求監察院釐清

花蓮堰塞湖捐款成詐騙重災區　刑事局聯手王彩樺宣導防詐

張凱維回應狗仔風波！　秀對話紀錄爆柯姓律師募款不成挾怨報復內幕

【阿嬤最強後援】聽到孫子要去花蓮幫忙馬上出手支援

3C家電熱門新聞

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

iPhone Air實測心得

台人最愛Threads　貢獻流量21.83％奪冠

手機Q3降幅排名出爐

評測Windows 25H2　YTR直呼太香了

充電器這樣插恐引發火災　2情況釀爆炸

外媒爆蘋果下週有「大動作」　

外媒曝光iPad mini 8上市時間

蘋果傳本周將直接公布三款新品

LINE用戶注意！11月起「3類人」無法傳訊息打電話

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

realme攜手理光「新旗艦變GR潮機」

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

更多熱門

相關新聞

摺疊iPhone降價！　郭明錤：鴻海、新日興合資接蘋果軸承單

摺疊iPhone降價！　郭明錤：鴻海、新日興合資接蘋果軸承單

市場等待蘋果首款摺疊iPhone問市，天風國際證券分析師郭明錤發文指出，折疊iPhone軸承單價預計在量產後降至約70~80美元，明顯低於市場預期的100~120美元或以上；鴻海（2317）與新日興（3376）成立合資公司負責折疊iPhone軸承接單與生產，鴻海持股比重略高並主導未來方向。

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

Vision Pro縮小版？蘋果新眼鏡細節曝光

庫克交棒？蘋果CEO頭號接班人是他

庫克交棒？蘋果CEO頭號接班人是他

台積電史上最強Q3！9月營收站穩3千億　優於市場預期

台積電史上最強Q3！9月營收站穩3千億　優於市場預期

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

關鍵字：

iPadProVisionProMacBookProM5晶片蘋果Apple

讀者迴響

熱門新聞

快訊／長榮空服員抱病上班返台猝逝　業者證實：啟動調查

要降溫了！　變天轉雨時間曝

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

周一台股安全下莊？川普發文這樣說

「台版迪士尼」引起美方關切！豪門國際澄清

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

陳志強、曾智希被目擊騎機車出門

被叫去送飲料！過世空服扛病體送完2段餐

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

韓妹變乞丐超人！店員阻止結帳：快打折了

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

保時捷黑絲女銷冠不雅片瘋傳！嫌認了

「首波冷空氣要來了」可能有新颱風靠近　最新預測曝

更多

最夯影音

更多
兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面