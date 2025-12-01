　
政治

淡北施工「挖破水管」釀6萬戶停水48小時！工務局：補償機制研議中

▲淡北道路施工誤鑽水管釀6萬戶大停水48小時。（圖／翻攝自Facebook／工程圖輯隊-新北工務局）

▲淡北道路施工誤鑽水管釀6萬戶大停水48小時。（圖／翻攝自Facebook／工程圖輯隊-新北工務局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

新北市淡水區11月27日晚間爆發大規模停水事故，起因於淡北道路主線高架橋基樁鑽掘作業時，施工單位不慎鑽破深達8公尺的地下自來水管線，導致16里、逾6.2萬戶從11月28日起無預警停水。台水與市府原訂11月29日凌晨完成修復，但現場湧出大量地下水並夾帶土方，還出現邊坡滑動與坍方疑慮，工程一再喊停，搶修時間被迫延後至少12小時。對此，新北市工務局表示，已在研議補償機制。

修復工程連日卡關，市府緊急增派鋼板樁支撐與擋土設備，並加速抽水、切割破損管線。工務局長馮兆麟與新工處長簡必琦多次到場督導，終於在11月30日下午4時完成接管置換，台水隨後進行排泥清汙及管網沖洗，下午5時起陸續恢復供水。不過由於水壓需從前端一路推向末端，多數高地住戶依舊反映「水龍頭打開還是沒水」。

▲淡北道路施工誤鑽水管釀6萬戶大停水48小時。（圖／翻攝自Facebook／工程圖輯隊-新北工務局）

停水長達48小時的淡水地區怨聲載道，各補水站自清晨起便湧現排隊人潮，居民扶老攜幼提著水桶、寶特瓶、鍋子等容器排隊等水，有里民抱怨連續兩天只能吃泡麵、連上廁所都變成本日最大考驗。多位里長痛批，此次事故並非天災，而是施工挖斷水管造成的人禍，居民日常生活完全停擺，「馬桶都沒辦法沖，怎麼活？」

市府坦言，工程前雖已完成試挖與圖資調查，但此次事故凸顯「圖資與現況不符」問題。馮兆麟表示，將會同台水全面檢討勘驗流程，並研議補償機制，包括受影響用戶的費用減免與後續責任求償。立委洪孟楷也呼籲台水加速推動「第二入水管」，以提升淡水備援供水能力，避免類似事件再度發生。

台水則說明，管線接管後仍需排泥並確認水質，部分住戶復水較慢屬正常現象，強調會持續派員待命，讓所有住戶盡速恢復正常供水。

▲淡北道路施工誤鑽水管釀6萬戶大停水48小時。（圖／翻攝自Facebook／工程圖輯隊-新北工務局）

11/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

民眾黨爆退黨潮？　謝立功晚間發文：黨的「溫度」去哪了

新北耶誕綠意快閃　千盆樹苗限時送

新北耶誕綠意快閃　千盆樹苗限時送

新北市持續推動「為地球種下一棵樹—百萬人種百萬樹」行動，倡議以全民參與方式推廣植樹與永續環保理念，將於12月13、14日下午2時至晚上6時，在府中非常熱區推出兩日限定快閃綠行動「耶誕綠意·快閃贈苗」。活動現場將免費贈送千盆樹苗及百份耶誕小飾品，邀請民眾在濃厚節慶氛圍中，以溫柔而具意義的行動陪伴地球走向永續。

雙溪平林農場員工跌谷失聯　警消今上午尋獲送醫

雙溪平林農場員工跌谷失聯　警消今上午尋獲送醫

耶誕城化身外交舞台　青年展現國際交流力

耶誕城化身外交舞台　青年展現國際交流力

淡江大橋路跑引中央地方開戰　公路局攤協商細節：喜事別政治化

淡江大橋路跑引中央地方開戰　公路局攤協商細節：喜事別政治化

噪音車深夜拒檢　水電工狂飆蛇行下場慘

噪音車深夜拒檢　水電工狂飆蛇行下場慘

