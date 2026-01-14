　
社會 社會焦點 保障人權

彰化最易肇事路段...大埔路又車禍！機車對撞2騎士倒地

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市大埔路近日很「不平靜」！縣警局交通隊剛公布去年十大易肇事路段，大埔路以全年149起事故、平均每2.5天就發生一起的頻率，登上「肇事路段冠軍」。這項統計立即引發熱議，因為該路段去年初才全面鋪設「標線型人行道」，外界質疑是否因路幅縮減反成事故禍首。沒想到，數據公布隔天，大埔路與埔南街口又上演兩輛機車相撞意外，讓安全問題再度浮上檯面。

▲大埔路又發生機車對撞。（圖／民眾提供）

▲大埔路又發生機車對撞(右上角)。（圖／民眾提供）

民眾盼裝紅綠燈保平安

這起最新事故發生在1月13日下午，全程被監視器拍下在網路被瘋傳分享。畫面顯示兩部機車在路口發生碰撞，據彰化分局調查，事故雙方事後自行和解離開，並未報案，因此詳細的肇事原因、駕駛人狀況均無法掌握。雖然無人報案，但影片在網路流傳後，已引發在地居民擔憂。附近店家紛紛反映，巷口鄰近大埔商圈車流複雜，希望相關單位能評估加裝紅綠燈號誌，以有效管制交通，避免類似意外一再重演。

▲大埔路發生碰撞事件。（資料圖／翻攝自彰化人大小事）

▲大埔路去年發生女騎士遭撞飛倒地。（資料圖／翻攝自彰化人大小事）

人行道滿週年卻肇事奪冠

大埔路的標線型人行道實施剛滿一年，如今伴隨「事故冠軍」的標籤，讓當初的反對聲浪再次響起。不少民眾認為，大埔路本來就不寬，劃上人行道後，汽車與機車能使用的空間更窄，會車時機車鑽車陣容易緊張、發生擦撞。他們質疑，友善行人的美意，是否犧牲了行車安全？

不過，也有支持者持不同意見。他們反駁，問題的根源不在設施，而是用路習慣。許多駕駛人仍舊車速過快、未遵守標線指示，甚至車速過快，這些行為才是事故主因。只要大家能放慢車速、依規定行駛，多注意車前狀況安全應該可以兼顧。

▲大埔路發生碰撞事件。（資料圖／翻攝自彰化人大小事）

▲大埔路去年發生單車騎士撞臨停機，騎士騰空飛起。（資料圖／翻攝自彰化人大小事）

籲用路人自覺守法

交通處表示，依交通事故統計資料顯示，大埔路原113年度事故件數計188件，縣府於114年度完成道路重新規劃並擴大人行空間後，事故件數已降為149件，整體事故風險明顯下降。其中原主要肇事原因「未保持行車安全距離」及「其他不當駕車行為」，件數均大幅減少，顯示透過道路空間重整、動線明確化及交通秩序管理，能有效改善用路環境並降低事故發生。

▲大埔路發生碰撞事件。（資料圖／翻攝自彰化人大小事）

▲大埔路去年發生騎士遭撞飛倒地。（資料圖／翻攝自彰化人大小事）

交通處強調，縣府除持續推動道路工程改善外，後續亦將請相關權責單位加強違規取締與交通執法，並結合沿線店家及用路人辦理交通安全宣導，透過「工程、執法及教育宣導」多管齊下的策略，持續精進交通安全管理，逐步提升整體道路交通安全水準，保障用路人生命與財產安全。

