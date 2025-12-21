他肉搜張文科大論文　驚見「自拍照」當報告！4年前模樣曝

▲四叉貓肉搜張文科大論文，驚見自拍照當報告範本。（圖／翻攝四叉貓臉書）



記者許力方／綜合報導

北捷台北車站與中山商圈隨機攻擊案震驚社會，嫌犯張文的背景也被外界高度關注。網紅「四叉貓」劉宇近日連日肉搜，發文曝光張文的臉書、求學與研究紀錄，直指張文從永平工商餐飲科考入虎尾科技大學資訊工程系後，完成了一項與人臉辨識相關的研究計畫，報告中竟使用了張文自己的照片作為範例。

張文人臉辨識論文曝光 竟用「自拍照」示範



四叉貓指出，張文的研究主題為「利用多任務串聯卷積網路模型實作人臉辨識輔助課堂點名」，研究時間為2020年7月至2021年2月，他實際下載並閱讀該份研究報告後，意外發現報告中有一張圖片，直接以張文本人自拍照片作為「攝像頭擷取圖像視窗」示範樣本，推測拍攝時間約在2021年前後，等於是「4年前的自拍照」被放進論文當中。

四叉貓挖出臉書張文帳號 疑僅供學生時期綁定遊戲



除了學術資料外，四叉貓還挖出張文的臉書帳號，並經過同學指認，推測僅是張文學生時期專門用來綁定手機遊戲的帳號，並非活躍社群，當兵之後他就可能不再使用該臉書帳號，或犯案前把真正使用的臉書帳號給刪除了。

四叉貓表示，他知道大家都很恐慌，願意懷疑是好事，但在網路上真的不需要太多陰謀論，即使看到證據還繼續相信陰謀論就不太好了。

虎尾科大證實張文是校友 在校期間學業品行正常



虎尾科大稍早證實，經查確認張文為109年度畢業校友，「本校學務與教務單位深入查實，該犯嫌在校修業期間；在學業與操行成績上，皆為正常，並無學習與品行上的落後與偏差情況出現，輔導單位資料中顯示，該犯嫌亦未曾有相關異常輔導紀錄。」就讀期間，張文學業、品行、心理等面向皆表現正常，畢業後未曾與母校師生互動聯繫，也未於畢業後再參加校內相關活動。

▼張文犯下震驚社會的隨機殺人案。（圖／民眾提供）

