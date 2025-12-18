亞大啟動「造山者」行動　智慧半導體中心揭牌、產學研聯手育才

▲亞洲大學「智慧半導體設計與永續製造研究中心」17日揭牌，象徵學校正式進軍半導體關鍵領域。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「亞大造山者」行動正式起跑。亞洲大學昨（17）日為「智慧半導體設計與永續製造研究中心」揭牌，並同步與菱生精密工業、精密機械研究發展中心簽署學術交流合作備忘錄，亞大並宣布，將於115學年成立半導體學士學位學程，系統性培育台灣半導體產業所需的新世代「造山者」。

亞大校長蔡進發指出，面對科技快速演進與產業轉型浪潮，學校以校級研究中心為引擎，逐步形塑跨域整合能量，已成立整合醫療大數據的「精準健康研究中心」、結合AI與量子科技的「AI與量子研究中心」，以及此次揭牌的「智慧半導體設計與永續製造研究中心」，回應國家產業與社會需求。

蔡進發也分享，亞大近年大力推動AI實作教育，舉辦輝達NVIDIA深度學習機構（DLI）實作課程，師生累計已取得139張國際證照，穩居全國大專院校之冠；與亞馬遜AWS合作設立的「雲創學院」，亦已有133人取得相關證照，顯示學用合一的教學成果逐步發酵。

人才缺口，是半導體產業共同面對的現實課題。蔡進發引用《2025半導體業人才報告書》指出，國內半導體產業每月缺才約3.4萬人，其中研發與製造類人才缺口接近1萬人，需求相當迫切。亞大過去已開設「半導體產研專班」，培育上百名工程師進入蘋果、台積電等國際級企業服務。

115學年成立半導體學士學位學程，首屆預計招收52名學生，期望透過產官學研緊密合作，讓學生從校園就接軌產業，縮短學用落差。現場也由PMC捐贈自主研發的「超音波噴塗系統」，象徵產學研攜手投入半導體關鍵技術與人才培育。

應邀出席的成功大學講座教授蘇炎坤表示，亞大成立半導體研究中心並開設完整學程，是培育專業人才的重要起點，能協助學生系統性理解半導體從設計到製程的全貌，為台灣培養更多具國際競爭力的專業人才。菱生精密工業總經理蔡澤松指出，亞大在少子化壓力下仍能逆勢成長，並積極布局與產業接軌的教學與研究項目，令人印象深刻，未來雙方合作空間值得期待。

此次PMC捐贈的「超音波噴塗系統」，可廣泛應用於半導體與先進封裝、光電元件及功能性薄膜等關鍵製程。PMC總經理李健勲表示，未來將深化與亞大在半導體製程技術、關鍵設備自主研發及產業所需人才培育等面向的合作，透過科研成果導入校園、人才回饋產業的雙向循環，串聯政府科研能量、法人研發平台與學校教育體系，共同推動半導體產業技術升級與競爭力強化。

亞大副校長暨智慧半導體研究中心主任黃俊杰表示，研究中心揭牌是亞大邁向高科技領域的重要里程碑。中心規劃半導體設計、封裝、製程與量測實驗室，並設置Living Lab與永續廣場，結合教學、研究與實作場域；半導體學程在上、中、下游完整配置12位專業師資，培育具跨域能力與永續視野的半導體專業人才，為台灣產業持續累積關鍵能量。