　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

亞大啟動「造山者」行動　智慧半導體中心揭牌、產學研聯手育才

▲亞洲大學「智慧半導體設計與永續製造研究中心」17日揭牌，象徵學校正式進軍半導體關鍵領域。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲亞洲大學「智慧半導體設計與永續製造研究中心」17日揭牌，象徵學校正式進軍半導體關鍵領域。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「亞大造山者」行動正式起跑。亞洲大學昨（17）日為「智慧半導體設計與永續製造研究中心」揭牌，並同步與菱生精密工業、精密機械研究發展中心簽署學術交流合作備忘錄，亞大並宣布，將於115學年成立半導體學士學位學程，系統性培育台灣半導體產業所需的新世代「造山者」。

亞大校長蔡進發指出，面對科技快速演進與產業轉型浪潮，學校以校級研究中心為引擎，逐步形塑跨域整合能量，已成立整合醫療大數據的「精準健康研究中心」、結合AI與量子科技的「AI與量子研究中心」，以及此次揭牌的「智慧半導體設計與永續製造研究中心」，回應國家產業與社會需求。

蔡進發也分享，亞大近年大力推動AI實作教育，舉辦輝達NVIDIA深度學習機構（DLI）實作課程，師生累計已取得139張國際證照，穩居全國大專院校之冠；與亞馬遜AWS合作設立的「雲創學院」，亦已有133人取得相關證照，顯示學用合一的教學成果逐步發酵。

人才缺口，是半導體產業共同面對的現實課題。蔡進發引用《2025半導體業人才報告書》指出，國內半導體產業每月缺才約3.4萬人，其中研發與製造類人才缺口接近1萬人，需求相當迫切。亞大過去已開設「半導體產研專班」，培育上百名工程師進入蘋果、台積電等國際級企業服務。

115學年成立半導體學士學位學程，首屆預計招收52名學生，期望透過產官學研緊密合作，讓學生從校園就接軌產業，縮短學用落差。現場也由PMC捐贈自主研發的「超音波噴塗系統」，象徵產學研攜手投入半導體關鍵技術與人才培育。

應邀出席的成功大學講座教授蘇炎坤表示，亞大成立半導體研究中心並開設完整學程，是培育專業人才的重要起點，能協助學生系統性理解半導體從設計到製程的全貌，為台灣培養更多具國際競爭力的專業人才。菱生精密工業總經理蔡澤松指出，亞大在少子化壓力下仍能逆勢成長，並積極布局與產業接軌的教學與研究項目，令人印象深刻，未來雙方合作空間值得期待。

此次PMC捐贈的「超音波噴塗系統」，可廣泛應用於半導體與先進封裝、光電元件及功能性薄膜等關鍵製程。PMC總經理李健勲表示，未來將深化與亞大在半導體製程技術、關鍵設備自主研發及產業所需人才培育等面向的合作，透過科研成果導入校園、人才回饋產業的雙向循環，串聯政府科研能量、法人研發平台與學校教育體系，共同推動半導體產業技術升級與競爭力強化。

亞大副校長暨智慧半導體研究中心主任黃俊杰表示，研究中心揭牌是亞大邁向高科技領域的重要里程碑。中心規劃半導體設計、封裝、製程與量測實驗室，並設置Living Lab與永續廣場，結合教學、研究與實作場域；半導體學程在上、中、下游完整配置12位專業師資，培育具跨域能力與永續視野的半導體專業人才，為台灣產業持續累積關鍵能量。

 
►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「鮑魚達人」棄保潛逃　疑官警護航！檢調出手了
快訊／「國家警報」響！19:32發生規模5.1地震　最大震度
快訊／有感搖晃　19:32發生地震！
剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒
一晚掉3顆牙算不算受虐？　兒盟前執行長證詞讓剴剴戰士痛哭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

500件護具守護偏鄉排球夢　企業連五年力挺雲林小將

台南運動中心數量六都墊底　陳以信：我當市長每年完工一座

333份聖誕心願全實現　雲林家扶孩子笑迎佳節

漁光島 Ocean 文化祭27、28登場　藝文、市集、淨灘共譜海島旅程

急產來不及到醫院！　南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

亞大啟動「造山者」行動　智慧半導體中心揭牌、產學研聯手育才

政院推社會安全網2.0計畫　蘇俊賓批「一手破網、一手補網」

強化救人也自救！　南消辦理RIC種子教官進階訓練提升火場安全

桃園醫院46周年院慶　善心人士捐贈「行動複合手術室」

南科深夜民眾路倒命懸一線　保二警即刻CPR搶回一命

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

500件護具守護偏鄉排球夢　企業連五年力挺雲林小將

台南運動中心數量六都墊底　陳以信：我當市長每年完工一座

333份聖誕心願全實現　雲林家扶孩子笑迎佳節

漁光島 Ocean 文化祭27、28登場　藝文、市集、淨灘共譜海島旅程

急產來不及到醫院！　南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

亞大啟動「造山者」行動　智慧半導體中心揭牌、產學研聯手育才

政院推社會安全網2.0計畫　蘇俊賓批「一手破網、一手補網」

強化救人也自救！　南消辦理RIC種子教官進階訓練提升火場安全

桃園醫院46周年院慶　善心人士捐贈「行動複合手術室」

南科深夜民眾路倒命懸一線　保二警即刻CPR搶回一命

鐵路地下化進度落後怪張善政　桃市府開酸：不讓范雲認養桃園是對的

「鮑魚達人」鍾文智棄保潛逃　疑官警護航！檢調搜索信義分局等15處

快訊／19:32台灣東部海域規模5.1地震　最大震度4級

快訊／19:32花蓮有感地震「國家警報」響　預估震度3級以上

宜蘭社宅417戶「坤門安居」動土！　預計2029年竣工

「媽寶」瑪爾兄妹超偏心　爸被無視心碎：我還做蛋糕給你們吃耶

秋冬健康新解方！《文里補習班》來開箱「可可多酚黑巧克力的超能力」

剴剴錯過3次救命時刻！兒盟白麗芳證詞「鬼打牆」...法官也怒了

三重MiniCooper男「2度輾狗」落跑　找到人了！動保處開罰車主飼主

造謠80億歐元換蕭美琴演講北院不罰　外交部無法接受：研議救濟方式

地方熱門新聞

6米巨柴現身七股鹽山「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

桃園整合大數據　掌握新住民發展需求　

酒駕追撞垃圾車23歲女清運人員殉職南市府比照因公致死協助家屬

全國首創　桃園好孕專車明年2月起提供安全座椅

ACC阿彌陀佛關懷會「2025行願非洲感恩之旅」安平觀音亭參訪獻唱

民進黨彰縣長提名民調：陳素月小贏2%

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

油污真相！台水證實溶解性廢油入淨水場

桃竹苗分署帶領18家庇護工場　辦理公益市集

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

黑松九年陪伴　桃園「永久綠旗」學校誕生

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

當警察不再只在黑夜裡　警聖誕點燈照亮人心

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

更多熱門

相關新聞

日經：台積電亞利桑那二廠明夏裝機　2027年量產3奈米

日經：台積電亞利桑那二廠明夏裝機　2027年量產3奈米

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天披露，台積電計畫於2026年夏季開始將先進製程設備運入其位於美國亞利桑那州的第2座晶圓廠，為2027年啟動3奈米製程量產鋪路。

00991A掛牌破發！50檔成分股曝光　台積電、鴻勁都上榜

00991A掛牌破發！50檔成分股曝光　台積電、鴻勁都上榜

中國版「曼哈頓計畫」打造出EUV原型機　半導體技術差距縮短一半

中國版「曼哈頓計畫」打造出EUV原型機　半導體技術差距縮短一半

運動＋產學一次到位　屏大高爾夫訓練場亮相

運動＋產學一次到位　屏大高爾夫訓練場亮相

台積電提告羅唯仁　林本堅：英特爾反陷危機

台積電提告羅唯仁　林本堅：英特爾反陷危機

關鍵字：

亞洲大學半導體產學合作人才培育智慧製造

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

今深夜變天！　雨擴全台

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面