消防與公共安全面向滿意度78.9％　台南居六都第一

▲台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，秉持抗疫的信念，在高規格的防護下，各項消防業務穩定中不斷創新，屢創佳績成果豐碩，獲市民肯定與支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年全球歷經新冠肺炎疫情衝擊，台南市長黃偉哲及消防局長李明峯所率領消防團隊，秉持抗疫的信念，在高規格的防護下，各項消防業務穩定中不斷創新，屢創佳績成果豐碩，獲市民肯定與支持，2022遠見雜誌縣市長施政滿意度調查結果，消防與公共安全面向滿意度78.9％，六都第一。

台南市消防局指出，經統計台南市每百萬人之每件火災死亡率0.16，死傷人數及死亡率均為六都最低，在多年宣導住宅用火災警報器，透過善心企業及民眾主動捐贈下，2021年累積設置率達90.13％；其中低收入戶設置比例提升至97.01％、身心障礙者提升至99.98％、獨居長者已達100％，也因住警器成功動作減災火警案件計37件，成功逃生人數計88人，相較2020年減災火警案件24件及成功逃生人數60人，均有顯著增加，同時為強化台南市避難弱勢場所安全，相關場所驗證完成356家，達成率達99.7％，已突顯消防重點工作之成效。

列為市定古蹟之消防史料館，為結合在地文化祀典武廟－火德星君，2021年舉辦「火神護祐、平安祈福」消防燈籠繪畫比賽及點燈活動，展覽後運送至日本群馬縣，與日本最大的火神「烏鴉天狗」互相呼應，獲日本當地電視台報導，首次兩地以防火、防災宣傳進行國際交流，成功行銷別具意義，館內突破古蹟建築空間障礙，增設無障礙設施，營造更友善優質參觀學習環境。

到院前緊急救護急救成功率達31.87％，高於全國平均26.41％，在E化救護系統上，全國首創拍拍尺結合QR碼檢傷後系統遠端連結分享，提升病患痊癒率，全市61輛救護車裝設12導程心電圖執行1549件、救回94件，執行到院前特殊傷病患跳島策略計畫，急性冠心症傷病患9件、繞道2件，2件存活出院；重大創傷患者執行18件， 5件存活出院，全面優化緊急救護管理系統，並於2021年底成立南台灣首座獨立救護品管教育中心，提供專屬教育及模擬訓練環境，朝向先進國家緊急救護水準。

台南市消防車數達每萬人配置1.14輛消防車（212輛÷186萬人），大幅超越「直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準」為六都第一，將第一線救災水源車（水箱車、水庫車）全面設置反光標誌，提升救災救護辨識度；在裝備器材方面，已達成空氣呼吸器背架與氣瓶一人一裝備各自管理目標，於背架採購兼具緊急共生系統（EBSS）設計，可同時與國際救援方式接軌。

全國首創建置救災現場遠端監控資訊系統，設置災害應變決策室同步遠端操控，即時掌控災情提供建議，搭配「移動式中繼臺無線機」擴大無人機應用層面，建立跨局處間相互支援機制；同時邀集專家學者研究火場內無線電盲點，強化救災無線電通訊死角問題，對外公開研究成果，深獲各界好評。也為因應各種多元災害，以科技方式輔助救災，實踐災害現場救災指揮模式(CCIO)戰術模擬及演練，提升消防救災量能。

市長黃偉哲上任以來，持續汰換老舊車輛裝備、擴充消防人力、提高各項福利、架構CCIO指揮體系的執行成效，使得消防同仁在災害搶救安全保障下，消防團隊做得更好，讓台南市民過得更好。

消防局長李明峯肩負第一線消防人員的堅強後盾，持續向中央爭取配賦人力外，預計於2022年完成擴編人力477人修編，並逐年增加員額規劃，同時積極召募社會青年，鼓勵台南市科學園區、工業區業者擇派員工加入義消行列，提升警、義消人員搶救能量，維持消防戰力，齊心守護安全大台南。