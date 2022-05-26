縣市首長滿意度民調　黃偉哲八大面向滿意度75.5％六都第一

▲台南市長黃偉哲在國內疫情嚴峻下，仍獲得施政表現滿意度達75.5%，在六都中排名第一，誠屬不易。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府指出，26日最新公布的2022《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，台南市八大面向施政表現滿意度達75.5%，六都排名第一，八大面向其中的教育、警政治安、消防與公共安全、觀光休閒、經濟就業5個單項滿意度均為六都第一，而「經濟就業項目」滿意度達69％，更為全國第一，表現十分亮眼。

八大面向包括醫療衛生、警政治安、環保、消防與公共安全、教育、觀光休閒、道路與交通、經濟與就業。

台南市的經濟就業、觀光休閒、教育、警政治安、消防與公共安全等五個單項滿意度拿下六都第一，其中經濟就業為69.0％（排名全國第一）；觀光休閒為83.2％（排名全國第二）；教育為75.9％；警政治安為78.0％；消防與公共安全為78.9％。

各縣市八大面向施政表現，台南市的施政滿意度為75.5％，與去年相較，上升4.4％；不滿意度12.6％，與去年相較，下降7.7％。縣市長施政滿意度調查，台南市達73.4％獲4.5星，為六都第三；不滿意度為11.1％，全台第七低。

市府指出，《遠見雜誌》調查報告指出，受到疫情衝擊，幾個縣市成績雖不特別突出，但也在穩定中求變，以台南來說，各項成績持平，不過市長黃偉哲的不滿意度11.1％，是全台第七低，而八大面向平均滿意度更為六都最高，市民對黃偉哲評價不低，66.5％會投票支持競選連任。

台南市長黃偉哲表示，《遠見》的評比行之有年，有一定的公信力，謝謝市民朋友們對於我們市政、市府團隊的肯定，我個人及市府團隊還是有需要努力加強，好還要更好。

市府表示，《遠見雜誌》這項調查透過電話訪問蒐集意見，時間為2022年3月1 日至4月17日，以 18時至22時為主， 並涵蓋週末假日，各縣市同時開始同時結束。這次調查共訪問22縣市，共完訪 14286人。六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份。進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。