　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲力保市民健康權益　台南推動食安五環政策績效六都第一

▲台南市長黃偉哲積極推動「食安五環政策」，從上游到下游強化食安管理，執行績效六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲積極推動「食安五環政策」，從上游到下游強化食安管理，執行績效六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任後積極推動「食安五環政策」，針對食品的源頭控管、生產管理、加強查驗、加重惡意黑心廠商責任及全民監督食安等五個面向，從上游到下游強化管理，執行績效六都第一，獲頒1750萬元獎勵金更將持續投入食品安全衛生管理工作。

黃偉哲表示，食安是全台民眾都關心的事，台南作為美食之都，必須強化對食品業者的管理輔導，並加強查察原產地標示，讓消費者可做選擇。年底有許多大型活動都有規劃美食或食品市集，他指示各局處要求主辦單位重視食安，不容許發生食安事件，也敦促教育局及相關單位持續嚴格把關學校午餐。

衛生局表示，台南市政府對食品製造業、輸入業、餐飲業、販售及物流業、加水站等業者，定期辦理食品安全專案聯合稽查，每季並召開食安會報，通盤檢討食安稽查工作。

另外，台南市政府對已進入消費市場的食品持續進行後市場監測，對於民生必需或違規頻率高的產品，如蔬果、水產、禽畜肉、添加物、年節食品等，及有摻偽假冒疑慮的食品，特別加強抽驗及標示查核，並在衛生局官網「食品安全資訊專區」定期公布抽驗結果。2021年抽檢件數為3549件，合格率為88.2％。

▲台南市長黃偉哲積極推動「食安五環政策」，從上游到下游強化食安管理，執行績效六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了確保學生健康，在校園午餐管理方面也加強查核，包括每學期查核及抽驗學校午餐團膳業者作業環境安全衛生管理至少2次；每年查核國中小自設廚房作業環境安全衛生管理並抽驗至少1次；每年查核國中小學校午餐食材供應商作業環境安全衛生管理至少1次。衛生局也持續辦理食品業者衛生安全講習及結合餐飲、烘焙等相關公（工）會之衛生講習，強化業者專業職能及自主管理能力。

▲台南市長黃偉哲積極推動「食安五環政策」，從上游到下游強化食安管理，執行績效六都第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）
因應2021年豬（牛）肉及其可食部位原料之原產地標示新規定，台南市政府對傳統市場、大賣場及餐飲等食品業者，進行豬原料原產地標示查核，以維護肉品安全及消費者權益。目前抽驗豬（牛）肉及其可食部位原料檢驗乙型受體素共有846件，全部符合規定，另有36件正在檢驗中。另稽查13800家次肉品製造業、輸入業、餐飲業及販售業是否如實標示來源，發現有3家不符規定，其中2家已依法處辦，另外1家則移源頭廠商所轄衛生局辦理。

衛生局強調，台南市將強化從源頭到餐桌垂直管理及跨局處橫向的溝通聯繫管道，使食品安全政策、法規及稽查檢驗更有效整合精進，未來也將持續食安五環計畫及衛生優良店評核等活動，守護市民健康。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
快訊／台積電、Sony宣布在日本熊本設廠　2024 年底前開
好市多「冬天禦寒神物」全身熱呼呼　內行：暖到秒熟睡
和老公啪啪啪「憋得好痛苦」　人妻崩潰：婚後就一直分心
台灣AV導演親曝5大「業界暗黑內幕」！男優薪資曝光
台積電「交出數據」了！　專家痛批美：吃相難看
搶攻雙11！　iPhone下殺3.2折
尼日學校大火！　26學童教室內慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

黃偉哲邀身障代表檢視公車無障礙服務SOP　輪椅女孩：感謝黃市長關心

黃偉哲力保市民健康權益　台南推動食安五環政策績效六都第一

祭出技術性杯葛力挺周奕齊　台南藍軍、無黨抗議水利預算不重視偏鄉

修繕老房子　台東「私有老建築保存再生計畫」助圓夢

基隆稅務局「發票兌換月曆、日曆」13日開跑　數量有限送完為止

5款文化資產文創紀念品出爐　林右昌：要擦亮基隆城市品牌

表揚全國特優及模範清潔人員　饒慶鈴：感謝防疫護家園

竹市美術館壓軸展《集體製造》　褲子、便當變展品

重視身障朋友的權益　黃偉哲視察大台南公車無障礙服務

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

阿喜「認愛無尊」已見過家長！　欣賞他2優點...曾國城：她偏好牙齦XD

聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

黃偉哲邀身障代表檢視公車無障礙服務SOP　輪椅女孩：感謝黃市長關心

黃偉哲力保市民健康權益　台南推動食安五環政策績效六都第一

祭出技術性杯葛力挺周奕齊　台南藍軍、無黨抗議水利預算不重視偏鄉

修繕老房子　台東「私有老建築保存再生計畫」助圓夢

基隆稅務局「發票兌換月曆、日曆」13日開跑　數量有限送完為止

5款文化資產文創紀念品出爐　林右昌：要擦亮基隆城市品牌

表揚全國特優及模範清潔人員　饒慶鈴：感謝防疫護家園

竹市美術館壓軸展《集體製造》　褲子、便當變展品

重視身障朋友的權益　黃偉哲視察大台南公車無障礙服務

跨境撿便宜！買到盜版書恐觸法　送辦罰3倍以下罰鍰

路口驚悚車禍！騎士撞廂型車噴飛10米...機車神奇「站立」

雙11暖身「這些」超搶手　4款衛生紙夯賣進十大熱銷榜

台積電、Sony宣布在日本熊本設廠　初期資本支出1948億元

李國毅全程陪產驚訝「小朋友就這樣拉出來」　想當酷爸再拼二胎

總價差2萬被逼假實登　恐觸刑法專家籲萬萬不可

家樂福總部狠斷「台灣小金雞」　員工曝現況：就適應新系統和規則

聯合破獲竊電集團　台電台南區處頒感謝狀感謝五分局

下巴痘長不停？「反覆冒痘4原因」容易被忽略　1種牙膏要小心

快訊／BMW女駕駛捷運石牌站附近連環撞　12輛機車倒一片

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

地方熱門新聞

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11/9日施打

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人

彰化農民淌血　質疑重劃案「黑幕重重」

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

越南移工尖刀刺死前雇主　否認犯案遭判15年

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

改裝車噪音擾民　台東祭出聲音照像科技執法

即將出任中央要職？　市議員質詢鄭文燦

桃園婦幼商品展好康多　現金五倍券都可用

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

更多熱門

相關新聞

台南藍軍、無黨抗議水利不重偏鄉

台南藍軍、無黨抗議水利不重偏鄉

台南市議會進行水利預算審查，無黨聯盟議員周奕齊不滿水利局長未信守承諾，批准多筆攸關玉井、左鎮、南化、楠西野溪整治工程預算，祭出清點人數手段表達抗議，國民黨團和無黨聯盟吳禹寰議員都給予支持，離席站在議場邊，主席清點人數，只有23人在位子上，未達法定人數半數，水利局預算10日繼續審查。

南市重劃區急起直追　將推19區逾340公頃

南市重劃區急起直追　將推19區逾340公頃

黃偉哲視察大台南公車無障礙服務

黃偉哲視察大台南公車無障礙服務

狼師猥褻女童10次判刑確定　永不得任教

狼師猥褻女童10次判刑確定　永不得任教

人妻2度爬牆！夫見「沾了X內衣沒拿走」綠炸

人妻2度爬牆！夫見「沾了X內衣沒拿走」綠炸

關鍵字：

黃偉哲健康台南食安六都第一

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

星巴克11／8起「連5天」買一送一

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面