2023年永續幸褔城市大調查　台南社褔面向4指標列六都第一

▲天下雜誌公布2023年永續幸褔城市大調查，台南市在社褔4大面向指標均為六都第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

天下雜誌公布2023年永續幸褔城市大調查，台南市在社褔面向「志工人數占15歲以上人口比率」、「平均每萬人口擁有社區發展協會與守望相助隊數」、「長照服務涵蓋率」及「市民對長期照護政策滿意度」4項指標均為六都第一。

黃偉哲市長感謝市民對於市政府執行長期照護政策的肯定，未來持續推動符應市民實際需求的社會福利措施，營造適合生活的宜居城市。

社會局指出，在永續幸福城市大調查中，台南市今年在長照服務涵蓋率（81.75%）及市民對長期照護政策滿意度（68.6%）兩項指標都拿下六都最高的好成績。黃偉哲表示台南市65歲以上老年人口已逾34萬人，佔全市人口18.4％，市府團隊近年積極推動老人褔利及布建長照服務的努力，全面拓展長照網絡，透過公私協力並且集合在地資源，為長輩提供全方位服務，目前已布建398處的社區照顧關懷據點，達成日照布建百分百，各國中學區設有日照中心已達117處、長照服務涵蓋率更是六都第一。

台南發揮溫暖熱情友善相助的精神，「志工人數佔15歲以上人口比率」從2022年3.90%，大幅提升至5.87%，成長比率躍升為六都第一，顯示志工大台南願景，獲得台南市民積極響應，加入各類志工團隊。社會局及市府相關局處積極招募志工推動志願服務工作，截至2023年8月志工隊已增加至2019隊，志工總人數已達10萬569名，其中65歲以上的高齡志工更有28808人，佔志工總人數約3成，未來將以「多元永續，青銀共創」策略，善用各年齡層志願服務人力協助市政發展。

另外在「每萬人擁有社區發展協會與守望相助隊」指標已連續兩年獲六都之冠的亮眼成績，黃市長說「創生城鄉」是台南市政府的重點施政項目，市府積極輔導社區發展地方產業，建立在地化的福利服務，不僅促進地方經濟發展，也能改善居民生活品質。目前台南市已培力672個社區發展協會，社會局將持續辦理台南市社區永續發展的各項培力課程中心，透過協助社區發展協會成長，培育社區在地人才，以達共生共榮、自主永續為目標。

黃偉哲市長照顧弱勢優先，致力為兒少、婦女、身障者、老人等弱勢族群推動各項社會福利，目前持續在各區布建托嬰中心、親子悠遊館、社會福利中心及身障日間照顧設施等多項建設，並持續輔導社區永續經營、建置輔具多元服務、持續增加長照服務涵蓋率、增加巷弄長照站據點共餐服務及社區關懷據點數、友善托育措施等，期望透過各項普及以及多元整合的青銀褔利，讓長者能在地安老、年輕人能放心工作，落實長輩及家屬都能在台南安心、安養、安好的願景。