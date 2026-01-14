女騎士疑逆光「盲騎」！76歲嬤路旁聊天慘被撞…重傷ICU搶救中

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區中正路今（14日）上午，43歲劉姓女子騎機車上班途中，疑似因陽光直射造成視線障礙，不慎撞上正在路邊與鄰居聊天的76歲吳姓老婦人，導致老婦人當場昏迷，經送醫目前仍在加護病房與死神搏鬥，詳細事故原因待警方調查。

▼監視器拍下劉姓女騎士撞倒吳姓老婦人後雙雙倒地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天上午8時許， 劉姓女子騎乘機車要去上班，她沿著板橋區中正路巷內往新生街方向行駛，不料陽光角度正對行車方向，劉女疑似受強烈逆光影響，導致視線出現死角，完全沒發現前方路邊有行人。

當時吳姓老婦人剛從公園運動結束走路返家，途中剛好在住家附近遇到鄰居，於是便停下腳步在路邊閒聊。沒想到，下一秒劉女的機車竟直接從後方追撞上，吳婦應聲倒地，頭部遭受撞擊當場失去意識。

警方、救護人員獲報趕抵現場，發現吳姓老婦人傷勢嚴重，陷入昏迷，立即將她送往亞東醫院急救。目前吳婦已轉入加護病房持續觀察。經對劉女進行酒測無酒駕。劉女向警方供稱，當時陽光真的很刺眼，當看到人影時已經來不及刹車，詳細事故原因待警方調查。

▼吳姓老婦人（粉衣）倒地陷入昏迷，救護人員急救中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼事故發生的巷弄 。（圖／記者陳以昇翻攝）