社會 社會焦點 保障人權

浩鼎人資長爆走！嗆執行長「以前抽屜都放槍」　被炒魷魚還挨告

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢起訴浩鼎生技前人資長涉嫌恐嚇、妨害公司信用。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

浩鼎生技(4174)前人資長張博仁，前年因未能如願升遷，竟自稱曾在美國做過保全，還學過泰拳、當過流氓，當時「抽屜都放著槍」，揚言「我是用拳頭在處理事情」，結果被公司解僱後，進一步上網抨擊公司霸凌高齡員工，浩鼎忍無可忍提告，台北地檢署調查後依恐嚇、妨害信用、妨害秘密等罪起訴張博仁。

張博仁在2016年7月到2023年7月任職於浩鼎，與公司簽有工商保密契約，在他擔任人力資源暨行政管理處處長最後1年，因不滿公司的人事與薪酬安排不符合他的預期，對新任的執行長嗆聲：「我是用拳頭在處理事情」，還跟其他同事說：「我在美國夜總會有當過保全，當時在美國抽屜裡還有一把槍」，「當過流氓，有練泰拳，就是要讓執行長知道我不好惹」。

張博仁在接獲公司解任通知後，在2024年間多次上網發表文章，抨擊浩鼎內控與薪酬公平性，並貼出浩鼎內部電子郵件，控訴浩鼎對高齡員工冷酷無情，「以高壓、羞辱與再次霸凌的手段，迅雷不及掩耳資遣與解雇」。

浩鼎與屢遭點名的執行長分別提告，檢察官調查認為張博仁涉嫌恐嚇同事安全，使人心生畏懼，又在網路上散布不實言論，涉嫌妨害公司信用與他人名譽，公開的內部信件包含員工姓名、聯絡方式等非公開資訊，則涉嫌洩漏工商秘密，依法提起公訴。

關鍵字：

浩鼎恐嚇妨害名譽信用人資升遷

