生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

面試問薪資「1原因被超狠打槍」　網傻：很冒犯嗎？內行解答

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲婉拒函提醒，公司不喜歡在面試時被問薪資，讓眾多網友驚呆。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

找工作最重要的當然是薪水！一名網友驚呼，看到有國外網友應徵工作被打槍就算了，對方還警告，他們不喜歡在面試階段被問薪水、職責與工作文化，讓原PO訝異直呼「問這些很冒犯嗎？」貼文掀起網友怒吼，「不談薪資要談戀愛嗎」、「難道是要問老闆星座、血型？」

婉拒信竟警告「別問薪水與職責」

一名網友在Threads轉貼一篇外國貼文，指出有人收到面試婉拒通知函，可惜該公司決定錄取其他人選，並提醒未來不要在面試中詢問「薪水、職責與工作文化」等問題，同時還強調「這不是我們喜歡在面試階段討論的內容」。這讓原PO感到無比震驚，「原來問這些很冒犯嗎？」

文章引發討論，一票網友也看傻大罵，「不談薪資、工作內容，難道是想談戀愛嗎」、「這種公司建議避雷」、「他們要找的是奴隸...很合理」、「這什麼白X人資寄出這種信」、「這種破爛公司沒有進去是福氣」、「不問這些，難道是要問老闆星座、血型？很好啊～直接淘汰這公司，留給有緣人」。

也有網友分享奇葩情境，「我前公司面試新人，問求職者為什麼想換工作？求職者說『上一家公司無法準時發薪』，明明是很中規中矩的答案，豈料最後不錄取的原因，竟然是無法共體時艱」。

職涯諮詢師：薪資與文化是「面試三大支柱」

對此，一名職涯諮詢師回應，先撇除事件的真實性，但有關薪資（價值觀）、責任（興趣與能力）、工作文化（價值觀）等問題，「我認為是面試必問必談，因為它們必須要透明也關係著工作的三大支柱，價值觀、興趣與能力」。不然，面試者要怎麼知道這間公司到底適不適合？基本上，找工作跟交往沒兩樣，如果有什麼大好機會可以多問，都該問清楚。

1111人力銀行：面試雙向選擇　問清楚並沒錯

1111人力銀行小編也跳出來說明，這些問題一點也不會冒犯，畢竟上班族就是出來賺錢養家的，「詢問薪資、了解職責內容、確認文化和自己契不契合，都是幫助我們選擇適合自己的公司的重要問題」。事實上，越來越多公司也會在面試者還沒提出問題時，就優先說明，「因為不只是公司選人，身為面試者的我們也是在這些過程中篩選公司！」

01/05 全台詐欺最新數據

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

面試婉拒打槍薪水職缺人力銀行應徵

