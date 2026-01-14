　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫深夜牽手女員工　法院認證「協助過馬路」判正宮敗訴

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲人夫深夜在街頭牽手女員工10秒，被妻子找人拍下，求償200萬元。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名醫師娘怒控丈夫外遇女員工，2人不僅同居、互稱親暱小名，還同遊南部在深夜街頭牽手，讓她氣得一狀告上法院，求償200萬元。不過，新竹地院勘驗影片後，採信人夫說「眼睛剛做完雷射手術」說法，認定女員工只是攙扶，9日判正宮敗訴。

親密同居還互稱小名？　正宮怒提告求償200萬

根據判決書，正宮主張，她與丈夫2008年結婚，但2024年起對方開始積極要求離婚，她起疑追查，這才發現丈夫早已搬到新國街住處，並與旗下公司女員工同居，兩人不僅會一起採買日用品，互稱「小倉」、「小莆」，還在同年底到南部旅遊，同宿旅館，甚至親密地十指緊扣。

正宮提出跟監影片作為證據，畫面直擊2024年12月14日晚間，丈夫與女員工在台南街頭，一起牽手穿越馬路，時間約10秒。正宮痛心表示，女員工還在同居處成立新公司，背後明顯是丈夫「為愛操刀」，已嚴重侵害她的配偶權，因此求償200萬元精神慰撫金。

人夫稱雷射術後視線差　法官採信「只是善意攙扶」

一名妻子控告丈夫與女員工外遇，並拍到兩人深夜在街頭牽手十秒的畫面。但丈夫辯稱自己剛做完「眼睛雷射」手術，夜間視線差，女員工只是攙扶。法官採信其說法，認為證據不足以證明侵害配偶權，判決妻子敗訴。

對此，丈夫提出診斷證明反駁，當天是因公務南下參加客戶邀請的「觀世音菩薩聖像動土大典」，牽手則是因為自己剛動完眼睛雷射手術，夜間視線不良，又在陌生路口，女員工才基於安全考量、同事之誼協助攙扶。

互稱小名被翻出　法院勘驗發現「小莆」另有其人

丈夫指出，與女員工純屬上司、下屬關係，對方兼任司機與助理，接送、代購、送餐、陪同就醫都是職責範圍，並非不倫行徑。而他之所以提出離婚，是因受不了妻子長年對他實施隱匿、壓迫及精神虐待。

女員工出庭時也證稱，她與男方情同姐弟，當晚將對方送至旅館後，自己便投宿他處，絕無曖昧。為此，法官逐一檢視證據，並勘驗正宮提出所謂的親暱稱呼證據，發現內容介紹公司產品的短影片，與訪談者互稱「小倉」、「小莆」的互動環節，只是商業行銷手法，何況「小莆」是另一名女員工。

長期跟監只拍到10秒牽手　其餘指控證據不足駁回

法官認為，男方確實提出了眼科診斷證明，其「夜間視力不佳」的說法並非無稽之談。在車水馬龍的陌生路旁，同事伸手協助，尚在合理範圍。另外，影片中，2人並肩行走時，並無相互依偎緊靠之親密舉止，難認有不當男女情誼存在。

原告雖長期跟監，卻僅提出這段十秒的牽手畫面，其餘指控如共同採買、互稱小名等，均證據不足，也無從證明兩人有逾越正常社交的親密關係，因此認定侵權行為不成立，本月9日駁回賠償請求。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

11歲女童感冒買完包子「叫一聲」昏迷　家屬忍痛拔管明解剖

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

11歲女童感冒買完包子「叫一聲」昏迷　家屬忍痛拔管明解剖

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

社會熱門新聞

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

11歲童買包子完「叫一聲」亡

桃園隨機攻擊　女童遭勒脖拖行畫面曝

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

失控男女闖北市醫院狂毆3名醫護！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

更多熱門

相關新聞

小三沒斷聯尪　正宮加LINE好友反賠5萬

小三沒斷聯尪　正宮加LINE好友反賠5萬

人妻小美（化名）控訴丈夫與女子芸芸（化名）發生婚外情，雙方簽署和解協議之後，芸芸仍持續與丈夫聯繫，顯然已經違約，憤而決定對兩人提告求償各100萬元。然而，芸芸提出反訴，控告小美也在簽訂協議之後，違約加了她的LINE好友，所以她決定向小美求償150萬元。新北地院法官審理之後，判芸芸和人夫應各自賠償10萬元給小美，小美同樣也要因為違約，賠償5萬元給芸芸。

3寶爸趁妻懷孕偷吃小三！妻臨盆前抓包崩潰

3寶爸趁妻懷孕偷吃小三！妻臨盆前抓包崩潰

對方出軌的三個徵兆！

對方出軌的三個徵兆！

哥哥劈腿又約砲喊爽「要跟哥哥女友說嗎？」網答案一面倒

哥哥劈腿又約砲喊爽「要跟哥哥女友說嗎？」網答案一面倒

出軌率高的4大星座公開！

出軌率高的4大星座公開！

關鍵字：

出軌外遇牽手婚外情

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面