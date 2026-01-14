人夫深夜牽手女員工　法院認證「協助過馬路」判正宮敗訴

▲人夫深夜在街頭牽手女員工10秒，被妻子找人拍下，求償200萬元。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名醫師娘怒控丈夫外遇女員工，2人不僅同居、互稱親暱小名，還同遊南部在深夜街頭牽手，讓她氣得一狀告上法院，求償200萬元。不過，新竹地院勘驗影片後，採信人夫說「眼睛剛做完雷射手術」說法，認定女員工只是攙扶，9日判正宮敗訴。

親密同居還互稱小名？ 正宮怒提告求償200萬

根據判決書，正宮主張，她與丈夫2008年結婚，但2024年起對方開始積極要求離婚，她起疑追查，這才發現丈夫早已搬到新國街住處，並與旗下公司女員工同居，兩人不僅會一起採買日用品，互稱「小倉」、「小莆」，還在同年底到南部旅遊，同宿旅館，甚至親密地十指緊扣。

正宮提出跟監影片作為證據，畫面直擊2024年12月14日晚間，丈夫與女員工在台南街頭，一起牽手穿越馬路，時間約10秒。正宮痛心表示，女員工還在同居處成立新公司，背後明顯是丈夫「為愛操刀」，已嚴重侵害她的配偶權，因此求償200萬元精神慰撫金。

人夫稱雷射術後視線差 法官採信「只是善意攙扶」

一名妻子控告丈夫與女員工外遇，並拍到兩人深夜在街頭牽手十秒的畫面。但丈夫辯稱自己剛做完「眼睛雷射」手術，夜間視線差，女員工只是攙扶。法官採信其說法，認為證據不足以證明侵害配偶權，判決妻子敗訴。

對此，丈夫提出診斷證明反駁，當天是因公務南下參加客戶邀請的「觀世音菩薩聖像動土大典」，牽手則是因為自己剛動完眼睛雷射手術，夜間視線不良，又在陌生路口，女員工才基於安全考量、同事之誼協助攙扶。

互稱小名被翻出 法院勘驗發現「小莆」另有其人

丈夫指出，與女員工純屬上司、下屬關係，對方兼任司機與助理，接送、代購、送餐、陪同就醫都是職責範圍，並非不倫行徑。而他之所以提出離婚，是因受不了妻子長年對他實施隱匿、壓迫及精神虐待。

女員工出庭時也證稱，她與男方情同姐弟，當晚將對方送至旅館後，自己便投宿他處，絕無曖昧。為此，法官逐一檢視證據，並勘驗正宮提出所謂的親暱稱呼證據，發現內容介紹公司產品的短影片，與訪談者互稱「小倉」、「小莆」的互動環節，只是商業行銷手法，何況「小莆」是另一名女員工。

長期跟監只拍到10秒牽手 其餘指控證據不足駁回

法官認為，男方確實提出了眼科診斷證明，其「夜間視力不佳」的說法並非無稽之談。在車水馬龍的陌生路旁，同事伸手協助，尚在合理範圍。另外，影片中，2人並肩行走時，並無相互依偎緊靠之親密舉止，難認有不當男女情誼存在。

原告雖長期跟監，卻僅提出這段十秒的牽手畫面，其餘指控如共同採買、互稱小名等，均證據不足，也無從證明兩人有逾越正常社交的親密關係，因此認定侵權行為不成立，本月9日駁回賠償請求。全案仍可上訴。