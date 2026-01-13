懷疑他毒死愛犬！女縱火燒前男友工寮　反被開車撞飛墜谷險死

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉10日晚發生蓄意撞車事故，邱姓女子懷疑愛犬遭郭姓前男友毒死，涉嫌縱火燒掉郭男工寮洩憤，郭男得知怒火中燒，駕車追隨邱女，在產業道路轉彎處蓄意衝撞，致邱女連人帶車滾落邊坡，所幸雙方都只受到皮肉輕傷，郭男接受毒品快篩反應皆呈陽性反應，偵訊後分別依殺人未遂、公共危險等罪嫌移送。

苗栗警分局今天表示，10日晚上19時40許接獲民眾報案稱，在銅鑼鄉興隆國小附近有故意追車衝撞案件，警方獲報後立即通報線上警網前往查處，抵達時發現邱姓女子（40歲）受困摔落深約3公尺邊坡的轎車裡面，經消防局救護人員協助脫困，送醫前她指控遭郭姓前男友（52歲）故意開車撞落山坡。

▲苗栗銅鑼鄉一對恐佈情人，相互縱火燒工寮、毒駕蓄意衝撞，雙雙吃上官司和送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，郭男和邱女為前男女友關係，邱女飼養的米克斯犬暴斃，懷疑是遭郭男毒死，邱女先跑到郭男工寮縱火，燒毀貨櫃屋工寮和機車，郭男得知趕往工寮查看，中途跟邱女會車，加上剛施用安非他命毒品不久，情緒失控駕車尾隨邱女，在一處下坡轉彎處後方蓄意衝撞，企圖讓邱女下車理論，結果反致邱女轎車失控翻落邊坡。

警方到場時，郭男並未離開事故現場，邱女受困車內，郭男身上有輕微鈍挫傷，因邱女指控郭男蓄意衝撞、郭男為毒品列管人口，邱女手脫臼、肢體擦傷送醫，警方再對郭男實施毒品快篩檢測，有安非他命陽性反應，已採尿檢驗確認中。

全案偵訊後郭男依公共危險、殺人未遂等罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦，毒品快篩陽性反應，需再經採尿送驗呈陽性反應後另行移送偵辦；邱女坦承到工寮縱火，也被依公共危險罪函送偵辦。