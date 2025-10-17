埃及展「1類人不能去」　大票苦主：看完吐又暈！奇美博物館回應了

▲台南奇美2026年將推出「史上最大埃及展」。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

奇美博物館將與大英博物館合作推出《埃及之王：法老》展，但一名網友卻嘆「體質問題無法參觀」，釣出一票人自曝看埃及文物都會頭暈胸悶想吐，直呼「這科學無法解釋」。也有人笑推陽氣防身法「端午節去看、帶鹽巴糯米」；另有民眾誤以為木乃伊來台，奇美急澄清「沒有木乃伊展示喔！」

一名網友在Threads表示，看到奇美博物館明年將與大英博物館合作推出台灣史上最大埃及展《埃及之王：法老》，但他因為體質關係，感嘆無法實際親赴現場觀看，更哀號「我從小最喜歡埃及文物了嗚嗚，有展居然不能看，爛透了！」

文章曝光後，一票苦主自曝玄奇狀況，「之前去大英博物館看過埃及展，有帶護身符，但還是差點吐出來，全身都很不舒服，頭很暈胸口很悶，一離開就好了，但同行友人都麻瓜無感」、「我表姊之前去埃及旅遊，也是去參觀那邊的那些文物＋金字塔，回來不舒服了一個禮拜」、「這種科學真的無法解釋！之前去義大利，同事不能進去教堂，在教堂外就吐到不行，偏偏義大利一堆教堂」、「不用埃及展，現在的奇美兵器還有動物標本就夠暈了」、「我去倫敦看的時候也是差點要暈倒，我就東張西望一下就走了，還有幼兒的木乃伊耶，很可怕好嗎」。

還有網友建議，「選端午節當天去看呢？陽氣最盛的時候」、「帶上鹽巴、糯米之類」、「艾草準備好就好了」、「跟陽剛的人一起？感覺應該好一點」。

事實上，不少網友誤以為木乃伊也會來到台灣，紛紛在奇美博物館粉專留言詢問，「請問法老本人會來嗎？」「花錢看高級『乾屍』展啊？」博物館小編則解釋，本次策展核心並非聚焦古埃及的喪葬文化，而是從「法老」的帝王視角出發，藉由巨型雕像、金飾珍寶、外交泥板書信等珍貴文物，帶領觀眾全面探索古埃及帝國的多元面貌，「所以沒有木乃伊的展示喔！」

奇美博物館指出，《埃及之王：法老》展將於2026年1月29日登場，這是館方第四度與英國重量級館所合作。大英博物館是全球最具影響力的文化殿堂，館藏超過800萬件，其中古埃及與蘇丹文物逾10萬件，規模僅次於埃及本土。此次展覽以「帝王視角」為主軸，透過七大主題「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」、「永生」，揭開法老的多重身分與權力面貌。

奇美博物館表示，屆時會展出黃金珠寶、陪葬品、神廟浮雕到巨型石雕，觀眾將透過拉美西斯二世、圖坦卡門等56位帝王的文物，親身感受法老統御千年的不朽傳奇。

▼《埃及之王：法老》特展，280件文物橫跨三千年歷史。（記者林東良翻攝）

