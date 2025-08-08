找到了！他遭冰川「冰封28年」遺體超完好　連身分證都還在

▲納希魯丁失蹤28年後尋獲。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦一名男子在山區失蹤，時隔28年終於尋獲，原來他的遺體一直以來都受困冰川裡，直到冰川融化才被找到，全身完好無損，不僅衣服沒有割破，就連身分證都還在口袋裡。

BBC、新德里電視台等外媒報導，7月31日，牧羊人奧馬爾汗（Omar Khan）在開伯爾-普什圖省（Khyber Pakhtunkhwa）科希斯坦地區（Kohistan）的淑女草原冰川（Lady Meadows glacier）邊緣，意外發現這具保存完好的遺體，「我看到的時候，簡直不敢置信。遺體完好無缺，連衣服都沒有破損。」

根據遺體身上的身分證，死者名叫納希魯丁（Nasiruddin）。根據家屬說法，1997年6月，31歲的他與兄弟捲入村莊紛爭，於是一同騎馬逃難，未料納希魯丁不慎掉落冰川裂縫，從此以後音訊全無。不過，當時一起逃亡的哥哥活了下來。

کوہستان میں 28 سال بعد ملنے والے نصیر الدین کی آبائی گاؤں میں تدفین pic.twitter.com/T4y7aMAEFs — Geo News Urdu (@geonews_urdu) August 7, 2025

納希魯丁生前育有2名子女，他的姪子受訪時透露，「我們家族多年來想盡辦法尋找他，我的叔叔和表兄弟們多次前往冰川查看，但最終還是放棄了，因為不可能找回他了。」他表示，遺體尋獲後，全家終於獲得慰藉，也終於把這名失蹤多年的親人下葬。

伊斯蘭堡康薩茨大學（Comsats University Islamabad）環境系主任比拉勒教授（Prof. Muhammad Bilal）解釋，人類遺體掉落冰川時，會被極度低溫立刻凍住，阻止遺體分解過程，缺乏水分及氧氣的環境，也進一步讓遺體成為木乃伊狀態。

巴基斯坦擁有超過1.3萬座冰川，數量僅次於兩極地區，但受到氣候變遷影響，全球升溫正導致冰川快速融化，近年頻繁暴露失蹤數十年的登山者遺體。