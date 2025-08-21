　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸41歲女研究員候選中科院院士　曾發現東亞首例滅絕古人類DNA

▲41歲的付巧妹成為大陸中科院院士有效候選人。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲41歲的付巧妹成為大陸中科院院士有效候選人。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院、中國工程院昨（20）日公佈2025年院士增選有效候選人名單，中國科學院院士增選有效候選人639人，中國工程院院士增選有效候選人660人。後續將進行外部同行專家評選、院士增選大會選舉，選出新增選院士。值得注意的是，41歲的付巧妹研究員，在朱敏院士的推薦下，成為有效候選院士。

《澎湃新聞》報導，早在2016年，《自然》雜誌就曾發表題為《中國科學之星》（Science stars of China）的新聞特寫文章，介紹了10位中國科學家及其科研成就，其中包括4位女性科學家，分別是顏寧、付巧妹、葉玉如、高彩霞。

▲41歲的付巧妹成為大陸中科院院士有效候選人。（圖／翻攝澎湃新聞）

公開資訊顯示，付巧妹，1983年12月出生，博士研究生學歷，現任中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副所長。

她的研究主要著重在開發創新古基因組實驗技術，探索人類群體的起源與演化問題，解碼東亞現代人複雜遺傳歷史，繪制歐亞不同時期人群動態遺傳歷史，大規模開展中國人群系統性古基因組研究，從青藏高原「土」中獲得東亞首例滅絕古人類DNA，相關成果入選Nature「年度十大科學事件」、「中國科學十大進展」等殊榮。

根據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所官網顯示，付巧妹擔任脊椎動物演化與人類起源重點實驗室副主任，古DNA實驗室主任，目前她在國際核心期刊發表重要論文40餘篇，其中，高影響論文有31篇（IF大於8），在Nature、Science、Cell期刊發表20篇，論文總IF超過500，引用次數超過3000次。

付巧妹也曾被CCTV評為「中國科技創新人物」之一，入選發展中國家科學院（TWAS）青年通訊院士、國家傑出青年科學基金資助項目，獲得「美國HHMI國際青年科學家獎」、「第十五屆中國青年科技獎-特別獎項」、騰訊「科學探索獎」，主持科技部國家重點研發計劃項目等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／爆料翻車！　侯漢廷向郭智輝鄭重道歉
百萬YTR金針菇證實暫離台灣！　目的地曝
總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲
獨／男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師　黑歷史曝
快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰少東不忍了：她要5千萬
梗圖未更正！ 　國民黨團不忍了：今天將提告
安心亞脫了！　比基尼超辣身材震撼萬人
明晚鬼門開！22禁忌曝　「3生肖3星座」當心易卡陰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

香港、澳門在北京設立首座「港澳青少年愛國主義教育基地」

百度二季度營收降4％　李彥宏信心喊話：正開發下一代旗艦AI大模型

47歲女愛喝煲湯竟致「腦出血亡」　醫師警告：這是招癌湯

陸41歲女研究員候選中科院院士　曾發現東亞首例滅絕古人類DNA

iPhone量產旺季　鄭州富士康招工！「候鳥工人」忙三個月能領4.2萬元

陸民眾被老虎攻擊！身上十餘道恐怖抓痕　當地調查：沒老虎出沒紀錄

西藏建立自治區60週年　習近平親赴拉薩出席盛大慶典

送餐遇到愛情！外送員勇喊「I love you」　5個月抱回洋太太

陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相　67年來多次新回歸

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

香港、澳門在北京設立首座「港澳青少年愛國主義教育基地」

百度二季度營收降4％　李彥宏信心喊話：正開發下一代旗艦AI大模型

47歲女愛喝煲湯竟致「腦出血亡」　醫師警告：這是招癌湯

陸41歲女研究員候選中科院院士　曾發現東亞首例滅絕古人類DNA

iPhone量產旺季　鄭州富士康招工！「候鳥工人」忙三個月能領4.2萬元

陸民眾被老虎攻擊！身上十餘道恐怖抓痕　當地調查：沒老虎出沒紀錄

西藏建立自治區60週年　習近平親赴拉薩出席盛大慶典

送餐遇到愛情！外送員勇喊「I love you」　5個月抱回洋太太

陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相　67年來多次新回歸

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

陸劇男星遭瘋傳「男男緊抱」照！工作室告CP粉登熱搜…他被指忘本

高雄機車路口高速撞賓士！零件噴飛騎士噴飛重摔　恐怖畫面曝

26歲百萬網紅「孕初期麻醉整形」雙胞胎流產！　胎兒發育異常急動手術

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

去上海、深圳都賠錢！館長返台痛斥「民進黨該下跪跟人民道歉」

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

北投國中女壘奪世界冠軍　林佳龍辦慶賀茶會：台灣女壘重要里程碑

百萬YTR金針菇證實暫離台灣！「終於鼓起勇氣」目的地曝：想多充實自己

羅志祥也想演《角頭》

大陸熱門新聞

送餐遇到愛情！外送員5個月抱回洋太太

陸男被兒子打　親子鑑定：兩個都不是親生

47歲女愛喝煲湯竟致「腦出血亡」

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

一腳就跨過！陸最矮山「僅0.6米」　網笑：就是石頭

陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相

陸官媒酸：恥辱啊！　歐洲7領導不願看的照片　

掛手機的LABUBU來了！王寧親揭上架時間

陸「電競勸退班」收費萬元！孩子哭求回家

陸民眾被老虎攻擊！身上十餘道恐怖抓痕 當地調查：沒老虎出沒紀錄

它比LABUBU還火！泡泡瑪特新品已炒超3千元

泡泡瑪特半年營收超去年！Labubu系列漲幅668％ 5藝術家IP收入破42億

北京閱兵　女兵訓練大公開！

19歲男「戀愛腦」被女友10萬賣去緬甸

更多熱門

相關新聞

中國男走私軍火至北韓　遭美判刑8年

中國男走私軍火至北韓　遭美判刑8年

美國司法部18日宣布，一名中國男子因涉嫌將槍枝與軍事裝備走私至北韓（North Korea），遭判處8年有期徒刑。當局指出，這起案件凸顯北韓持續透過各種管道規避國際制裁，進行軍火交易。

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

印度成功試射核飛彈　射程涵蓋中國

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

中共在黃岩島強勢作為　短期內不會在台海上演？

中共在黃岩島強勢作為　短期內不會在台海上演？

川普到處喬事刷存在感　謝金河：中國悶聲發大財

川普到處喬事刷存在感　謝金河：中國悶聲發大財

關鍵字：

院士付巧妹中科院朱敏科學家古人類DNA考古生物中國

讀者迴響

熱門新聞

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面