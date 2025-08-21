陸41歲女研究員候選中科院院士　曾發現東亞首例滅絕古人類DNA

▲41歲的付巧妹成為大陸中科院院士有效候選人。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院、中國工程院昨（20）日公佈2025年院士增選有效候選人名單，中國科學院院士增選有效候選人639人，中國工程院院士增選有效候選人660人。後續將進行外部同行專家評選、院士增選大會選舉，選出新增選院士。值得注意的是，41歲的付巧妹研究員，在朱敏院士的推薦下，成為有效候選院士。

《澎湃新聞》報導，早在2016年，《自然》雜誌就曾發表題為《中國科學之星》（Science stars of China）的新聞特寫文章，介紹了10位中國科學家及其科研成就，其中包括4位女性科學家，分別是顏寧、付巧妹、葉玉如、高彩霞。

公開資訊顯示，付巧妹，1983年12月出生，博士研究生學歷，現任中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員、中國科學院古脊椎動物與古人類研究所副所長。

她的研究主要著重在開發創新古基因組實驗技術，探索人類群體的起源與演化問題，解碼東亞現代人複雜遺傳歷史，繪制歐亞不同時期人群動態遺傳歷史，大規模開展中國人群系統性古基因組研究，從青藏高原「土」中獲得東亞首例滅絕古人類DNA，相關成果入選Nature「年度十大科學事件」、「中國科學十大進展」等殊榮。

根據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所官網顯示，付巧妹擔任脊椎動物演化與人類起源重點實驗室副主任，古DNA實驗室主任，目前她在國際核心期刊發表重要論文40餘篇，其中，高影響論文有31篇（IF大於8），在Nature、Science、Cell期刊發表20篇，論文總IF超過500，引用次數超過3000次。

付巧妹也曾被CCTV評為「中國科技創新人物」之一，入選發展中國家科學院（TWAS）青年通訊院士、國家傑出青年科學基金資助項目，獲得「美國HHMI國際青年科學家獎」、「第十五屆中國青年科技獎-特別獎項」、騰訊「科學探索獎」，主持科技部國家重點研發計劃項目等。