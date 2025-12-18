22歲櫻花妹「風俗店產子」！分屍後塞休息室冰箱　DNA結果曝

▲日本一名風俗店女員工產子後，將親生骨肉分屍，塞進店內的冰箱。（示意圖／VCG）



記者王佩翊/編譯

日本東京墨田區一間風俗店的員工6日在打掃休息室冰箱時，意外發現嬰兒屍塊，包含頭顱與四肢。這起風俗店嬰兒分屍案如今也有重大突破，警視廳18日約談了一名在店內工作的22歲女員工，她坦承3月在店內休息室分娩後棄屍，DNA比對結果也證實她與死嬰確為親子關係，警方預計將其逮捕。

根據《朝日新聞》報導，東京這間風俗店6日爆出嬰兒分屍案，震驚全日本。警視廳隨即對所有經常出入該風俗店的員工進行約談調查，並對這名22歲女員工實施DNA鑑定。檢驗結果顯示，她與死嬰的親子關係「並無矛盾」。

此外，該名女子的指紋也與警方在裝有嬰兒頭顱的塑膠袋上發現的指紋完全吻合。

風俗店一名男性員工6日晚間清理店內冰箱時，赫然發現疑似嬰兒頭顱的物體，因此緊急報案。警方趕抵現場後，在位於JR錦糸町車站附近大樓2樓的辦公室兼休息室內的冰箱冷凍庫找到被分屍的嬰兒遺體。

死者為出生數日至1年內的女嬰，頭顱被裝在塑膠袋內，四肢則被砍下後，分別收納於密閉保鮮盒中，但軀幹部分至今仍下落不明。

警視廳深入調查後，鎖定該名22歲女員工，而面對警方偵訊，這名女子已坦承犯行。她向警方供述稱，「大約在3月上旬左右，我在休息室內分娩，之後就將嬰兒遺棄了。」警方將視調查結果確定嫌疑後將其逮捕。

