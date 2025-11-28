養女兒逾10年「長得不像我」！台南男一驗DNA綠到出汁

▲男子發現養了超過10年的女兒長得不像他，也跟其他家庭成員不像，驗DNA才知無血緣。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名男子阿綠（化名）與妻子小婷（化名）結婚後育有2女，不過次女愈長愈大，卻長得不像他、也跟家裡人一點都不像，於是決定做DNA鑑定，沒想到驚覺養育逾10年的女兒竟是小婷與外人所生，氣得一狀告上法院。台南地院審理後，判小婷須賠90萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿綠與小婷2009年9月間結婚，婚後育有2名女兒，不過雙方因為感情破裂，2018年間離婚，由阿綠單獨擔任親權人，扶養女兒長大。

不過，隨著時間經過，阿綠發現二女兒的生活習慣、五官與他長得愈來愈不像，且也不像家中的其他成員，加上聽聞小婷曾經外遇，於是2024年間委請鑑定機關，替他與二女兒檢驗DNA，釐清是否有血緣關係。

怎料檢驗結果出爐，阿綠感到晴天霹靂，養了10多年的女兒竟非親生，而是小婷在外偷人懷的孩子，氣得他一狀將小婷告上法院，求償150萬元。

由於言辭辯論階段小婷並未到場，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述，台南地院法官考量雙方的條件後，判小婷須賠償90萬元，全案仍可上訴。