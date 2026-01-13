快訊／貨櫃車「超高」慘了！撞台鐵軌道涵洞...翻覆橫躺馬路

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區楊新路一段往新屋方向今（13）日下午發生貨櫃車翻覆事故，這輛貨櫃車行經台鐵涵洞時，疑似未注意限高標示，導致貨櫃頂端撞擊涵洞上方，導致整輛貨櫃車翻覆，所幸未波及他人，林姓駕駛也幸運未受傷，楊梅警方到場為駕駛實施酒測，但無酒精反應，目前兩端塞車嚴重，事故現場目前仍在排除路障中。

▲一輛貨櫃車今天下午3時許行經桃園市楊梅區楊新路一段涵洞時，不慎撞擊涵洞入口上方導致翻覆，也造成該路段嚴重塞車。（圖／楊梅警方提供）

楊梅警方指出，今天下午3時8分接獲報案，44歲林姓男子駕駛貨櫃車行經楊梅區楊新路一段；新梅一街路口處時，疑似未注意前方台鐵涵洞限高4公尺標示，導致整輛貨櫃車撞擊涵洞上方，劇烈撞擊力導致貨櫃車當場翻覆，警方據報到場處理，所幸林姓駕駛未受傷。

▲一輛貨櫃車今天下午行經楊梅區楊新路一段涵洞時，未注意限高標示撞擊涵洞入口導致翻覆，警方到場處理中。（圖／楊梅警方提供）

員警到場處理時，林姓駕駛經酒測，酒測值均為零，警方初判駕駛疏於注意涵洞限高標示，貨櫃車高度已超過4公尺才導致事故發生，目前已找來吊車協助排除路障，但涵洞兩端車陣嚴重回堵中，至於事故發生原因仍由警方調查釐清中。

楊梅警方呼籲，汽機車用路人行經涵洞等限高路段，應注意自身車輛高度，以避免誤闖導翻覆事故發生。