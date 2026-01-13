曾對戰賴瑞隆　李明璇提醒柯志恩別輕敵：他是高雄基層最怕的人

▲李明璇2024年選高雄立委，輸給賴瑞隆。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨今（13日）上午公布高雄市長黨內初選民調結果，賴瑞隆驚險擊敗對手邱議瑩等人，取得參選市長資格。曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇指出，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。」她誠懇提醒國民黨高雄市長候選人柯志恩千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。

2024年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票。

李明璇說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找回呼吸空間的市長，「我之所以這樣說，是因為我親身經歷過。」

李明璇指出，賴瑞隆最擅長的，從來不是傾聽，他最愛用施壓逼迫里長站隊，營造高支持度的「政治假象」；在強大的體制壓力下，基層往往沒有選擇的空間，柯老師一定要成為解救高雄里長於水深火熱的女神。「當年我的立委選戰期間，很多場子、現場的真實反應、民眾的熱情，其實誰更受歡迎，大家心裡都很清楚，只是基層承受的壓力，外界往往看不見。上面一聲令下，基層沒人敢吭聲，為了生計生命，被迫繼續支持民進黨。」

李明璇表示，衷心期待柯志恩能成為讓高雄基層不必再低頭、不必再被迫表態的那一道光，也成為讓高雄市民重新相信「政治可以溫柔而堅定」的力量，更希望高雄人能體會，真正的民主是「選人不選黨」，讓能力、良心、與是否真正為高雄付出，成為唯一的評分標準；不被動員牽著走、不被壓力左右，把選票還給自己，最後，她要再次謝謝高雄鄉親一路以來的支持與厚愛。

李明璇也請大家理解，不會有所謂「李明璇去補選賴瑞隆立委席次」的選項，因為她真心希望看到的結局是柯志恩當選高雄市長；如果有補選，那代表高雄輸了，她不願意看到這樣的結果；當初接受徵召時，為了團結做出的承諾她會說到做到，此刻她唯一的專注，是全力完成台北市議員這一戰，用一樣的精神拚勝選，為首都守住關鍵一席。