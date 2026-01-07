　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

記者吳奕靖／高雄報導

真的是有拜有保佑嗎？台灣一名正妹直播主前往澳門一間廟宇參拜，她開直播公開自己跪了1小時求號碼的過程，就在求得號碼之後迅速下注，結果竟然中了千萬賭金，讓她直說太神奇了！當場樂歪表示要捐助300萬做公益。

▲女直播主（白衣）透過直播求號碼，當場中了千萬，焚香感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女直播主（白衣）透過直播求號碼，當場中了千萬，焚香感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名台灣正妹直播主6日晚間透過社群平台直播，透露日前前往澳門旅遊期間，特地前往當地知名的「澳門財虎堂」參拜，該廟主拜財虎將軍，並被不少博弈圈人士視為偏財信仰重地。她全程開直播記錄過程，吸引大量網友在線觀看。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女直播主接連在澳門這間財虎堂參拜，結果讓自己偏財運超旺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

直播畫面中可見，該名直播主在財虎將軍神像前長時間跪拜，手持籤筒反覆祈求，前後跪了超過1個小時，膝蓋明顯紅腫、甚至出現瘀青，仍未起身，最後求出號碼，跨海下注最後竟然中「四星獎」。

她表示，當下只是希望能誠心求得號碼，並未預期會有如此結果。而且自己去年曾在澳門財虎堂獲得好運，當時贏得約50萬元，因此今年特地回到原地還願時，一時興起又再求一次，沒想到這次竟然求得「四星號碼」，隨後迅速下注，一舉中獎，彩金高達1200多萬元，讓她當場難掩興奮情緒，直呼「真的非常神奇」。

直播主在鏡頭前秀出自己紅腫的膝蓋，回憶當下情況時表示，「我就是一直跪在財虎將軍神像前面，不斷祈求，籤真的掉出來的那一刻，我整個人都傻住了。」她也強調，這趟參拜是抱持感恩與還願的心情前來。

對於這筆突如其來的鉅額獎金，直播主表示內心充滿感激，也非常感謝財虎將軍的庇佑，她將在下週一領到這筆彩金，同時也決定將其中300萬元用於公益用途，包括寒冬送暖、捐助育幼院，並孝順父母。她也笑說，剩下的獎金，終於可以圓夢購入心儀已久的車款。

相關畫面曝光後，在網路上引發熱烈討論，不少網友直呼「誠意真的有差」、「跪到瘀青太拚了」，也有網友理性提醒博弈仍具風險，應量力而為。對此，直播主回應，分享自身經驗只是紀錄旅程與心境，希望能把這份好運轉化為更多正向力量。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園行政執行署拍賣會　民眾搶標廂型車！拍定123萬挹注國庫

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

快訊／釣客元旦落海失聯！7天後遺體尋獲了　躺台2線90K岸際礁石

法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

病妻臥床經濟困難！花蓮通緝犯遭查獲移送　警爭取急難救助

台中翁出門買布丁　一路向南走4小時迷途...好心店家報警解圍

快訊／北醫旁男子隨機攻擊路人　警方當場制伏逮人

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

桃園行政執行署拍賣會　民眾搶標廂型車！拍定123萬挹注國庫

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

摩鐵主任有夠扯！讓毒梟免費住127天當據點　賠30萬還被起訴

快訊／釣客元旦落海失聯！7天後遺體尋獲了　躺台2線90K岸際礁石

法務部搭橋！全聯董座林敏雄加碼捐千萬　馨生人現身感性分享

獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

病妻臥床經濟困難！花蓮通緝犯遭查獲移送　警爭取急難救助

台中翁出門買布丁　一路向南走4小時迷途...好心店家報警解圍

快訊／北醫旁男子隨機攻擊路人　警方當場制伏逮人

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

睡前先搖晃被子！台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

桃園行政執行署拍賣會　民眾搶標廂型車！拍定123萬挹注國庫

專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

黃曉明舊愛直播關濾鏡！　網抓包「牆壁在動」酸爆：住在異空間吧

16輛偵防車到位守護治安第一線　雲林縣持續強化警政量能

【字還寫得很漂亮】越南點生日蛋糕打開發現備註一字不漏XD

社會熱門新聞

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

即／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

F-16飛官失聯逾12小時！　家屬發聲求集氣

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

即／檢方、清潔員皆未上訴　32元電鍋案定讞

桃園男酒瓶攻擊少女性侵未遂案　判刑6年2月

基隆公寓1男遭砍　3兇嫌抓到了

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

即／北醫旁男隨機攻擊路人　遭制伏逮捕

一夜情喜當爹！老實男要驗DNA　生母竟然失蹤了

空軍F-16失事　海巡救援畫面曝光

F-16花蓮外海失聯　海巡挺勁浪搜救畫面曝

強烈冷氣團襲台！台中24小時6人無心跳送醫

更多熱門

相關新聞

低價越南蚵仔當台灣蚵仔賣高價海鮮盤商慘了

低價越南蚵仔當台灣蚵仔賣高價海鮮盤商慘了

高雄一名高姓海鮮盤商涉嫌將低價的越南蚵仔，冒充成高價的台灣蚵仔，賣給某家知名高檔食材專賣店，店家在不知情的情況下，又賣給消費者，沒想到食藥署人員上門稽查時發現「怪怪的」，一驗果然發現是境外蚵仔，將高姓盤商約談後，盤商才坦承是越南蚵仔，全案也依法移送，法院審理後，依違反食安法判高姓盤商徒刑4月。

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

郵局聯名武德宮禮盒第2波今開賣　黑虎將軍合體波波鴿

郵局聯名武德宮禮盒第2波今開賣　黑虎將軍合體波波鴿

遭中國禁止入境　石平抵台高呼：告訴世界「台灣就是獨立國家」

遭中國禁止入境　石平抵台高呼：告訴世界「台灣就是獨立國家」

憂台海效應！　英外相避論斷美國對委作為合法性

憂台海效應！　英外相避論斷美國對委作為合法性

關鍵字：

直播澳門財虎堂中獎公益四星台灣直播主

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面