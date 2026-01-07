獨／跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

記者吳奕靖／高雄報導

真的是有拜有保佑嗎？台灣一名正妹直播主前往澳門一間廟宇參拜，她開直播公開自己跪了1小時求號碼的過程，就在求得號碼之後迅速下注，結果竟然中了千萬賭金，讓她直說太神奇了！當場樂歪表示要捐助300萬做公益。

▲女直播主（白衣）透過直播求號碼，當場中了千萬，焚香感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這名台灣正妹直播主6日晚間透過社群平台直播，透露日前前往澳門旅遊期間，特地前往當地知名的「澳門財虎堂」參拜，該廟主拜財虎將軍，並被不少博弈圈人士視為偏財信仰重地。她全程開直播記錄過程，吸引大量網友在線觀看。

▲女直播主接連在澳門這間財虎堂參拜，結果讓自己偏財運超旺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

直播畫面中可見，該名直播主在財虎將軍神像前長時間跪拜，手持籤筒反覆祈求，前後跪了超過1個小時，膝蓋明顯紅腫、甚至出現瘀青，仍未起身，最後求出號碼，跨海下注最後竟然中「四星獎」。

她表示，當下只是希望能誠心求得號碼，並未預期會有如此結果。而且自己去年曾在澳門財虎堂獲得好運，當時贏得約50萬元，因此今年特地回到原地還願時，一時興起又再求一次，沒想到這次竟然求得「四星號碼」，隨後迅速下注，一舉中獎，彩金高達1200多萬元，讓她當場難掩興奮情緒，直呼「真的非常神奇」。

直播主在鏡頭前秀出自己紅腫的膝蓋，回憶當下情況時表示，「我就是一直跪在財虎將軍神像前面，不斷祈求，籤真的掉出來的那一刻，我整個人都傻住了。」她也強調，這趟參拜是抱持感恩與還願的心情前來。

對於這筆突如其來的鉅額獎金，直播主表示內心充滿感激，也非常感謝財虎將軍的庇佑，她將在下週一領到這筆彩金，同時也決定將其中300萬元用於公益用途，包括寒冬送暖、捐助育幼院，並孝順父母。她也笑說，剩下的獎金，終於可以圓夢購入心儀已久的車款。

相關畫面曝光後，在網路上引發熱烈討論，不少網友直呼「誠意真的有差」、「跪到瘀青太拚了」，也有網友理性提醒博弈仍具風險，應量力而為。對此，直播主回應，分享自身經驗只是紀錄旅程與心境，希望能把這份好運轉化為更多正向力量。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。