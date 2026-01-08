　
社會 社會焦點 保障人權

屏東男駕車撞堂哥！還下車持球棒恐嚇　監視器揭穿假車禍

記者陳崑福／屏東報導

屏東市自由路7日晚間傳出交通事故，警方深入查證後赫然發現並非單純車禍，而是精心策畫的「假車禍真傷人」案件，且雙方還是堂兄弟。陳姓男子（堂弟）疑因餐飲消費糾紛心生怨懟，駕車蓄意衝撞被害人（堂哥）後下車持球棒威嚇。屏東警分局迅速成立專案小組，調閱監視器並查扣涉案車輛，火速查緝陳、李二嫌到案，全案依殺人未遂罪移送偵辦，展現零容忍強勢執法決心。

▲屏東警分局偵破屏東市自由路殺人未遂案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局偵破屏東市自由路殺人未遂案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局偵破屏東市自由路殺人未遂案。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局偵破屏東市自由路殺人未遂案。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局於1月7日21時許接獲110通報，於屏東市自由路段發生交通事故。經員警深入查證並還原現場經過，發現本案並非單純交通事故，實為疑似「假車禍」之故意傷人案件。經初步了解，陳姓主嫌與陳姓被害人先前因嫌隙存有糾紛，遂於案發當晚駕駛自小客車，於上述路段對被害人進行蓄意衝撞。

屏東警分局獲報後隨即成立專案小組，全面調閱沿線監視器畫面並保全相關證據。專案小組隨即展現強勢執法作為，於第一時間迅速將陳、李二嫌(均20歲)查緝到案，並立即對涉案車輛實施查扣及鑑識採證。經鑑識人員針對車輛撞擊跡證進行比對，確保犯罪證據保全完備，全案訊後依殺人未遂罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

據調查，涉案陳姓男子與30歲的被害人為堂兄弟關係，被害人為屏東九如知名古早味鹹湯圓老闆的兒子，嫌犯家則經營古早味魯粿生意，雙方先前曾互相消費卻各自認為對方產品「不OK」，口角衝突逐漸累積，最終演變成這起蓄意衝撞事件。

屏東分局嚴正譴責任何形式的暴力行為，對於惡意危害他人生命安全之犯罪，警方絕對採取零容忍態度，必將依法究辦、絕不寬貸。本分局將持續強化治安維護能量，確保市民生命財產安全，建構安居樂業的生活空間。

01/06 全台詐欺最新數據

互嫌粿仔、鹹湯圓「不OK」結怨　堂弟駕車撞堂哥

女「趴引擎蓋」阻逃慘遭輾壓　車手拒認殺人未遂

台東市更生北路交通事故　南王警即時處理

快訊／屏東住宅大樓清晨火警！1女意識模糊搶救中

台東市更生北路交通事故　南王警即時處理

快訊／屏東住宅大樓清晨火警！1女意識模糊搶救中

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

