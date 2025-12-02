　
地方 地方焦點

AI夥伴、沉浸學習、遊戲任務制　台南自主學習節亮出全國級教學新標竿

▲台南市15所重點學校聯合舉辦公開觀議課，展示AI、遊戲化與元宇宙等創新數位課程。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市15所重點學校聯合舉辦公開觀議課，展示AI、遊戲化與元宇宙等創新數位課程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接2025年教育部全國自主學習節，台南市15所「推動中小學數位學習精進方案」重點學校今以跨校合作方式，推出一系列公開觀議課，示範悅趣化學習、生成式AI、元宇宙應用等多元創新課程，從遊戲任務、沉浸式虛擬場景到AI工具整合，台南展現數位教育的深度與前瞻性，持續為全國自主學習立下新基準。

▲台南市15所重點學校聯合舉辦公開觀議課，展示AI、遊戲化與元宇宙等創新數位課程。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，隨著SiGTRON AI基地在南科啟動，台南正加速邁向AI驅動的智慧城市，而人才正是核心。市府將全力推動教育創新，讓下一代具備面對全球AI浪潮的能力，成為台南未來的智慧引擎。

教育局長鄭新輝則指出，台南不只文化深厚，更是教育科技的領航者。近年積極推動偏鄉數位學伴、班班智慧大電視，以及生成式AI平台「智慧魔鏡」，核心理念是「善用科技，讓孩子學得更好」。透過科技縮短城鄉差距，落實教育公平，使南市成為AI輔助學習的典範。

▲台南市15所重點學校聯合舉辦公開觀議課，展示AI、遊戲化與元宇宙等創新數位課程。（記者林東良翻攝，下同）

教育局說明，本次公開觀議課自11月24日至12月2日展開，課程橫跨語文、自然、數學、科技、社會等領域。悅趣化課程運用遊戲機制提升動機，如協進國小將數學變成密室逃脫，學生需解開速率、距離、時間與單位換算謎題才能「破關」。東原國中則打造「DYJH英文地下城」RPG遊戲，把英文學習融入冒險情境，並以虛擬貨幣「東原幣」激勵表現。

在AI應用部份，歸仁國小陳銘賢組長讓學生使用生成式AI寫出循跡自走車指令，從運算邏輯到車體控制一次掌握；東光國小翁嘉穗教師則以「比特犬咬人事件」為切入點，帶領學生以查證、交叉比對等方法驗證訊息真偽，培養媒體識讀與批判性思考，將AI當成可靠的查證夥伴。▲台南市15所重點學校聯合舉辦公開觀議課，展示AI、遊戲化與元宇宙等創新數位課程。（記者林東良翻攝，下同）

元宇宙應用則創造沉浸式學習場景。土城國小傅威翔教師透過「聲歷其境」課程，讓學生以平板記錄聲音實驗，體驗虛實結合的探究學習。成功國小黃彗倩組長運用Google Earth帶學生「飛越台灣」，理解地形與聚落發展，體驗類VR的跨空間學習。

台南教師的創新成果在教育部114年優良教案甄選中再次獲獎。賢北國小以「鹽水溪環保智慧王」拿下國小組PBL優選，並以AI應用主題再奪新科技組優選，讓學生以AI守護家鄉河川；崇學國小以AI整理海洋垃圾熱區、以生物視角書寫永續故事獲PBL佳作；和順國小則以VR結合歷史情境，讓學生站在大航海時代的台灣思考歷史脈絡，奪下新科技組佳作。

▲台南市15所重點學校聯合舉辦公開觀議課，展示AI、遊戲化與元宇宙等創新數位課程。（記者林東良翻攝，下同）

數位學習推動辦公室主任高誌健說，生成式AI在教育中的應用備受矚目，台南建置「智慧魔鏡」平台，讓每位學生都能在安全、智慧的環境中探索AI工具，陪伴孩子正確、有效地面對科技。他說，期待讓科技成為孩子可信賴的學習夥伴，幫助他們站上更高的科技視角，勇敢擁抱未來。

11/30 全台詐欺最新數據

台南×華碩打造全台首座AI City！三方聯手點火大南方創新引擎

台南×華碩打造全台首座AI City！三方聯手點火大南方創新引擎

台南市2日在「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」正式宣布與華碩電腦攜手合作，打造全台首座「AI City示範城市」。台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓完成合作備忘錄簽署，並由國科會常務副主委蘇振綱見證；國際科技大廠AMD更同步表態支持，隨著AMD研發據點落腳沙崙，台南將以AI為核心，加速推動下一階段的智慧治理與產業創新布局。

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

獲頒「諾貝爾替代獎」！唐鳳：榮耀獻給台灣

身障者陪長輩玩AI！台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

身障者陪長輩玩AI！台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

湯德章公園驚見男倒臥草地死亡　死因待查

湯德章公園驚見男倒臥草地死亡　死因待查

台南青少年探索班成果展登場13攤體驗攤位秀出成長能量

台南青少年探索班成果展登場13攤體驗攤位秀出成長能量

