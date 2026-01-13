紐時指台美協議近完成　232條款豁免如何運作待觀察

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導



《紐約時報》報導，台美雙方正接近完成一項重要貿易協議，協議將使台灣商品進口美國的關稅降至15%，與日本和韓國持平，台積電也將在美國增設廠房。這項協議可能影響半導體產業，但具體如何操作，還有待後續釐清。

台美貿易協議進展 台積電規劃擴大投資

根據《紐約時報》（New York Times）援引知情官員消息，台美雙方即將敲定貿易協議，美國對台灣商品的進口稅將由原本的20%下調至15%，台積電也承諾在美國再多建至少五座晶片廠。這讓台灣的出口條件與日、韓同步，有望推動雙邊經濟合作升溫。

報導指出，台灣在全球半導體供應鏈占有舉足輕重地位，這些晶片廣泛應用於電腦和人工智慧資料中心。台積電自2020年以來，已於亞利桑那州設廠，目前第二座工廠即將完工，預計2028年投產。據協商內容，未來幾年台積電將再增建至少四座新廠，總數超過五座。

地緣政治風險升溫 晶片產業受關注

隨著北京當局堅持「台灣屬於中國」立場，外界對台灣晶片供應的安全性越來越擔憂。中國已多次在台海實施軍演，引發全球企業對電子、汽車及軍備供應鏈的風險警戒。部分美國政府官員與產業高層憂心，一旦台海局勢升高，全球晶片市場恐受衝擊。

雖然美國總統川普（Donald Trump）去年曾推動「對等關稅」政策，讓台灣商品進口美國時需繳20%關稅，但半導體和部分電子產品可暫時豁免，等待美方依據貿易擴張法第232條款（Section 232）調查結果。台積電的晶片占台灣出口總額逾三分之一，若美國對晶片加徵關稅，勢必對台灣經濟和產業造成巨大影響。

關稅細節待釐清 協議具體運作方式未明

目前，台灣政府與美國貿易代表署已針對關稅調降和台積電投資案進行多輪磋商，並與美國商務部討論涉及貿易擴張法第232條款的相關事宜。雖然亞利桑那州台積電廠房擴建進度順利，但台美雙方對於相關規定及未來運作細節尚未完全明朗。

據美方官員透露，凡是在美國境內投資設廠的業者，未來將不受232條款關稅限制。不過，協議的實際執行方式還有待進一步公開說明，台灣半導體產業與美方業界仍在密切關注相關進展。